×
Открыть
Городские новости и погода в приложении 76.ru
Продажа авто, мото

Обратная связь
Фоторепортаж

Город

Весна в городе: мастер-класс от каскадёров, как правильно перепрыгивать лужи

9 апреля 2018 16:42
1 374 2
дороги, Ярославль, лужи, каскадёры

Наконец пришла настоящая весна! Снег растаял, и хочется пройтись по улицам по-весеннему красивыми: в светлой одежде и обуви. К сожалению, сделать это получится только на проспектах и центральных улицах города, а во дворах и на окраинах города притаились глубокие лужи и грязь...

Ой, ладно! Не всё же ныть и сокрушаться. Не ждать милостей от коммунальных служб! Самим справиться с дворовыми лужами — вот наша задача! Просто сноровочка нужна. Как выйти из дома так, чтобы не запачкать новые ботинки, показали актёры театра каскадёров «Ярфильм».

 

Елена Вахрушева
Елена Вахрушева Написать письмо
Фото: Елена Вахрушева
Видео: Лев Белков
Продажа авто, мото
Далее: Запах навоза заглушили хлоркой: власти рассказали, когда перестанет вонять вода в Ростовском районе

Новое на сайте
Банк в кармане: ярославцы могут оплачивать счета в несколько кликов

Банк в кармане: ярославцы могут оплачивать счета в несколько кликов
Будет жарко! Синоптики рассказали, какая погода будет в Ярославле в ближайшие дни и летом

Будет жарко! Синоптики рассказали, какая погода будет в Ярославле в ближайшие дни и летом
«Шинник» — «Тюмень»: как ярославцы вырвали победу

«Шинник» — «Тюмень»: как ярославцы вырвали победу
Полярный холод и снег: синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни

Полярный холод и снег: синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни
Увеличиваем продажи — оптимизируем бюджет

Увеличиваем продажи — оптимизируем бюджет

Фильм недели
5 апреля
«Первому игроку приготовиться»: по пути в реальность
В 2045 году ожидаемо не произошло ничего хорошего. Поэтому значительная часть населения Земли влачит существование среди свалок и вынуждена...
Комментарии (9): ожидаемо что зрители... далее
27 марта
«Кролик Питер»: хроники сельской жизни
Во владения мишки-интеллектуала Падингтона ворвался дерзкий кролик в синей рубашке. Где еще можно обворовывать огород старика Макгрегора с...
Комментарии (13): да все было точно сказано,... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 59,80 61,00
EUR 73,79 74,80
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 10.04
USD 58,57 0,74
EUR 71,88 1,18
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Сеть городских порталов».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Сеть городских порталов». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150003, г. Ярославль, ул. Республиканская 3, корпус 4, офис 313, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.