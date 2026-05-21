Город Плей-офф КХЛ 2026 В Казани предложили переименовать пляж «Локомотив» из-за хоккея. Реакция горожан

Смотрим комментарии

63
Пляж «Локомотив» станет «Ак Барсом»? | Источник: Лина Саитова / 116.RU

На фоне хоккейного противостояния в финале Кубка Гагарина в Казани пляж «Локомотив» предложили «переименовать» в «Ак Барс». Такую идею высказал глава Вахитовского и Приволжского районов города Альберт Салихов.

Сам Салихов высказался о шуточной идее положительно, он написал: «Давайте поддержим нашу команду и переименуем пляж „Локомотив“ в „Ак Барс“».

Как сообщают наши коллеги из 116.RU, многие горожане идею поддерживают, но не все. Некоторые попросили вдобавок облагородить пляж.

«А я сына назову „Ак Барс“ тогда», — посмеялась жительница.

«Идея просто огнище! Газ в пол», — написал житель.

«Сделайте еще нормальные условия для отдыха и купания, а так идея вполне хорошая», — добавил комментатор.

«Нам важнее чистый и ухоженный пляж — название можно поменять», — поделилась мнением девушка.

«А если с новым названием появятся дорожки, раздевалки и урны, то вообще огонь будет. Жителям только плюс», — считает комментатор.

«Я не понял, шутка это или нет. Но если с изменением названия реально облагородят территорию, сделают удобства для семей и молодежи, то будет отлично», — пишет житель.

«Если переименование повлияет на чистоту и благоустроенность, то за. Этому пляжу уже нужно будет соответствовать. А так да, соглашусь с комментаторами выше, то пляж немного печальный», — высказалась жительница.

Но некоторые отреагировали особенно негативно и считают, что пляжу подходит его настоящее название.

«Нужно уважать историю и топонимику города. Огромный дизлайк, даже если это шутка», — раскритиковал пользователь идею.

«Какой смысл переименовывать уже имеющиеся объекты с привычными горожанам названиями?» — спросил житель.

«Стыдно так даже думать, я был там вчера, на пляже полный бардак. Я приехал с детьми и мы были шокированы. А вы хотите ассоциировать данный пляж с „Ак Барсом“? Я не против, но он должен соответствовать имиджу клуба. Вы посмотрите своими глазами какой там бардак из мусора и хлама», — поделился пользователь.

«“Ак Барса» много: спорткоманда, мужское имя, наименование банка, а «Локомотив» один среди нескольких поколений — часть истории Казани. Лучше оставить название пляжа, как и прежде, «Локомотив». Но я думаю, это всё же пранк был. В поддержку любимой команды», — дополнила комментатор.

Напомним, 21 мая в Казани пройдет шестой из семи возможных матч серии «Ак Барс» — «Локомотив». Счет в серии составляет 3-2 в пользу ярославцев. Если железнодорожники выиграют, они станут второй год подряд чемпионами. Мы ведем онлайн-трансляцию, где собираем основные моменты и все, что нужно знать о хоккейном противостоянии.

Регина Алтынбаева
Регина Алтынбаева
Корреспондент 116.RU
Гость
3 минуты
по всей стране одна нищета и грязь? а Фонд будущих поколений Фонд национального развития помните такие на что ушли догадались? а наши налоги?
