«Непривычно выглядит»: в центре Ярославля у исторического здания поменялся цвет

Вознесенские казармы в Ярославле начали красить Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Жители Ярославля заметили, что в начале июня рабочие начали красить первый этаж Вознесенских казарм на улице Свободы, 46.

«Проезжала тут мимо, заметила, что первый этаж стал белым. Так непривычно выглядит. Интересно, почему решили так сделать?» — задалась вопросом читательница 76.RU Вероника.

В мэрии Ярославля рассказали, что собственником исторического здания — АО «Вознесенский» — начал ремонт на первом этаже.

«В соответствии с охранным обязательством АО „Вознесенский“ обеспечивает режим содержания памятника, проводит текущий ремонт фасада. Работы выполняются собственными силами в объеме окраски фасада с подготовительными работами корпуса здания бывших Вознесенских казарм», — рассказали власти в ответ на запрос 76.RU.

АО «Вознесенский» было образовано в 2017 году. Генеральный директор — Егор Поспелов. В сервисе «Контур. Фокус» указано, что по состоянию на март 2023 года учредителем числился Комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии Ярославля.

Первый этаж здания выкрасили в белый цвет Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Дальше планируют окрасить в уровень первого этажа фасад башни и корпуса пристройки — смотрящий на церковь Вознесенья корпус.

«Цвет окраски фасада в соответствии с цветовым решением фасада, утвержденным Департаментом культуры Ярославской области от 23 сентября 2008 года», — уточнили в КУМИ мэрии Ярославля.

Власти уточнили, белые стены — это промежуточный результат. Зашпатлёванное и покрытое грунтом здание покрасят в бежево-жёлтый цвет.

Полностью обновленный фасад здания ярославцы смогут увидеть в середине июля Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Работы планируют закончить до 15 июля 2025 года.