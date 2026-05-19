НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+29°C

Сейчас в Ярославле
Погода+29°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +28

3 м/c,

вос.

 756мм 29%
Подробнее
6 Пробки
USD 71,29
EUR 82,79
Сбили БПЛА
Здоровье под контролем
Когда включат горячую воду
Как отметить свадьбу в Ярославле
БПЛА попал в предприятие
Когда достроят поликлинику
Почему пустеют ТЦ
Из-за БПЛА выбило окна
Город Ярославцам отключат горячую воду почти на месяц: график по районам

Ярославцам отключат горячую воду почти на месяц: график по районам

Узнайте, когда завершат все проверки теплосетей

360
Когда включат горячую воду в Ярославле | Источник: Дарья Селенская / Городские медиаКогда включат горячую воду в Ярославле | Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Когда включат горячую воду в Ярославле

Источник:

Дарья Селенская / Городские медиа

В Ярославле в некоторых районах уже начали отключать горячую воду из-за плановых проверок и ремонта теплосетей. В этом материале публикуем расписание, когда её включат обратно.

Гидравлические испытания — это плановая проверка теплосетей. В трубах поднимают давление в 1,25 раза выше рабочего, чтобы испытать их прочность.

Как включат горячую воду в Ярославле:

Заволжский район (Ляпинская котельная)

Гидравлические испытания пройдут в два этапа: 26–27 мая и 7–9 июля. После первого этапа с 28 мая по 11 июня запланированы ремонтные работы. Возобновить подачу горячей воды планируют с 12 июня. Итого горячей воды у жителей не будет около 2,5 недель.

Дзержинский район (ТЭЦ-2)

Гидравлические испытания проведут с 19 по 22 мая. После их завершения горячую воду планируют включить 23 мая.

Второй этап испытаний пройдет с 30 июня по 3 июля, после чего с 4 по 22 июля запланирован ремонт. Возобновят горячее теплоснабжение с 23 июля. Итого горячей воды не будет почти месяц — больше трех недель.

Кировский и Ленинский районы

В домах, получающие тепло от ТЭЦ-2, гидравлические испытания пройдут 19–22 мая, после чего горячую воду планируют включить 23 мая. Второй этап испытаний — с 30 июня по 3 июля, далее ремонт с 4 по 22 июля. Возобновить подачу воды должны 23 июля. Жители, чьи дома обслуживает эта котельная, также останутся без горячей воды на три недели.

В домах, получающих тепло от ТЭЦ-1, гидравлические испытания пройдут 12–15 мая, после чего горячую воду должны были включить с 16 мая. Второй этап испытаний — 21–23 июля. Ремонт запланирован с 24 июля по 7 августа, горячую воду должны включить с 8 августа. Здесь люди без воды останутся на 2,5 недели.

Красноперекопский и Фрунзенский районы (ТЭЦ-3)

Гидравлические испытания пройдут 26–28 мая, после чего с 29 мая по 11 июня запланированы ремонтные работы. После их завершения горячую воду вернут 12 июня. Итого 3,5 недели без воды с конца весны.

Второй этап испытаний пройдет 14–17 июля.

А у вас в доме уже отключили горячую воду? Если да, напишите в комментариях, когда и в каком районе вы живёте.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Горячая вода График отключения
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
48 минут
Включаем песню Щамана: Патому что я
Гость
49 минут
Заволжский район - уже отключили вчера на 5 дней - испытания, а с 26. мая по 11июня - второе отключение. Так что мы без воды действительно месяц!
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Красота дорогая и суровая: туристка рассказала, что посмотреть во Владивостоке и сколько стоит путешествие
Анастасия Микула
Мнение
Школьники впали в панику перед экзаменами. Что с этим делать
Оксана Лунегова
Психотерапевт, детский психолог
Мнение
«Сокращения отвратительные, незаконные, наглые, рассчитанные на незнание». HR-директор — об увольнении 200 тысяч сотрудников в стране
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«Выживут сильнейшие»: владелица салона красоты — о ситуации в бьюти-индустрии
Анастасия Кулачковская
Мнение
Это не всё… Почему фильмом «Дьявол носит Prada 2» не получается восхититься, но хочется его полюбить: рецензия
Евгений Зиновьев
главный редактор 63.RU
Рекомендуем