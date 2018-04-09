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Фоторепортаж
Весна в городе: мастер-класс от каскадёров, как правильно перепрыгивать лужи
9 апреля 2018 16:42
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Наконец пришла настоящая весна! Снег растаял, и хочется пройтись по улицам по-весеннему красивыми: в светлой одежде и обуви. К сожалению, сделать это получится только на проспектах и центральных улицах города, а во дворах и на окраинах города притаились глубокие лужи и грязь...
Ой, ладно! Не всё же ныть и сокрушаться. Не ждать милостей от коммунальных служб! Самим справиться с дворовыми лужами — вот наша задача! Просто сноровочка нужна. Как выйти из дома так, чтобы не запачкать новые ботинки, показали актёры театра каскадёров «Ярфильм».
Фото: Елена Вахрушева
Видео: Лев Белков
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