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Город

На памятник 100-летию ВЛКСМ потратят 16 миллионов рублей

10 апреля 2018 15:06
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Ярославль, ВЛКСМ, 100 лет

На установку памятника 100-летию ВЛКСМ в сквере «Встреча» напротив кинотеатра «Родина» выделят 16 миллионов рублей. Об этом решении Ярославской областной думы рассказал её председатель Михаил Боровицкий.

— Я считаю, что обязательно на месте установки памятного знака должна быть табличка, чему посвящен памятник, — рассказал Михаил Боровицкий. — Парк должен быть наполнен содержанием для того, чтобы сюда приходила молодежь, ведь сам по себе памятник не станет местом притяжения ярославцев. Такую задачу мы поставили перед архитекторами и мэрией города.

Установить памятник в сквере планируют до октября. Проект выбрали в марте из семи макетов. В голосовании победил проект Леонида и Елизаветы Малафеевских, который сильно отличался от остальных тем, что в нем нет советской символики. Кроме памятника в виде парусов авторы предложили реконструкцию всего сквера: обустройство оранжерей и пешеходных дорожек.

В этом году в Ярославле пройдет 100 мероприятий по празднованию 100-летия ВЛКСМ, на дне города целый блок программы посвятят юбилею.

Елена Вахрушева
Елена Вахрушева Написать письмо
Фото: Мэрия Ярославля
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