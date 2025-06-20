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Город «Непривычно выглядит»: в центре Ярославля у исторического здания поменялся цвет

«Непривычно выглядит»: в центре Ярославля у исторического здания поменялся цвет

Что рассказали в мэрии города

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5 комментариев
Вознесенские казармы в Ярославле начали красить | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВознесенские казармы в Ярославле начали красить | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Вознесенские казармы в Ярославле начали красить

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Жители Ярославля заметили, что в начале июня рабочие начали красить первый этаж Вознесенских казарм на улице Свободы, 46.

«Проезжала тут мимо, заметила, что первый этаж стал белым. Так непривычно выглядит. Интересно, почему решили так сделать?» — задалась вопросом читательница 76.RU Вероника.

В мэрии Ярославля рассказали, что собственником исторического здания — АО «Вознесенский» — начал ремонт на первом этаже.

В Ярославле изменился цвет фасада Вознесенских казарм | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле изменился цвет фасада Вознесенских казарм | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Работы начались в начале лета | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUРаботы начались в начале лета | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
С фасада исторического здания пропали вывески | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUС фасада исторического здания пропали вывески | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

«В соответствии с охранным обязательством АО „Вознесенский“ обеспечивает режим содержания памятника, проводит текущий ремонт фасада. Работы выполняются собственными силами в объеме окраски фасада с подготовительными работами корпуса здания бывших Вознесенских казарм», — рассказали власти в ответ на запрос 76.RU.

АО «Вознесенский» было образовано в 2017 году. Генеральный директор — Егор Поспелов. В сервисе «Контур. Фокус» указано, что по состоянию на март 2023 года учредителем числился Комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии Ярославля.

Первый этаж здания выкрасили в белый цвет | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПервый этаж здания выкрасили в белый цвет | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Первый этаж здания выкрасили в белый цвет

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Дальше планируют окрасить в уровень первого этажа фасад башни и корпуса пристройки — смотрящий на церковь Вознесенья корпус.

«Цвет окраски фасада в соответствии с цветовым решением фасада, утвержденным Департаментом культуры Ярославской области от 23 сентября 2008 года», — уточнили в КУМИ мэрии Ярославля.

Власти уточнили, белые стены — это промежуточный результат. Зашпатлёванное и покрытое грунтом здание покрасят в бежево-жёлтый цвет.

Полностью обновленный фасад здания ярославцы смогут увидеть в середине июля | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПолностью обновленный фасад здания ярославцы смогут увидеть в середине июля | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Полностью обновленный фасад здания ярославцы смогут увидеть в середине июля

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Работы планируют закончить до 15 июля 2025 года.

В середине июля фасад будет обновлен | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ середине июля фасад будет обновлен | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В середине июля фасад будет обновлен

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

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Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Реставрация Исторический центр Ремонт фасада
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Комментарии
5
Гость
20 июня, 20:06
Супер.
Гость
21 июня, 07:54
Когда-то в этом здании я с грохотом стуча каблуками шел на доклад НИКОЛАЮ ||.
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