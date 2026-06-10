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Город В Ярославле продадут часть Вознесенских Казарм

В Ярославле продадут часть Вознесенских Казарм

Власти рассказали, что уйдет с молотка

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В Ярославле часть помещений в Вознесенских казармах продадут | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле часть помещений в Вознесенских казармах продадут | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле часть помещений в Вознесенских казармах продадут

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле на торги выставят 100% акций муниципального АО «Вознесенский-1». Предложение мэрии о включении этого общества в план приватизации на 2026–2028 год 10 июня поддержала комиссия муниципалитета по экономике и развитию города.

Как пояснил председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Денис Пуговишников, это акционерное общество было образовано при реорганизации АО «Вознесенский» и владеет помещениями первого этажа Вознесенских Казарм со стороны улицы Победы.

«Их общая площадь составляет 1100 кв. метров», — добавил Денис Пуговишников.

Предполагается, что продажа акций должна принести в бюджет города 100-120 миллионов рублей. Сейчас эти помещения арендуют магазины и кафе.

Вознесенские Казармы расположены в Ярославле на пересечении улиц Свободы и Победы, рядом с площадью Труда. Они являются объектом культурного наследия федерального значения. Корпуса были построены в середине XVIII века купцом Гурьевым Изначально они были двухэтажными, использовались фабрикой шелковых тканей. В 1830-х годах, после закрытия фабрики, здания использовались для размещения казарм. Название Вознесенские они получили благодаря Вознесенской церкви, которая располагалась неподалеку.

В советское время была проведена реконструкция — надстроен третий этаж, на пересечении улиц возведена башня. C 1992 года здания казарм — собственность Ярославля. Здесь расположены торгово-выставочные и офисные помещения. В башне действует смотровая площадка.

Напомним, летом 2025 года стены Казарм перекрасили.

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Екатерина Лещенкова
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Комментарии
11
Гость
56 минут
Вряд ли кто купит. Нет смысла. Зачем?
Гость
59 минут
Может это все сон?
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Гость
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