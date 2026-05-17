НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+30°C

Сейчас в Ярославле
Погода+30°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +29

0 м/c,

 756мм 27%
Подробнее
3 Пробки
USD 72,35
EUR 84,07
Сбили БПЛА
Здоровье под контролем
БПЛА попал в промышленный объект
Как отметить свадьбу в Ярославле
Пожар в спальном районе
Когда достроят поликлинику
Почему пустеют ТЦ
Из-за БПЛА выбило окна
Город «Что уж тут скрывать»: представительница «молчаливого поколения» рассказала правду о жизни после ВОВ

«Что уж тут скрывать»: представительница «молчаливого поколения» рассказала правду о жизни после ВОВ

Валентина Цибанова пошла работать в 15 лет

5 123

Валентина Цибанова 37 лет проработала дояркой

Источник:

Елена Вахрушева / Городские порталы

Ярославна Валентина Цибанова рассказала, как жилось после Великой Отечественной войны. Героиня родилась в 1945 году, когда победа Советского Союза над фашистами уже была предопределена.

Сейчас Валентине 81 год. Времена после кровавых лет сражений, как она вспоминает, для всех были тяжелыми. Ей тоже пришлось рано повзрослеть. Окончив четыре класса обучения, она пошла работать дояркой. Ей тогда было 15 лет.

— С пятнадцати лет я работала доярочкой. У меня даже трудовая книжка с первого по последний день, всё записано! Ну-ка, пошли-ка сейчас в пятнадцать доярочкой. Кто пойдет? — смеется бабушка, беседуя с корреспондентом 76.RU.

Согласно теории поколений, разработанной американскими писателями Нилом Хау и Уильямом Штраусом, люди, рожденные с 1928 по 1945 года включительно, относятся к «молчаливому поколению». Для них характерны трудолюбие, уважение закона, бережливость.

Молодой и хрупкой Вале пришлось сменить еще несколько профессий. Она и топила котельные, и ухаживала за детьми в садике, и работала поваром в больнице.

<p>Валентина Цибанова</p><p>Валентина Цибанова</p>

У меня 37 лет беспрерывного стажа дояркой, 12 — кочегаром. Всего я проработала 63 года. Всю жизнь в труде, чего уж тут скрывать.

Валентина Цибанова

ребенок войны

В 20 лет Валентина перебралась в Ярославскую область. Здесь, в селе Ново-Никольское, она продолжила свою карьеру доярки, устроившись на работу в совхоз «Макаровский». Работать приходилось с ночи до ночи с перерывом на длинный дневной обед.

<p>Валентина Цибанова</p><p>Валентина Цибанова</p>

Всю свою молодость я оставила в совхозе. Мы ходили по уши в навозе, а получали копейки. Работать никто не шел, некому было работать.

Валентина Цибанова

ребенок войны

Как бы тяжело ни давалась работа, Валентина с нежностью вспоминает те годы. Труд, по мнению бабушки, лишь закалил ее характер. До сих пор она не сидит без дела и постоянно придумывает себе занятия.

И, конечно, бывшая доярка не может забыть своих любимых коров. Она скучает по ним, ведь каждую знала и по имени, и по характеру. А коровы в ответ любили женщину и с благодарностью давали больше молока.

Сейчас бабушка Валя покупает молоко в магазине. Однако она всё еще помнит вкус того самого — свежего, только что надоенного. С магазинным, по ее словам, оно и рядом не стоит.

Подробный рассказ бабушки Вали вы можете посмотреть в нашем видеосюжете выше. Также ранее мы публиковали историю 103-летней Валентины Дмитриевны, которая во время войны рыла окопы и спасала осиротевших детей.

ПО ТЕМЕ
Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Доярка Ребенок войны Совхоз
Лайк
TYPE_LIKE4
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD5
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Гость
17 мая, 16:34
Все поколегия после ВОВ можно назвать молчаливыми. А нынешнее тем более.
Гость
17 мая, 18:02
Сегодня всех заставляют молчать. Ужасные времена.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Забудьте о диетах: врач-спортсмен назвал 6 ловушек, которые мешают вам сбросить вес
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Мнение
«В лучшем случае будет депортация. В худшем — тюрьма». Что запрещено в Северной Корее: неожиданные трудности для туристов
Алена Никольская
Мнение
Школьники впали в панику перед экзаменами. Что с этим делать
Оксана Лунегова
Психотерапевт, детский психолог
Мнение
«Выживут сильнейшие»: владелица салона красоты — о ситуации в бьюти-индустрии
Анастасия Кулачковская
Мнение
«Цены снижаются, компании не банкротятся». Бизнесмен съездил в Китай и рассказал, почему экономика там «цветет и пахнет»
Ильдар Хусаинов
Директор федерального агентства недвижимости «Этажи»
Рекомендуем