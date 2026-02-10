НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+21°C

Сейчас в Ярославле
Погода+21°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +22

1 м/c,

вос.

 757мм 69%
Подробнее
1 Пробки
USD 70,95
EUR 81,98
Полеты в город-миллионник
Когда придет прохлада
Здоровье под контролем
Не хватает педагогов
Как отметить свадьбу в Ярославле
Кто зарабатывает на Волге
Разбор матча «Локомотив» — «Ак Барс»
Афиша на неделю
Когда включат горячую воду
Город Павел Дуров прокомментировал ограничения работы Telegram в России

Павел Дуров прокомментировал ограничения работы Telegram в России

Основатель мессенджера заявил, что будет отстаивать свободу слова

1 197
Работу мессенджера в России начали ограничивать | Источник: Мария Ленц / NGS24.RUРаботу мессенджера в России начали ограничивать | Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Работу мессенджера в России начали ограничивать

Источник:

Мария Ленц / NGS24.RU

Павел Дуров прокомментировал ограничения на работу Telegram в России. По мнению основателя мессенджера, российские власти ограничивают доступ к нему якобы для того, чтобы подтолкнуть россиян к переходу на другой мессенджер — государственный. Такое мнение Дуров высказал 10 февраля.

По его словам, ранее власти Ирана также пытались запретить Telegram, но не преуспели: большинство иранцев до сих пор пользуются мессенджером, предпочитая его приложениям, находящимся под контролем властей.

«Telegram отстаивает свободу слова и право на приватность — независимо от давления», — написал Дуров.

Напомним, пользователи Telegram в тот же день столкнулись с массовыми сбоями в работе сервиса. Привыкшие к мгновенной загрузке картинок и видео россияне, не сумев воспользоваться этими функциями, засыпали жалобами сервисы отслеживания неполадок. Как оказалось, Роскомнадзор продолжает ограничивать работу «Телеграма», чтобы «добиться исполнения российского законодательства».

Подробнее читайте в материале наших коллег из «Фонтанки».

ПО ТЕМЕ
Женя Авербах
корреспондент
Ограничение Блокировка Телеграм Павел Дуров
Лайк
TYPE_LIKE3
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
21
Гость
10 февраля, 21:59
А мне кажется что вся эта шумиха с блокировкой телеграмма нужна для отвлечения нашего внимания от более насущных проблем: повышение цен на ЖКХ, продукты, услуги, налоги и тд....Что-то мне кажется, что ближе к выборам эта тема временно уйдет на второй план
Гость
10 февраля, 22:04
Главная задача удержать под контролем все средства связи страны при любом намечающемся шухере.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Мелочей нет»: экс-игрок «Локомотива» объяснил, что потребуется команде для победы над «Ак Барсом»
Илья Горохов
Хоккей
Мнение
«Ушли отеки, уменьшился нос». Как журналист лечила акне системными ретиноидами — честно о побочках и результатах
Назифа Нурмухаметова
Мнение
«Все московские команды провалились». Эксперт назвал главного фаворита в борьбе за победу в РПЛ следующего сезона
Дмитрий Бондарев
Корреспондент MSK1.RU
Мнение
Школьники впали в панику перед экзаменами. Что с этим делать
Оксана Лунегова
Психотерапевт, детский психолог
Мнение
«Сокращения отвратительные, незаконные, наглые, рассчитанные на незнание». HR-директор — об увольнении 200 тысяч сотрудников в стране
Ольга Новгородова
HR-директор
Рекомендуем