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Город Пир на Волге «Это вызов, который не оставил выбора»: организаторы «Пира на Волге» рассказали о переезде фестиваля

«Это вызов, который не оставил выбора»: организаторы «Пира на Волге» рассказали о переезде фестиваля

Чем будут удивлять гостей в Ярославле

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Стало известно, в каком формате в этом году пройдет «Пир на Волге» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСтало известно, в каком формате в этом году пройдет «Пир на Волге» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Стало известно, в каком формате в этом году пройдет «Пир на Волге»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Гастрономический фестиваль «Пир на Волге» (6+) ежегодно называют главным событием лета в Ярославской области. Проект реализуют в регионе уже 10 лет. В юбилейный год организаторам пришлось сменить традиционную площадку проведения: в 2026-м «Пир» уедет со Стрелки.

О новом формате работы, сюрпризах и тонкостях организации гастрофестиваля в беседе с 76.RU рассказала генеральный продюсер проекта Юлия Скороходова.

Новое место — новый формат

В этом году «Пир на Волге» пройдет с 22 по 23 августа. Из-за работ по благоустройству Стрелке пикник переедет в Парк 1000-летия на Которосльной набережной. Для размещения павильонов также будет задействована парковка у КЗЦ «Миллениум».

«Мы переформатировались в фестиваль-гостиную. Теперь наш фестиваль называется не городской пикник „Пир на Волге“, а фестиваль-гостиная „Пир на Волге“», — рассказала Юлия.

«Пир на Волге» проходит в Ярославле с 2016 года. За это время его отменяли лишь раз — в 2021-м — из-за эпидемиологической ситуации организаторы не получили разрешения на проведение фестиваля.

В 2026-м «Пир на Волге» пройдет в парке на берегу Которосли | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ 2026-м «Пир на Волге» пройдет в парке на берегу Которосли | Источник: Александр Куренной / 76.RU
На данный момент организаторы обсуждают количество участников и план размещения | Источник: Александр Куренной / 76.RUНа данный момент организаторы обсуждают количество участников и план размещения | Источник: Александр Куренной / 76.RU
Кроме того, для размещения кортов будут использовать парковку рядом с КЗЦ «Миллениум» | Источник: Александр Куренной / 76.RUКроме того, для размещения кортов будут использовать парковку рядом с КЗЦ «Миллениум» | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Организаторы уже рисуют план размещения сцен, точек питания и других активностей.

«Мы предполагаем, что количество человек не изменится, потому что площадка Парк тысячелетия и парковка у КЗЦ вместе дают площадь, которая сравнима со Стрелкой. Все наши площадки, активности столь же комфортно на этих площадях разместятся, — рассказала Юлия Скороходова. — У площадки есть, безусловно, свои особенности. В каких-то моментах она менее удачна: на Стрелке живописнее. Но в каких-то моментах — а именно ее досягаемость с точки зрения транспорта — логистически это будет удобнее».

В чем плюсы переезда

Организаторы обращают внимание, что до парка Тысячелетия будет проще добраться, поскольку рядом есть остановки. Кроме того, в этой зоне нет платной парковки.

«Близость к любой инфраструктуре в этом смысле у этой площадки выигрышная. И нам кажется, что это очень знаково, что именно в год юбилея, год десятилетия, фестиваль меняет дислокацию, пусть временно. Это вызов, который не оставил нам выбора. Даже если бы мы не хотели ничего менять. Жизнь не оставила нам выбора. Новая площадка — новые смыслы, новые вызовы», — говорит Юрия Скороходова.

В фестивале принимают участие рестораторы и предприниматели со всей России. В частности, в прошлом году в Ярославль приезжали команды с Дальнего Востока, из Воронежа, Москвы, Иванова и других городов.

Как оказалось, зона на берегу Которосли — единственная, которая отвечает всем требованиям для организации такого фестиваля.

«Наше мнение, безусловно, учитывалось при выборе площадки. Особенность в том, что вариантов больше нет. Тут не было места — к сожалению или к счастью — для какой-либо дискуссии. Это единственная площадка в городе такого масштаба, которая имеет стандартизацию», — пояснила Юлия Скороходова.

Организаторы анонсируют новые зоны и форматы. При планировании программы хотят добавить еще больше «ярославкости». Местные заведения будут выведены в отдельную зону.

<p>Юлия Скороходова</p><p>Юлия Скороходова</p>

В этом году, наконец-то, сбылась моя продюсерская мечта. На фестивале будет площадка «Вкус Золотого кольца». Отдельный гастрономический фудкорт, посвященный локальной кухне.

Юлия Скороходова

генеральный продюсер фестиваля «Пир на Волге»

Фишки «Пира»

Там будут готовить специалитеты, которые представлены в городах Золотого кольца. Причем планируется не только работа ресторанов, но и продажа местной продукции.

Гастрономические специалитеты — это местные блюда или продукты, которые популярны в регионе или населенном пункте.

«В этом году мы первый раз сделали формат кулинарного стендапа. Надеемся, что это будет очень смешно, современно, весело, молодежно. Предполагаем, что будет происходить битва между шефами, один из которых будет готовить специалитет по традиционному рецепту. С ним будет батлиться молодой шеф или блогер. Он будет представлять апгрейд этого блюда — „версию 2.0.2.6.“, которая адаптирована к вкусам поколения зумеров, с условиями ЗОЖ. Это будет лайт-версия, потому что никто не хочет сейчас тратить время и запариваться с готовкой», — поделилась Юлия.

На фестивале будут рассматривать варианты по сохранению гастрономического наследия. Кстати, именно во время «Пира на Волге» удалось обнаружить рецепт «ярушек».

«Мы очень хотим, чтобы наши кулинарные традиции сохранялись и продолжались. Но мы понимаем, что продолжаться они могут, только если они будут встраиваться в тот ритм жизни, которым мы живем, и в те изменяющиеся реалии, в которых мы живем», — рассказала Юлия.

<p>Юлия Скороходова</p><p>Юлия Скороходова</p>

Мне кажется, что это такой путь сохранения любого культурного наследия: материального, нематериального. Чтобы оно не покрывалось пылью и не хранилось просто на полках, становилось частью нашей жизни.

Юлия Скороходова

генеральный продюсер фестиваля «Пир на Волге»

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Пир на Волге Гастрономический фестиваль
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Комментарии
4
Гость
44 минуты
Главное заборов побольше.
Гость
26 минут
Правильный выбор. Парк по транспортной доступности лучше Стрелки.
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Гость
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