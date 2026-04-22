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Город Дуров заявил, что его вызвали на допрос в России. И показал «повестку»

Дуров заявил, что его вызвали на допрос в России. И показал «повестку»

По какому делу его вызывают, он не уточнил

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Повестка Дурову пришла на квартиру, где он жил | Источник: Pavel Durov / TelegramПовестка Дурову пришла на квартиру, где он жил | Источник: Pavel Durov / Telegram

Повестка Дурову пришла на квартиру, где он жил

Источник:

Pavel Durov / Telegram

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров 22 апреля заявил, что получил по старому адресу прописки в России повестку с требованием явиться на допрос в качестве подозреваемого. Об этом предприниматель сообщил в своем телеграм-канале.

«В квартиру в России, где я жил 20 лет назад, пришла повестка о вызове „Подозреваемого П. В. Дурова“», — сказано в посте.

К публикации прилагается изображение, на котором, вероятно, изображено то, что Дуров назвал «повесткой».

Источник: Pavel Durov / TelegramИсточник: Pavel Durov / Telegram
Источник:

Pavel Durov / Telegram

Куда вызывают Дурова и по какому делу, он не уточнил.

Ранее средства массовой информации сообщали, что действия Павла Дурова расследуются в рамках уголовного дела о содействии террористической деятельности.

24 февраля сего года сам Дуров в своем канале также написал, что в России против него якобы возбудили уголовное дело за пособничество терроризму.

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Женя Авербах
корреспондент
Павел Дуров Допрос Россия Повестка Уголовное дело
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Комментарии
7
Гость
23 апреля, 08:01
Он наверно использовал её по назначению
Гость
22 апреля, 22:26
На фото обычное почтовое извещение. Что там пришло, он поди и сам не знает, потому что без паспорта на почте заказные письма не выдают.
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Гость
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