Ярославцам отключат горячую воду почти на месяц: график по районам

Когда включат горячую воду в Ярославле Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

В Ярославле в некоторых районах уже начали отключать горячую воду из-за плановых проверок и ремонта теплосетей. В этом материале публикуем расписание, когда её включат обратно.

Гидравлические испытания — это плановая проверка теплосетей. В трубах поднимают давление в 1,25 раза выше рабочего, чтобы испытать их прочность.

Как включат горячую воду в Ярославле:

Заволжский район (Ляпинская котельная)

Гидравлические испытания пройдут в два этапа: 26–27 мая и 7–9 июля. После первого этапа с 28 мая по 11 июня запланированы ремонтные работы. Возобновить подачу горячей воды планируют с 12 июня. Итого горячей воды у жителей не будет около 2,5 недель.

Дзержинский район (ТЭЦ-2)

Гидравлические испытания проведут с 19 по 22 мая. После их завершения горячую воду планируют включить 23 мая.

Второй этап испытаний пройдет с 30 июня по 3 июля, после чего с 4 по 22 июля запланирован ремонт. Возобновят горячее теплоснабжение с 23 июля. Итого горячей воды не будет почти месяц — больше трех недель.

Кировский и Ленинский районы

В домах, получающие тепло от ТЭЦ-2, гидравлические испытания пройдут 19–22 мая, после чего горячую воду планируют включить 23 мая. Второй этап испытаний — с 30 июня по 3 июля, далее ремонт с 4 по 22 июля. Возобновить подачу воды должны 23 июля. Жители, чьи дома обслуживает эта котельная, также останутся без горячей воды на три недели.

В домах, получающих тепло от ТЭЦ-1, гидравлические испытания пройдут 12–15 мая, после чего горячую воду должны были включить с 16 мая. Второй этап испытаний — 21–23 июля. Ремонт запланирован с 24 июля по 7 августа, горячую воду должны включить с 8 августа. Здесь люди без воды останутся на 2,5 недели.

Красноперекопский и Фрунзенский районы (ТЭЦ-3)

Гидравлические испытания пройдут 26–28 мая, после чего с 29 мая по 11 июня запланированы ремонтные работы. После их завершения горячую воду вернут 12 июня. Итого 3,5 недели без воды с конца весны.

Второй этап испытаний пройдет 14–17 июля.