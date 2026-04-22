Дуров заявил, что его вызвали на допрос в России. И показал «повестку»

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров 22 апреля заявил, что получил по старому адресу прописки в России повестку с требованием явиться на допрос в качестве подозреваемого. Об этом предприниматель сообщил в своем телеграм-канале.
«В квартиру в России, где я жил 20 лет назад, пришла повестка о вызове „Подозреваемого П. В. Дурова“», — сказано в посте.
К публикации прилагается изображение, на котором, вероятно, изображено то, что Дуров назвал «повесткой».
Куда вызывают Дурова и по какому делу, он не уточнил.
Ранее средства массовой информации сообщали, что действия Павла Дурова расследуются в рамках уголовного дела о содействии террористической деятельности.
24 февраля сего года сам Дуров в своем канале также написал, что в России против него якобы возбудили уголовное дело за пособничество терроризму.