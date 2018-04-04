|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Звонит не в первый раз: 48-летний мужчина сообщил о бомбе в торговом центре
4 апреля 2018 09:35
563 0
Полицейские задержали мужчину, который по телефону сообщил о бомбе в торговом центре «Омега». Им оказался 48-летний безработный ярославец. Обыскав торговый центр кинологи бомбу, конечно, не нашли. Почему вдруг взрослый мужчина решил так неудачно пошутить, сейчас выясняют сотрудники полиции. Возможно, свою роль сыграло то, что мужчина был нетрезвый.
— Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе за аналогичное преступление, — рассказали в УМВД по Ярославской области.
Напомним, ярославец набрал 112 3 апреля в 9 утра. Всех посетителей торгового центра немедленно эвакуировали.
В прошлом году по Ярославлю прокатилась целая волна эвакуаций после звонков из-за границы о бомбах.
Фото: Александра Савельева
|
Новое на сайте
Фильм недели
27 марта
«Кролик Питер»: хроники сельской жизни
Во владения мишки-интеллектуала Падингтона ворвался дерзкий кролик в синей рубашке. Где еще можно обворовывать огород старика Макгрегора с...
да все было точно сказано,... далее
22 марта
Tomb Raider: Лара Крофт не прощается
На без вести пропавшем британском предпринимателе Ричарде Крофте поставили крест все, кроме его дочери Лары. Она отказывается внимать доводам...
Типичнейшие гостеватые с... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров