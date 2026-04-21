В Ярославле выделили землю для строительства новых пятиэтажек

В Ярославле выделили землю для нового строительства Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле выделили землю под застройку на улице Клубной в Заволжском районе. Извещение о проведении аукциона на право аренды земли для этих целей опубликовано на сайте мэрии.

Участок, о котором идет речь, находится в районе дома № 35. Его площадь составляет 4151 кв. метр. На площадке возможно среднеэтажное строительство.

«На данную территорию разработаны проект планировки и проект межевания территории, ограниченной улицами Клубной, 3-й Больничной, 2-й Ляпинской. Согласно документации по планировке территории земельный участок расположен в зоне планируемых многоквартирных домов (5 этажей)», — отмечено в документах на сайте мэрии.

Также оговаривается, что на участке сейчас располагаются зеленые насаждения. При новом строительстве их рекомендовано максимально сохранить.

Участок для строительства обозначен синим цветом Источник: мэрия Ярославля

Начальная цена за право аренды земли установлена в размере 10,4 миллиона рублей (это размер ежегодной арендной платы). Город готов отдать участок в аренду на 88 месяцев (это чуть более 7 лет). За это время застройщик должен завершить строительство.

Торги назначены на 22 апреля.