«Что уж тут скрывать»: представительница «молчаливого поколения» рассказала правду о жизни после ВОВ

Валентина Цибанова 37 лет проработала дояркой Источник: Елена Вахрушева / Городские порталы

Ярославна Валентина Цибанова рассказала, как жилось после Великой Отечественной войны. Героиня родилась в 1945 году, когда победа Советского Союза над фашистами уже была предопределена.

Сейчас Валентине 81 год. Времена после кровавых лет сражений, как она вспоминает, для всех были тяжелыми. Ей тоже пришлось рано повзрослеть. Окончив четыре класса обучения, она пошла работать дояркой. Ей тогда было 15 лет.

— С пятнадцати лет я работала доярочкой. У меня даже трудовая книжка с первого по последний день, всё записано! Ну-ка, пошли-ка сейчас в пятнадцать доярочкой. Кто пойдет? — смеется бабушка, беседуя с корреспондентом 76.RU.

Согласно теории поколений, разработанной американскими писателями Нилом Хау и Уильямом Штраусом, люди, рожденные с 1928 по 1945 года включительно, относятся к «молчаливому поколению». Для них характерны трудолюбие, уважение закона, бережливость.

Молодой и хрупкой Вале пришлось сменить еще несколько профессий. Она и топила котельные, и ухаживала за детьми в садике, и работала поваром в больнице.

У меня 37 лет беспрерывного стажа дояркой, 12 — кочегаром. Всего я проработала 63 года. Всю жизнь в труде, чего уж тут скрывать. Валентина Цибанова ребенок войны

В 20 лет Валентина перебралась в Ярославскую область. Здесь, в селе Ново-Никольское, она продолжила свою карьеру доярки, устроившись на работу в совхоз «Макаровский». Работать приходилось с ночи до ночи с перерывом на длинный дневной обед.

Всю свою молодость я оставила в совхозе. Мы ходили по уши в навозе, а получали копейки. Работать никто не шел, некому было работать. Валентина Цибанова ребенок войны

Как бы тяжело ни давалась работа, Валентина с нежностью вспоминает те годы. Труд, по мнению бабушки, лишь закалил ее характер. До сих пор она не сидит без дела и постоянно придумывает себе занятия.

И, конечно, бывшая доярка не может забыть своих любимых коров. Она скучает по ним, ведь каждую знала и по имени, и по характеру. А коровы в ответ любили женщину и с благодарностью давали больше молока.

Сейчас бабушка Валя покупает молоко в магазине. Однако она всё еще помнит вкус того самого — свежего, только что надоенного. С магазинным, по ее словам, оно и рядом не стоит.