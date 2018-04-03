Полиция нашла автохама, катавшегося по улице Кирова, и завела на него три дела

Водитель машины поплатился за свою выходку. Полиция его нашла

Вызывающее поведение водителя «Хенде-Соната» оценили в ГИБДД сразу на три административных дела. Юноша за рулём иномарки катался по пешеходной улице Кирова, а его друг, высунувшись из окна, размахивал руками и что-то выкрикивал.

Инцидент произошёл в начале марта в выходной день около 22:50.

— Сотрудниками оперативной бригады ДПС ГИБДД установлен вышеуказанный водитель — 21-летний мужчина. Он был согласен с нарушением и штраф оплатить не отказывался, — рассказали в управлении ГИБДД по Ярославской области.

А штрафов заплатить водителю придётся немало, в отношении ярославца возбудили три административных дела: во-первых, за то, что ездил по пешеходной зоне (штраф 2000 рублей), за отсутствие страхового полиса на машину (штраф 500 рублей), а также за езду с непристёгнутым ремнём безопасности (штраф 1000 рублей).

Найти нарушителя полиции удалось благодаря публикациям в СМИ и соцсетях фотографий и видео с автохамом.