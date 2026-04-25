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Город Мэрия попросила не продавать ярославцам алкоголь. Когда

Мэрия попросила не продавать ярославцам алкоголь. Когда

Администрация выпустила постановление

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Мэрия просит не продавать ярославцам алкоголь в праздничный день | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUМэрия просит не продавать ярославцам алкоголь в праздничный день | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Мэрия просит не продавать ярославцам алкоголь в праздничный день

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Мэрия Ярославля попросила не продавать алкоголь в магазинах центра 9 мая 2026 года. Постановление об этом вышло 24 апреля.

«Рекомендовать ограничить розничную продажу алкогольной продукции в день проведения общегородских праздничных мероприятий, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, организациям розничной торговли, расположенным в границах территорий, прилегающих к месту проведения праздничных мероприятий», — говорится в документе.

Власти указали следующие улицы:

  • проспект Ленина;

  • улица Советская;

  • Красная площадь;

  • улица Ушинского;

  • улица Комсомольская;

  • Богоявленская площадь;

  • улица Первомайская;

  • Первомайский переулок;

  • улица Трефолева;

  • улица Депутатская;

  • улица Нахимсона;

  • Советская площадь.

Согласны с инициативой администрации города?

Да, один день ограничений — некритичен
Нет, лучше следите за порядком на улицах

9 Мая по Ярославлю устроят проезд военной и ретро-техники. А также ярославцы снова смогут встать в ряды «Бессмертного полка» — акция не проходила оффлайн несколько лет.

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Анна Ёлкина
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26 апреля, 10:19
Ну если мэрия компенсирует не полученную возможную прибыль, то почему бы и нет!?
Гость
26 апреля, 06:05
Попросила и запретила, это не много разное!
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Гость
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