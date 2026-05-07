Что за странные конструкции появились в центре Ярославля: власти открыли тайну

Вот такие конструкции появились в самом центре Ярославля Источник: Сергей Казанский

Ярославцы заметили, что на улице Кирова в центре Ярославля появились странные объемные конструкции.

«Есть вопросы по этим конструкциям — согласованы ли они с Министерством культуры? Центр у нас зона охраны ЮНЕСКО», — задал вопрос порталу 76.RU ярославский активист Сергей Казанский.

Власти ответили, что объекты являются некапитальными и временными.

«Для демонстрации световых шоу методом проекции на фасад здания Дома призрения ближнего, расположенного по адресу: ул. Кирова, д. 8/10, были установлены временные легковозводимые конструкции. По завершении летнего показа они будут разобраны», — пояснили в правительстве региона.

Эти установки нужны для светомузыкальных шоу Источник: Сергей Казанский

Ранее губернатор Ярославской области сообщал, что с 8 мая на фасаде дома призрения ближнего на улице Кирова в Ярослвле стартуют светомузыкальные шоу. Визуальные программы будут посвящены истории здания, Ярославской области, Дню Победы. Начало запланировано каждый вечер в 22:00 и 22:30.

«Кроме образовательной функции, такой формат с использованием света, звука, анимации привлекает внимание и создает праздничную атмосферу», — отметил глава региона.