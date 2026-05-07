НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+16°C

Сейчас в Ярославле
Погода+16°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +12

7 м/c,

зап.

 749мм 68%
Подробнее
4 Пробки
USD 83,00
EUR 95,78
Дерево придавило ярославца
Как купить идеальную квартиру
Будет ли видно затмение
Массовый мор рыбы
Школьный квест для родителей
Компенсация после прилета БПЛА
Кто участковые районов
Почему трамвайные пути ржавые
Ремонт на Кирова
Город Что за странные конструкции появились в центре Ярославля: власти открыли тайну

Что за странные конструкции появились в центре Ярославля: власти открыли тайну

Зачем поставили эти объекты

4 862
Вот такие конструкции появились в самом центре Ярославля | Источник: Сергей КазанскийВот такие конструкции появились в самом центре Ярославля | Источник: Сергей Казанский

Вот такие конструкции появились в самом центре Ярославля

Источник:

Сергей Казанский

Ярославцы заметили, что на улице Кирова в центре Ярославля появились странные объемные конструкции.

«Есть вопросы по этим конструкциям — согласованы ли они с Министерством культуры? Центр у нас зона охраны ЮНЕСКО», — задал вопрос порталу 76.RU ярославский активист Сергей Казанский.

Власти ответили, что объекты являются некапитальными и временными.

«Для демонстрации световых шоу методом проекции на фасад здания Дома призрения ближнего, расположенного по адресу: ул. Кирова, д. 8/10, были установлены временные легковозводимые конструкции. По завершении летнего показа они будут разобраны», — пояснили в правительстве региона.

Эти установки нужны для светомузыкальных шоу | Источник: Сергей КазанскийЭти установки нужны для светомузыкальных шоу | Источник: Сергей Казанский

Эти установки нужны для светомузыкальных шоу

Источник:

Сергей Казанский

Ранее губернатор Ярославской области сообщал, что с 8 мая на фасаде дома призрения ближнего на улице Кирова в Ярослвле стартуют светомузыкальные шоу. Визуальные программы будут посвящены истории здания, Ярославской области, Дню Победы. Начало запланировано каждый вечер в 22:00 и 22:30.

«Кроме образовательной функции, такой формат с использованием света, звука, анимации привлекает внимание и создает праздничную атмосферу», — отметил глава региона.

Как вам идея светомузыкальных шоу в центре?

Поддерживаю
Я против
Затрудняюсь ответить
ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Праздник Шоу
Лайк
TYPE_LIKE3
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY4
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
41
Гость
8 мая, 12:12
ага. центр города весь перерыт ремонтом улиц, кто там пойдет смотреть эти "инсталляции", да еще в такое время. и да, про БПЛА не забываем, позиции засвечиваем )))
Гость
8 мая, 11:20
А какое красивое название: «Дом призрения ближнего»... Самое важное, что надо подсветить.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«За неделю две ночи были страшные»: туристка рассказала об отдыхе в Крыму
Александра Исмайлова
заместитель главного редактора 63.RU
Мнение
Как вернуть деньги после закрытия ипотеки? Эксперт назвала способ, о котором знают далеко не все
Анна Ермакова
Мнение
Звезды услышат желания: шесть небесных тел выстроятся в линию на параде планет — как правильно провести день
Анастасия Филимонова
Мнение
«Аналоговая жизнь — вот что нам нужно». Почему новые блокбастеры проваливаются, а повторы старых фильмов собирают полные залы
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
«И покатился я по жизни босяцкой»: как Колобка превратили в уголовника — отзыв на обсуждаемый фильм
Марина Рыбалкина
Заместитель главного редактора 161.RU
Рекомендуем