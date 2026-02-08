Красота невероятная! Как семья дизайнеров из Сибири превращает пластик в коллекционных соболей

Дизайнер Александр Орлов давно мечтал создать оригинальный тюменский сувенир. В качестве вариантов персонажей рассматривал лиса и бобра — с герба родного города, но посчитал, что эти животные и так слишком часто мелькают в мультиках и книгах. Соболь — совсем другое дело. При поддержке жены Анны и дочки Софии прошлым летом Александр попробовал сделать из полиуретанового пластика первые коллекционные фигурки. О его необычном авторском проекте «×Соболь Соболь×» читайте в материале 72.RU.
Красота в формате 3D: с чего всё начиналось
Орловы — семья творческая. Александр окончил художественную школу, отучился в центре архитектурной подготовки, а после и на кафедре дизайна. Он — дипломированный дизайнер среды. Его жена Анна — ландшафтный дизайнер. Постоянно что-то рисует, лепит, мастерит. Шестилетняя София от родителей не отстает: уже сейчас знает азы колористики лучше некоторых взрослых.
— Этот проект, соболей, мы начали создавать прошлым летом, в июле. Появилось желание сделать хороший, качественный тюменский сувенир. Придумали образ, отмоделировали, напечатали [на 3D-принтере] первый прототип. Начали показывать друзьям, знакомым. И каждый влюблялся в этого соболя. Так и говорили: «Мы влюбились! Он такой миленький, такой хорошенький!» И сейчас, спустя полгода, о нас уже достаточно много кто знает, — начал рассказ Александр Орлов.
Первые фигурки из литьевого полиуретанового пластика семья создавала дома: отдельная мастерская появилась буквально пару месяцев назад.
— Дома пробовали делать матрицы, заливать, потом я увозил к себе на производство — в цех на 180 квадратов для создания МАФов. Там мы красили фигурки, чтобы дома не пахло краской, и вот так бегали туда-сюда. Когда поняли, что дома уже не помещаемся, буквально за неделю нашли офис, докупили мебель и заехали. Сейчас у нас — два кабинета по 18 квадратных метров. В будущем, конечно, переберемся в помещение побольше, — говорит наш собеседник.
И добавляет: самые первые, 11-сантиметровые соболи, красивыми и аккуратными стали получаться не сразу. Всё методом проб и ошибок.
— Мы около 1,5 месяца экспериментировали с покраской: у нас то грунт не подходил, то краска с лаком не дружила. Потратили на это много денег и времени. Фигурки было сложно обработать, чтобы они стали гладкие. Начали изучать технологии, как нам делать [соболей] быстрее и качественнее. Так пришли к заливным формам из литьевого полиуретанового пластика, — продолжает основатель проекта.
Помочь заявить о своем проекте Орловым помогло участие в форуме креативных предпринимателей «КПД», где они не только обзавелись полезными контактами, но и обрели первых поклонников своего творчества. Чуть позже появилось сообщество в Telegram, совсем недавно — сайт-одностраничник. Но самой мощной движущей силой по-прежнему остается старое доброе сарафанное радио.
Рабочие будни: разделение обязанностей и бесценные запасы
Хоть «×Соболь Соболь×» история и семейная, но у каждого в мастерской есть свои задачи. Так, Александр отвечает за разработку дизайна, покраску фигурок, маркетинг и продажи. Анна запускает и контролирует печать фигурок на 3D-принтере, обрабатывает фигурки и упаковывает уже готовые.
— Дочь у нас больше как консультант, она очень хорошо чувствует цвет. Всегда зову ее посоветоваться, когда делаю какие-то подборки цветовых гамм, рендеры новых моделей. София подходит и говорит: «Вот это хорошо, и это хорошо», и наши мнения практически всегда совпадают. Иногда она подсказывает, что где-то цвет нужно сделать темнее или ярче, и это очень помогает, — признается Александр.
