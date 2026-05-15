«Один уверял, что я — реинкарнация его бывшей»: участницы быстрых свиданий рассказали, как они проходят

Быстрые свидания переживают пик популярности среди людей от 20 до 40 лет. Для многих они стали альтернативой онлайн‑знакомствам и традиционному поиску партнера. В российских городах такие встречи проходят регулярно. Что на них происходит и кого там можно встретить? Реальные отзывы участников — в материале наших коллег из 161.RU.

Быстрые свидания (speed dating) — это формат организованных вечеринок, где люди знакомятся друг с другом через серию коротких встреч. Цель — дать участникам возможность за один вечер пообщаться с несколькими потенциальными партнерами и выбрать тех, с кем хотелось бы продолжить общение. Формат придуман в 1998 году раввином Яковом Дево в Лос‑Анджелесе. Такие свидания должны были помочь одиноким людям еврейской национальности, которым не хватает времени на знакомства, найти партнера для брака. Идея опиралась на старую еврейскую традицию — помогать молодым единоверцам встречаться друг с другом.

Почему быстрые свидания популярны?

Формат отвечает сразу нескольким запросам: он позволяет сэкономить время, снизить стресс от знакомств, заменить виртуальное общение живым контактом и оставаться в безопасности.

Люди устали от бесконечной переписки в дейтинг‑приложениях. Хочется реального контакта: увидеть мимику, жесты, услышать голос, почувствовать «химию» здесь и сейчас. За один вечер можно познакомиться с 10–15 людьми — это эффективнее, чем месяцы переписки без гарантий встречи.

Дейтинг‑приложение (от англ. dating app) — мобильное приложение для онлайн‑знакомств. Его цель — помочь пользователям найти потенциальных партнеров для романтических, дружеских или иных отношений.

Ограниченное время встречи снимает давление: если собеседник не понравился, через несколько минут появится новый шанс. Это снижает стресс от ожидания «идеального» контакта. Также здесь спид-дейтинг помогает встретить людей из других социальных групп, профессий, с иными взглядами.

— Я считаю, что этот проект дает возможность встретить свою судьбу, а дальше уже дело каждого, как распорядиться этим шансом, — говорит организатор одного из таких мероприятий Полина Ларина.

Оправдывают ли быстрые свидания ожидания девушек? Ниже — честные отзывы участниц, которые решились на этот эксперимент ради поиска любви. Узнаем, удалось ли им встретить вторую половинку, с какими нелепостями они столкнулись и готовы ли повторить этот опыт.

«Ты можешь увидеть человека, а не груду букв»

Отзыв 23-летней участницы быстрых свиданий, которая устала от дейтинг‑приложений. Далее — от первого лица.

В какой-то момент я просто ужасно устала от приложений для знакомств. Думаю, многим знакомо это чувство утомления и пустоты, которое появляется, когда сидишь там.

По крайней мере, такие отзывы я слышала не от одного своего знакомого. Чтобы случился мэтч, действительно нужно много времени, и то это будет «предпервичное совпадение», после которого надо вновь и вновь рассказывать о себе, прежде чем пойти с кем-то на встречу. И как бы, возможно, некрасиво это ни звучало, человека ты в этом процессе до встречи не видишь — перед тобой обезличенная груда букв.

Ведь многое о людях нам говорят не столько их слова, сколько манера держать себя, говорить: мимика, жесты и поведение относительно окружающего их пространства. Да банально — совпадаете ли вы по энергетике, комфортно ли вам находиться рядом друг с другом. И в моей жизни складывалось зачастую так, что комфортнее уже впоследствии не становилось: когда всё не задалось с самого начала, сложно потом преодолеть барьер.

Поэтому быстрые свидания для меня стали классным открытием. Хотя стоит закинуть спойлер: своего человека я в итоге не нашла, но обо всём по порядку.

«У тебя есть всего пять минут на беседу с каждым»

Формат быстрых свиданий довольно динамичен и даже включает, как мне показалось, некий азарт из-за скорости: у тебя есть всего пять минут на беседу с каждым. И хотя в идеале я бы увеличила это время до десяти минут, в целом выделенного организаторами вполне достаточно для составления первичного впечатления — наброска в голове крупными мазками.

За вечер я познакомилась с очень разными мужчинами, среди них были:

интеллигентный и сдержанный молодой человек из научной сферы — он вел себя мило, открыто и был в меру заинтересован в беседе;

мужчина 40+, который был ужасно похож на моего дядю — этот участник оказался довольно яркой личностью с кучей историй и энергии, но общаться со мной ему явно не было интересно (не скажу, что я его рассматривала, настолько существенная разница в возрасте имеет для меня значение);

мужчина 30+ лет, который вообще не был в беседе, — казалось, что ему интереснее задать провокационный вопрос, а потом смотреть по сторонам со скучающе-надменным видом, чем услышать мой ответ;

парень, который не контролировал свою силу, сжимая мою ладонь при приветствии и прощании;

очень приятный, располагающий и интересный молодой человек, в глазах которого я увидела включенность в беседу;

несколько других мужчин, чьи портреты уже стерлись из памяти.

