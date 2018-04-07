В Ярославской области пациент заплатил штраф за оскорбление врача

Врача оскорбили в присутствии других работников

В Тутаеве молодая женщина оскорбила врача. Причём самыми последними словами, которые только можно вспомнить. Всё это произошло в присутствии других сотрудников больницы. Врачу стало так обидно, что он обратился в прокуратуру.

— Установлено, что молодая женщина сама спровоцировала конфликт на приёме у врача. В отношении неё возбуждено дело об административном правонарушении. Женщина выплатила штраф в размере одной тысячи рублей, — рассказали в прокуратуре Тутаевского района.

Ранее 76.ru рассказывал о том, что в Угличе заведующая поликлиникой заплатила штраф за смерть 10-летнего мальчика.