«Мирового уровня качества»: в Ярославле отремонтируют легкоатлетический манеж

В Ярославле отремонтируют легкоатлетический манеж

В Ярославле отремонтируют легкоатлетический манеж на улице Чкалова, 20а в Ленинском районе. Информация об этом появилась на сайте «Госзакупок».

В документах указано, что работы должны быть завершены до 15 сентября 2026 года. Подрядчик будет обязан отремонтировать раздевалки, помещения коридора, шлюзов, кладовую, кассы, сам манеж. Также рабочие приведут в порядок спортзал, отремонтируют парапет кровли и фасад административно-бытового корпуса.

«Напольное покрытие легкоатлетического зала манежа мирового уровня качества представляет собой особую ценность этого спортивного сооружения. Не допускается проведение строительных работ в зале без обеспечения гарантированной защиты напольного покрытия от повреждения или загрязнения», — уточняется в документации.

За работы готовы заплатить максимум 30,2 млн рублей. Заявки от потенциальных подрядчиков закончили принимать в 8 утра 18 мая. Кто именно выиграет контракт на ремонт здания, станет известно 22 мая.

Вопрос о плачевном состоянии легкоатлетического манежа на Пятерке поднимается последние несколько лет. В 2023 году в манеже протекла надувная крыша. В 2024 году в мэрии даже обсуждали вариант сноса. Была направлена заявка в ГБУ ЯО «Проектный институт» на архитектурно-строительное проектирование нового комплекса.

В итоге, объект было решено сохранить, но провести в нем масштабную реконструкцию. Об этом 76.RU в январе 2026 года рассказали в мэрии Ярославля.