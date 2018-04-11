Суд оштрафовал «Ауру»: на какую сумму попал торговый центр

Собственник не предоставил необходимые документы

По решению суда торговый центр «Аура» оштрафовали на 25 тысяч рублей. Прокуратура Кировского района провела проверку после того, как на детском аттракционе «Пляж» произошёл несчастный случай: девочка расшибла голову.

Правоохранительные органы проверяли как сам аттракцион, так и торговый центр. Во время проверки прокуратура несколько раз запрашивала у собственника «Ауры» документы, разрешающие установку этого аттракциона. Однако собственник это проигнорировал.

— По результатам собственник «Ауры» ООО «ЯрРенИнвест» привлечён к административной ответственности к наказанию в виде штрафа в размере 25 000 рублей, — рассказали в прокуратуре Кировского района.

Напомним, девочка ударилась головой, когда играла в бассейне с шариками. В деле разбирался и уполномоченный по правам ребёнка. Именно он сообщил тогда о нарушениях: у аттракциона отсутствовали документы по технике безопасности и медицинские книжки у сотрудников.