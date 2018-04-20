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Город

«Прямиком в ад»: в самом большом парке Брагино провалился асфальт

20 апреля 2018 12:07
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парк, асфальт, Ярославль, детская площадка, дыра

В Брагино рядом с парком Победы (в народе это место называют Очки) посреди тротуара зияла огромная дыра. Ничем не огороженная. Причём находилась она рядом с детской площадкой, где в солнечную погоду всегда полным-полно детворы. Ярославцы возмущаются: и это в столице Золотого кольца! Или Брагино не Ярославль?

— Можно мусором дырку засыпать и делов-то, — шутят пользователи соцсетей.

— Прямиком в ад, — пишут ярославцы в Instagram.

На данный момент огромную дыру огородили подручными средствами, не исключено, что сами жители Брагино. Оказалось, что этот участок дороги принадлежит частной компании.

 

- Мы выдали им предписание, чтобы сегодня всё было сделано. Если не сделают, будем заставлять, - сказал директор департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Михаил Кузнецов.

А ведь совсем недавно в Ростовском районе произошла трагедия: женщина не заметила открытый люк, упала и погибла.

Анна Лурье
Анна Лурье Написать письмо
Фото: Подслушано в Ярославле/Vk.com
Видео: Анна Лурье
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