Мэрия попросила не продавать ярославцам алкоголь. Когда

Мэрия Ярославля попросила не продавать алкоголь в магазинах центра 9 мая 2026 года. Постановление об этом вышло 24 апреля.
«Рекомендовать ограничить розничную продажу алкогольной продукции в день проведения общегородских праздничных мероприятий, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, организациям розничной торговли, расположенным в границах территорий, прилегающих к месту проведения праздничных мероприятий», — говорится в документе.
Власти указали следующие улицы:
проспект Ленина;
улица Советская;
Красная площадь;
улица Ушинского;
улица Комсомольская;
Богоявленская площадь;
улица Первомайская;
Первомайский переулок;
улица Трефолева;
улица Депутатская;
улица Нахимсона;
Советская площадь.
Согласны с инициативой администрации города?
9 Мая по Ярославлю устроят проезд военной и ретро-техники. А также ярославцы снова смогут встать в ряды «Бессмертного полка» — акция не проходила оффлайн несколько лет.
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