Несмотря на то, что создание соболей пока не основной вид деятельности, семейный дуэт трудится в мастерской ежедневно, иногда без выходных. На январских, например, Анна и Александр приступили к работе уже со второго числа: нужно было успеть сделать соболя, которого увезли в Москву на подарок.
Процесс создания фигурок на первый взгляд может показаться простым, но на самом деле это не так. Это многоэтапная работа, которая требует усидчивости и внимательности. Например, если оставить 3D-принтер без присмотра, он может случайно превратить пластик в запутанный клубок из тонких «ниточек» — такое однажды уже случалось.
— У нас есть базовая модель, которую мы как придумали, так она не меняется. Далее придумываем дизайн. Если авторский, я разрабатываю на компьютере эскиз, отрисовываю лекала, графику, паттерны. У нас на большинстве фигурок наклейки, которые не стираются и не выгорают. Но есть и соболи одноцветные [без декора], — продолжает Александр Орлов.
В некоторых случаях фигурки соболей расписывают вручную: для этого привлекают местных талантливых художников. Это увеличивает время работы над фигуркой, ее стоимость, зато в итоге получается уникальный зверек, которого нет больше ни у кого.
— Напечатанную фигурку супруга обрабатывает: отшлифовывает все неровности, наносит шпатлевку, если есть огрехи в печати. После этого грунтуем в три-четыре слоя, каждый из которых перед нанесением следующего сушится сутки. Далее идут покраска в базовый цвет, нанесение графики и лакировка. Еще сутки сушки — и соболь готов, — говорит наш собеседник.
Запас расходников Орловы пополняют по мере необходимости. Самый важный — филамент, специальный пластик для 3D-печати. Его обычно берут даже с запасом. На личном складе в мастерской хранятся также салфетки, губки, кисти и краски. Используют в работе и довольно неожиданные предметы.
— У нас есть маникюрный аппарат. Хорошо, что там есть регулировка оборотов, потому что на больших пластик начинает плавиться. Удобно обрабатывать фигурки. Пилочки обычно покупаем в автомалярных магазинах, еще абразивные губки, чтобы сбивать огрехи печати, — уточнил Александр.
Источники вдохновения, легенда про соболя и заветная мечта
Сейчас семья дизайнеров справляется со всем потоком задач (но в будущем не прочь обзавестись помощниками). Помимо непосредственно самого процесса создания фигурок, они их упаковывают, отправляют посылки и постоянно находятся в поиске новых идей, и не только в плане дизайна своих уже узнаваемых фигурок.
— Источники вдохновения? Мой недосып, — в шутку говорит наш собеседник. — У меня очень большая насмотренность. Идеи в голове соединяются, и получается что-то новое. Все дизайны я вижу образами в голове. Если понимаю, что, о, вот это будет круто, сразу бегу за компьютер — делать. Кстати, у нас есть легенда про соболя, соединение исторических фактов с вымыслом. Этот зверек помог основать Тюмень, построить острог и найти горячие источники, — говорит основатель проекта.
По словам Александра, вопрос ценообразования удалось решить довольно быстро и легко: на самом старте продавали соболей практически по себестоимости. Наработав опыт и получив определенное признание, цены повысили. Сейчас милых тюменских соболей гости города увозят с собой в разные уголки России и отправляют бандеролями. В списке, например, Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Тверь. Дальше — больше. Но планов выходить на маркетплейсы нет: это принципиальный момент.
— Мы хотим быть эксклюзивными и индивидуальными, а маркетплейсы — это потоки, массовость, в которую не хотелось бы уходить. Хочется, чтобы к соболям относились как к предмету искусства, а не просто сувенирной фигурке. Попасть в крупные галереи. Есть у нас мечта по поводу помещения, где были бы и шоурум, и производство. Там же можно проводить мастер-классы, это интересно, — рассуждает Александр Орлов.
Из десятков уже сделанных соболей дома он оставил одного, которого никогда никому не отдаст. Кстати, соболь — флагман, но вскоре появятся и другие персонажи. Но это уже совсем другая история.