В лагеря Ярославской области привезут детей из Запорожья. Об этом 19 мая на заседании комитета по образованию, культуре, туризму, спорту и делам молодежи сообщила заместитель министра образования Светлана Астафьева.

«Как и в прошлом году, у нас будут отдыхать дети из Запорожской области. Для них созданы все условия в двух лагерях — „Искра“ и „Полянка“. Из резервного фонда губернатора будет выделено 23 миллиона рублей. Отдыхать будет 320 детей в летний и осенний период», — рассказала Светлана Астафьева.

Лагерь «Искра» находится в Гаврилов-Ямском районе, лагерь «Полянка» — в Рыбинском районе.

Всего, по ее данным, в Ярославской области летом откроется 485 лагерей — 25 загородных, 435 профильных и с дневным пребыванием, 6 палаточных, 16 лагерей труда и отдыха. В них должны отдохнуть более 51 тысячи детей.

На летнюю оздоровительную кампанию будет потрачено 419 миллионов рублей (250 миллионов — из федерального бюджета, 119 — из местных бюджетов, 50 миллионов — из федерального бюджета). Деньги пойдут на укрепление материально-технической базы, усиление антитеррористической защищенности, путевки для льготных категорий и другое.

Напомним, Акимовский район Запорожской области является подшефным для Ярославской области. Детей из Запорожья, Донецкой и Луганской народных республик, Белгородской области Ярославская область принимает на отдых с 2023 года.