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В Ярославской области пациент заплатил штраф за оскорбление врача
7 апреля 2018 10:30
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В Тутаеве молодая женщина оскорбила врача. Причём самыми последними словами, которые только можно вспомнить. Всё это произошло в присутствии других сотрудников больницы. Врачу стало так обидно, что он обратился в прокуратуру.
— Установлено, что молодая женщина сама спровоцировала конфликт на приёме у врача. В отношении неё возбуждено дело об административном правонарушении. Женщина выплатила штраф в размере одной тысячи рублей, — рассказали в прокуратуре Тутаевского района.
Ранее 76.ru рассказывал о том, что в Угличе заведующая поликлиникой заплатила штраф за смерть 10-летнего мальчика.
Фото: Александра Савельева
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