Павел Дуров прокомментировал ограничения работы Telegram в России

Павел Дуров прокомментировал ограничения на работу Telegram в России. По мнению основателя мессенджера, российские власти ограничивают доступ к нему якобы для того, чтобы подтолкнуть россиян к переходу на другой мессенджер — государственный. Такое мнение Дуров высказал 10 февраля.

По его словам, ранее власти Ирана также пытались запретить Telegram, но не преуспели: большинство иранцев до сих пор пользуются мессенджером, предпочитая его приложениям, находящимся под контролем властей.

«Telegram отстаивает свободу слова и право на приватность — независимо от давления», — написал Дуров.

Напомним, пользователи Telegram в тот же день столкнулись с массовыми сбоями в работе сервиса. Привыкшие к мгновенной загрузке картинок и видео россияне, не сумев воспользоваться этими функциями, засыпали жалобами сервисы отслеживания неполадок. Как оказалось, Роскомнадзор продолжает ограничивать работу «Телеграма», чтобы «добиться исполнения российского законодательства».