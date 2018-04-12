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Город

Москвичи или наши? Назвали имена тех, кто хочет заняться ярославским мусором

12 апреля 2018 14:25
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мусор, Ярославль, региональный оператор, мусорный скандал

Сегодня в Ярославле вскрыли конверты от участников конкурса по выбору регионального оператора, который займётся сферой отходов в Ярославской области. Заявок было всего две.

Именя участников не очень удивили: московская компания «Хартия» и ярославская компания «Спецтехуборка».

О первой фирме ярославцы уже наслышаны — её связывают с именем сына главного прокурора страны. Этой компании отдали в обслуживание Углич, полностью отдали новый полигон в Угличском районе, а недавно эта фирма стала обслуживать Дзержинский район Ярославля. «Хартия» заявила, что готова предоставить для этой громадной работы 435 сотрудников и оценила свои услуги в 15,869 миллиардов рублей.

Про вторую компанию-участницу известно, что её создали объединением из нескольких крупных ярославских фирм, занимающихся утилизацией мусора в регионе. Объединённая компания задействует 500 сотрудников для работы по всей области. За свою работу указала цену в 15,48 миллиардов рублей.

— Остальные критерии участников конкурса были равнозначными, — рассказал источник, близкий к ярославской объединённой компании.

Окончательные итоги конкурсной процедуры будут подведены в течение 10 дней с момента вскрытия конвертов с заявками участников конкурса после детального изучения членами конкурсной комиссии всех требуемых документацией критериев.

Региональный оператор займётся полным контролем всех отходов и полигонов в Ярославской области, заниматься утилизацией отходов, а также будет постепенно внедрять раздельный сбор мусор в регионе.

Тем временем ярославцы подписывают петицию и собираются на митинг против московского мусора на нашем полигоне. Напомним, губернатор заявил, что готов помочь Москве и разместить под Ярославлем 200 тысяч отходов из столицы. Его заявление вызвало резкий негатив среди жителей Ярославля. Может ли наш полигон позволить себе такое? Чем это всё грозит закончиться, разбираемся в материале.

Анна Елкина
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Фото: Правительство ЯО
Продажа авто, мото
Далее: Вскрыли конверты на конкурсе регионального оператора, который будет контролировать все свалки

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