В Ярославской области вандалы разгромили трибуны на стадионе. Видео

Подростки разломали новые трибуны на стадионе в Ярославской области Источник: Григорий Петров / vk.com

В Ярославской области вандалы разгромили стадион в Новом Некоузе. Об инциденте рассказал глава округа Григорий Петров.

«Неизвестные лица поломали все стулья на трибунах. Благодаря камерам видеонаблюдения сотрудники полиции быстро установили личности тех, кто это сделал. Как оказалось, это несовершеннолетние подростки», — рассказал Григорий Петров.

Администрация округа направила в полицию ходатайство о возбуждении уголовного дела по статье «Вандализм». В зависимости от обстоятельств по этой статье может грозить как ограничение свободы, так и штраф.

«Этот инцидент пусть служит напоминанием для всех посетителей стадиона о необходимости соблюдения правил поведения и уважения к инфраструктуре, которая создается для общего пользования», — добавил глава окрагу.

Местные власти анонсировали рейды по общественным территориям. В них будут участвовать работники культуры и образования, агентстства молодёжи и администрации.

Ранее в Некоузе также жаловались на мусор на стадионе.

«Центральный стадион — не столовая и не мусорная корзина! Пожалуйста, соблюдайте простые правила», — призывали в Некоузском образовательном комплексе.