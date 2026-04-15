Ищут себе невест и борются за снегоход: что на самом деле значит День оленевода для современных кочевников

Маленький тундровик отрабатывает приемы северного многоборья. Возможно, на заднем фоне его брат или отец демонстрирует свою силу в этой дисциплине Источник: Юлия Мальцева / 72.RU

Весна на Ямале совсем не похожа на ту, что представляешь при мысли о долгожданном завершении зимы. Здесь тоже бывает тепло (по местным меркам), а солнце настолько яркое, что, кажется, способно выжечь глаза приезжим, которых легко вычислить по отсутствию темных очков. Но еще весна на Ямале — это красивейший кочующий праздник День оленевода. С конца февраля и до середины апреля тундровики собираются в северных городах и поселках, устраивая народные гулянья. Они завораживают и притягивают туристов не только со всей страны, но и из других уголков планеты.

Говорят, что самый камерный и приближенный к традициям День оленевода проходит в Аксарке — это село, название которого с языка хантов переводится как «Лисья нора». Журналист 72.RU Юлия Мальцева в этом году побывала на празднике в 63 километрах от этой точки — в Салехарде — единственном на планете городе, расположенном на Северном полярном круге.

Оленеводы привезли часть стада, чтобы поучаствовать в гонках, а заодно заработать на туристах: прокатиться в упряжке стоит 300 рублей Источник: Юлия Мальцева / 72.RU

Здесь прямо на ледяном покрове реки Полябты собрались десятки тысяч человек, облаченных в шкуры. Кажется, им единственным не холодно в такую ветреную погоду. Они пригнали своих лучших оленей, чтобы поучаствовать в заездах и побороться за главный приз — снегоход. Местные говорят, что в состязаниях участвуют одни и те же тундровики: словно по гастролям мотаются из одного места проведения праздника в другое. И в каждом надеются получить заветную технику.

День оленевода в северных городах — одно из важнейших событий. По ощущениям, к нему готовятся даже основательнее, чем ко Дню города. Организаторы привозят звезд, устраивают ярмарки и договариваются с семьями кочевников, чтобы те поставили свои чумы у реки и превратили собственный дом в музей для всех пришедших гостей.

В каких-то чумах открылись маленькие закусочные Источник: Юлия Мальцева / 72.RU

А где-то и кочевые детские сады. Так туристов знакомили с особенностями местной жизни Источник: Юлия Мальцева / 72.RU

Может показаться, что такие праздники для традиционных семей северных народов — неплохая возможность заработать. Они готовят туристам еду, катают на оленьих упряжках, продают украшения и вещи собственного производства.

Но на самом деле, даже в 2026 году для многих из них День оленевода — это еще и место, где можно найти свою любовь. Традиционно этот праздник был едва ли не единственным шансом для молодых людей из кочевых семей встретиться и познакомиться, ведь стойбища могли находиться в сотнях километров друг от друга.

Такие наряды стоят очень дорого, но только для туристов. Для кочевников же создание подобной одежды — часть привычного уклада. На один комплект уходит шесть оленьих шкур, а шьют его вручную около года. Занимаются этим либо сами девушки, либо их мамы, которые стремятся сделать дочерей самыми красивыми и заметными на празднике Источник: Юлия Мальцева / 72.RU

И кажется, традиция знакомиться на Дне оленевода сохранилась до сих пор. Если оглядеться, можно увидеть сотни юных девушек в ярко расшитых национальных шубках — ягушках — и с украшениями на голове. Они скромно прогуливались по площадке и смотрели, как соревнуются мужчины.

— Для нас это всё отшила мама — конечно, каждый день мы так не ходим, только на праздниках. В обычной жизни мы скромно одеваемся и почти не красимся, — хвастается нарядом одна из девушек.

Раньше юноши должны были по орнаменту на одежде найти приглянувшуюся незнакомку. А сейчас понравившиеся друг другу люди могут обменяться номерами телефонов или страничками в соцсетях: интернет доступен даже в удаленных поселках и на факториях в тундре — то есть на временных стоянках коренных малочисленных народов, где они могут пополнить запасы топлива и воспользоваться связью.

Не менее ярко наряжены и мужчины-оленеводы. Элементы их одежды тоже красочно расшиты.

Мужчинам тоже важно выглядеть нарядно Источник: Юлия Мальцева / 72.RU

— У мужчин раньше был такой маленький незаметный орнамент где-то на рубашечке. Сейчас глухарка во всё пузо. Это цветные подвязки на кисах. То есть мужчины сейчас, мне кажется, иногда краше женщины выглядят, очень яркие, — рассказывает местная жительница.

Мужчины основательно готовились к празднику. Вернее, их жены. Это ведь они сшили им такие яркие сорочки Источник: Юлия Мальцева / 72.RU

Интересно выглядят и дети. Они хоть и растут в тундре, но не меньше городских малышей хотят, чтобы родители купили им игрушки, сладости или воздушные шары.

Удивительно, насколько Лабубу и Стич популярны у детей оленеводов. Здесь можно найти очень много игрушек и сувениров именно с этими персонажами Источник: Юлия Мальцева / 72.RU

На праздник съезжаются не только холостяки, но и целые семьи Источник: Юлия Мальцева / 72.RU

Сами оленеводы часто довольно скромные. Они неохотно идут на разговор, а иногда их речь — это винегрет из разных языков. Тем, кто раньше с таким не сталкивался, слышать подобное непривычно. Регионоведы объясняют это стеснительностью: кочевники боятся показаться необразованными или допустить ошибку. Именно поэтому многие с трудом идут на контакт, особенно с журналистами. Некоторые и вовсе сразу говорят любопытным незнакомцам: «Не говорю на русском». Причем четко и без ошибок.

Тем не менее разговорить одного из тундровиков всё же удалось. Он объяснил, почему этот день так важен для его народа и ради чего они на самом деле съезжаются сюда.

— Я родился в тундре. Воспитывался в семье, где соблюдают все традиции. Для нас День оленевода — тоже традиция. Я с детства приезжаю на праздник. Здесь мы все общаемся, проводим интересно время. Кто-то с девушками знакомится, — рассказывает мужчина. — У меня никогда не было мыслей сменить уклад жизни, потому что тундра — мой дом. Здесь всегда какие-то приключения. А что в поселке делать? Не!

Тундровики только кажутся суровыми мужчинами, но стоит их похвалить — и на лицах появляется улыбка Источник: Юлия Мальцева / 72.RU