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Суд оштрафовал «Ауру»: на какую сумму попал торговый центр
11 апреля 2018 13:41
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По решению суда торговый центр «Аура» оштрафовали на 25 тысяч рублей. Прокуратура Кировского района провела проверку после того, как на детском аттракционе «Пляж» произошёл несчастный случай: девочка расшибла голову.
Правоохранительные органы проверяли как сам аттракцион, так и торговый центр. Во время проверки прокуратура несколько раз запрашивала у собственника «Ауры» документы, разрешающие установку этого аттракциона. Однако собственник это проигнорировал.
— По результатам собственник «Ауры» ООО «ЯрРенИнвест» привлечён к административной ответственности к наказанию в виде штрафа в размере 25 000 рублей, — рассказали в прокуратуре Кировского района.
Напомним, девочка ударилась головой, когда играла в бассейне с шариками. В деле разбирался и уполномоченный по правам ребёнка. Именно он сообщил тогда о нарушениях: у аттракциона отсутствовали документы по технике безопасности и медицинские книжки у сотрудников.
Фото: Александра Савельева
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