В Ярославле установят арт-объект из 1976 года

Ярославский завод синтетического каучука — первое в мире промышленное предприятие по производству синтетического каучука. Строительство началось летом 1931 года. Выбором Ярославской области как места размещения нового предприятия стало то, что она считалась крупнейшим в стране производителем картофеля. Именно из этого овоща получали пищевой спирт, который использовался для производства синтетического каучука. Завод был построен в 1932 году, он располагался в районе улицы Декабристов. 7 июня на предприятии был получен первый советский искусственный натрий-бутадиеновый каучук. В 1992 году предприятие было преобразовано в акционерное общество открытого типа «Первый синтетический каучук», а в 1995 году переименовано в АООТ «СК Премьер». С 2005 года производство на заводе прекратилось. Решением Арбитражного суда Ярославской области от 3 июля 2007 года ОАО «СК Премьер» было признано банкротом.