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Полиция нашла автохама, катавшегося по улице Кирова, и завела на него три дела
3 апреля 2018 15:04
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Вызывающее поведение водителя «Хенде-Соната» оценили в ГИБДД сразу на три административных дела. Юноша за рулём иномарки катался по пешеходной улице Кирова, а его друг, высунувшись из окна, размахивал руками и что-то выкрикивал.
Инцидент произошёл в начале марта в выходной день около 22:50.
— Сотрудниками оперативной бригады ДПС ГИБДД установлен вышеуказанный водитель — 21-летний мужчина. Он был согласен с нарушением и штраф оплатить не отказывался, — рассказали в управлении ГИБДД по Ярославской области.
А штрафов заплатить водителю придётся немало, в отношении ярославца возбудили три административных дела: во-первых, за то, что ездил по пешеходной зоне (штраф 2000 рублей), за отсутствие страхового полиса на машину (штраф 500 рублей), а также за езду с непристёгнутым ремнём безопасности (штраф 1000 рублей).
Найти нарушителя полиции удалось благодаря публикациям в СМИ и соцсетях фотографий и видео с автохамом.
Фото: УГИБДД по ЯО
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