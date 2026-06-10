В Ярославле продадут часть Вознесенских Казарм

В Ярославле на торги выставят 100% акций муниципального АО «Вознесенский-1». Предложение мэрии о включении этого общества в план приватизации на 2026–2028 год 10 июня поддержала комиссия муниципалитета по экономике и развитию города.

Как пояснил председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Денис Пуговишников, это акционерное общество было образовано при реорганизации АО «Вознесенский» и владеет помещениями первого этажа Вознесенских Казарм со стороны улицы Победы.

Предполагается, что продажа акций должна принести в бюджет города 100-120 миллионов рублей. Сейчас эти помещения арендуют магазины и кафе.

Вознесенские Казармы расположены в Ярославле на пересечении улиц Свободы и Победы, рядом с площадью Труда. Они являются объектом культурного наследия федерального значения. Корпуса были построены в середине XVIII века купцом Гурьевым Изначально они были двухэтажными, использовались фабрикой шелковых тканей. В 1830-х годах, после закрытия фабрики, здания использовались для размещения казарм. Название Вознесенские они получили благодаря Вознесенской церкви, которая располагалась неподалеку.

В советское время была проведена реконструкция — надстроен третий этаж, на пересечении улиц возведена башня. C 1992 года здания казарм — собственность Ярославля. Здесь расположены торгово-выставочные и офисные помещения. В башне действует смотровая площадка.