Каждому участнику выдавали бланк, на котором можно было написать имя одного фаворита, по завершении лист забирал ведущий и смотрел, есть ли совпадения. Это очень хорошая задумка, на мой взгляд, ощущаешь себя в целом безопасно и комфортно от некоторого контроля ситуации: не приходится отказывать и сталкиваться с нежеланием слышать отказ.

В общем, это действительно интересный формат, и у меня даже был мэтч! С тем самым молодым человеком, в котором я увидела включенность. Дальнейшее — уже совсем другая история, в которой нет неожиданных неприятных открытий. Всё довольно тривиально: просто на следующих этапах мы уже не совпали. Но это совсем не значит, что с самим форматом быстрых свиданий что-то не так, напротив, благодаря ему случилось то самое окрыляющее первичное совпадение.

«Можно рассмотреть людей с разных сторон»

Совсем другие условия были на другом мероприятии: почти трехчасовая встреча с участием ведущей, разделенная на три блока, — тут уж точно людей можно рассмотреть с разных сторон.

Возможность дольше понаблюдать за человеком в моменте очень классная. Она, конечно, ничего не гарантирует, но все-таки чуть более оформленный портрет благодаря этому да вырисовывается. Более того, ты не просто смотришь на человека во взаимодействии с тобой лично, но и видишь со стороны, как он ведет себя с другими, что тоже немаловажно.

Еще одна особенность этого мероприятия в том, что есть деление по возрасту: ведущая создала две группы — от 18 до 30 и от 30 лет. Но обдумывая вопрос возрастного деления сейчас, я столкнулась с новой мыслью: оно очень устраивает, когда тебе, допустим, 22 (возвращаемся к быстрым свиданиям и общению с мужчиной, которому больше 40 лет), но если же 28 и ты в целом уже готов общаться с потенциальным партнером до 35? Однако это всё лирика, так как ответа на вопрос, как лучше, у меня нет, и я вовсе не считаю деление или его отсутствие минусом.

Людей на этом мероприятии было куда больше, и рисовать их портреты не имеет смысла. Здесь тоже у меня случился мэтч, и тоже уже впоследствии тривиальные причины не дали ему развиться во что-то большее. К слову, уже потом я случайно увидела парня и девушку с вечера на свидании.

— Сложно подсчитать пары: иногда они разваливаются после первого свидания. Но после встреч бывает так, что участники ходят на несколько свиданий с разными людьми и по итогу складывается романтический контакт. Или находят друг друга на общих встречах с разных «потоков» и начинают встречаться, — говорит организатор одного из таких мероприятий.

Самим мероприятием я осталась довольна, в целом тоже было и ощущение безопасности (благодаря ведущей), и интерес. Однако вот того контроля, как на быстрых свиданиях, немного не хватило, так как бланков не было, познакомиться подходили впоследствии разные люди, не только те, кто откликнулся. А мне было довольно сложно отказать.

Слышала и про другие любопытные мероприятия для офлайн-знакомств, но пока до них не добралась.

«Я попала на съемочную площадку абсурдного шоу?»

Ниже — рассказ другой 23-летней участницы. Она ходила на быстрые свидания в надежде найти кого‑то своего возраста — легкого на подъем, спонтанного, с кем можно строить неформальные планы и получать новые впечатления.

Я была на быстрых свиданиях. Звучит как название какого‑то экстремального квеста: «Быстрые свидания» или «15 незнакомцев за вечер — выживи, если сможешь».

Решилась на это в надежде встретить кого‑то своего возраста, чтобы вместе смеяться, обсуждать, куда рвануть на выходные, и строить планы, которые не включают ипотеку и выбор школы для детей. В общем, хотелось легкости, драйва и хотя бы пары людей, которые помнят, что такое бунт против расписания.

Что получилось на деле? Скажем так, я почувствовала себя как в реалити‑шоу. Из 15 парней только двое были младше 30, остальные — 35+ и с таким запасом житейской мудрости, что хоть книгу пиши.

За вечер я познакомилась со скинхедом — парнем с бритой головой, татуировками на руках и в кожаной куртке. Он оказался фанатом аквариумов. Полчаса рассказывал про своих рыбок: какие они умные, как узнают его, как он им музыку включает. «У меня там гуппи под джаз танцуют, представляешь?» — говорит. Неожиданно, но мило.

Также я узнала, что я — реинкарнация бывшей одного из участников. Парень с загадочной улыбкой минуту изучал мое лицо, а потом торжественно объявил: «Вы — это она. Та же линия подбородка, тот же взгляд…» Я вежливо уточнила, что мы точно раньше не встречались, на что он ответил: «В прошлой жизни, милая, в прошлой!» И начал вспоминать «наши» совместные прогулки по древнему Египту.

А на третьей встрече я получила предложение руки и сердца.

В 20 ты хочешь приключений, спонтанности, новых впечатлений. А люди постарше — стабильности, продуманных шагов и уверенности в завтрашнем дне. И вот сидишь ты, улыбаешься, киваешь, а в голове: «Мы реально говорим об одном и том же? Или я попала на съемочную площадку абсурдного шоу?»

При этом я честно скажу: парни были необычные. Харизматичные, с крутыми (и очень странными) историями и опытом. Но вот эта разница в возрасте и жизненных этапах создавала какой‑то невидимый барьер.