Город В Ярославской области вандалы разгромили трибуны на стадионе. Видео

Их нашли по записям с камер

Подростки разломали новые трибуны на стадионе в Ярославской области | Источник: Григорий Петров / vk.com

Источник:

Григорий Петров / vk.com

В Ярославской области вандалы разгромили стадион в Новом Некоузе. Об инциденте рассказал глава округа Григорий Петров.

«Неизвестные лица поломали все стулья на трибунах. Благодаря камерам видеонаблюдения сотрудники полиции быстро установили личности тех, кто это сделал. Как оказалось, это несовершеннолетние подростки», — рассказал Григорий Петров.

Администрация округа направила в полицию ходатайство о возбуждении уголовного дела по статье «Вандализм». В зависимости от обстоятельств по этой статье может грозить как ограничение свободы, так и штраф.

«Этот инцидент пусть служит напоминанием для всех посетителей стадиона о необходимости соблюдения правил поведения и уважения к инфраструктуре, которая создается для общего пользования», — добавил глава окрагу.

Местные власти анонсировали рейды по общественным территориям. В них будут участвовать работники культуры и образования, агентстства молодёжи и администрации.

Источник:

Григорий Петров / vk.com

Ранее в Некоузе также жаловались на мусор на стадионе.

«Центральный стадион — не столовая и не мусорная корзина! Пожалуйста, соблюдайте простые правила», — призывали в Некоузском образовательном комплексе.

Местные жалуются на мусор на стадионе | Источник: МОУ СОШ «Некоузский образовательный комплекс» / vk.com

Источник:

МОУ СОШ «Некоузский образовательный комплекс» / vk.com

Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Гость
1 час
Да просто стадион там не нужен.
Гость
1 час
Штраф в несколько сотен тысяч и несколько месяцев принудительного труда излечат любого вандала и сделает из него человека.
