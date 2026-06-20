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Город В Ярославле установят арт-объект из 1976 года

В Ярославле установят арт-объект из 1976 года

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В Ярославле собираются поставить памятник заводу | Источник: муниципалитет ЯрославляВ Ярославле собираются поставить памятник заводу | Источник: муниципалитет Ярославля

В Ярославле собираются поставить памятник заводу

Источник:

муниципалитет Ярославля

В Ярославле установят арт-объект, изготовленный в 1976 году. Об этом сообщили в муниципалитете города по итогам заседания градостроительного совета Ярославля 19 июня.

«Знаковым пунктом повестки стало рассмотрение проекта памятного знака заводу СК-1. Легендарное предприятие, ставшее первым в мире заводом по производству синтетического каучука, прославило Ярославль на весь мир. В качестве арт-объекта предлагается использовать оригинальную надпись „Завод СК“, изготовленную рабочими предприятия в 1976 году. Эти буквы десятилетиями украшали проходную завода и стали настоящим визуальным символом эпохи», — рассказали власти.

Где поставят памятник заводу, не уточняется.

Ярославский завод синтетического каучука — первое в мире промышленное предприятие по производству синтетического каучука. Строительство началось летом 1931 года. Выбором Ярославской области как места размещения нового предприятия стало то, что она считалась крупнейшим в стране производителем картофеля. Именно из этого овоща получали пищевой спирт, который использовался для производства синтетического каучука. Завод был построен в 1932 году, он располагался в районе улицы Декабристов. 7 июня на предприятии был получен первый советский искусственный натрий-бутадиеновый каучук. В 1992 году предприятие было преобразовано в акционерное общество открытого типа «Первый синтетический каучук», а в 1995 году переименовано в АООТ «СК Премьер». С 2005 года производство на заводе прекратилось. Решением Арбитражного суда Ярославской области от 3 июля 2007 года ОАО «СК Премьер» было признано банкротом.

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Екатерина Лещенкова
корреспондент
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