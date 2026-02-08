Красота невероятная! Как семья дизайнеров из Сибири превращает пластик в коллекционных соболей

Знакомьтесь, семья Орловых, создатели невероятно милых соболей с тюменской пропиской. Их фигурки вы наверняка видели где-то хотя бы однажды Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Дизайнер Александр Орлов давно мечтал создать оригинальный тюменский сувенир. В качестве вариантов персонажей рассматривал лиса и бобра — с герба родного города, но посчитал, что эти животные и так слишком часто мелькают в мультиках и книгах. Соболь — совсем другое дело. При поддержке жены Анны и дочки Софии прошлым летом Александр попробовал сделать из полиуретанового пластика первые коллекционные фигурки. О его необычном авторском проекте «×Соболь Соболь×» читайте в материале 72.RU.

Красота в формате 3D: с чего всё начиналось

Орловы — семья творческая. Александр окончил художественную школу, отучился в центре архитектурной подготовки, а после и на кафедре дизайна. Он — дипломированный дизайнер среды. Его жена Анна — ландшафтный дизайнер. Постоянно что-то рисует, лепит, мастерит. Шестилетняя София от родителей не отстает: уже сейчас знает азы колористики лучше некоторых взрослых.

В зависимости от наличия/отсутствия росписи и дополнительных аксессуаров соболи выглядят совершенно по-разному. Вон тот, розовый, поразительно похож на розовую пантеру из одноименного мультика Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Базовый цвет фигурок — светлый, чтобы можно было легко покрасить в любой оттенок Источник: Ирина Шарова / 72.RU

— Этот проект, соболей, мы начали создавать прошлым летом, в июле. Появилось желание сделать хороший, качественный тюменский сувенир. Придумали образ, отмоделировали, напечатали [на 3D-принтере] первый прототип. Начали показывать друзьям, знакомым. И каждый влюблялся в этого соболя. Так и говорили: «Мы влюбились! Он такой миленький, такой хорошенький!» И сейчас, спустя полгода, о нас уже достаточно много кто знает, — начал рассказ Александр Орлов.

Сейчас в распоряжении Орловых — два кабинета по 18 квадратов каждый. Пока места хватает, но со временем хотят перебраться в более просторное помещение Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Первые фигурки из литьевого полиуретанового пластика семья создавала дома: отдельная мастерская появилась буквально пару месяцев назад.

— Дома пробовали делать матрицы, заливать, потом я увозил к себе на производство — в цех на 180 квадратов для создания МАФов. Там мы красили фигурки, чтобы дома не пахло краской, и вот так бегали туда-сюда. Когда поняли, что дома уже не помещаемся, буквально за неделю нашли офис, докупили мебель и заехали. Сейчас у нас — два кабинета по 18 квадратных метров. В будущем, конечно, переберемся в помещение побольше, — говорит наш собеседник.

Сейчас соболей красят в специальном отдельном помещении и обязательно в маске: запах такой резкий, что слезятся глаза Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Для защиты стола и других поверхностей используется обычная пленка, какие есть в любом строительном магазине Источник: Ирина Шарова / 72.RU

И добавляет: самые первые, 11-сантиметровые соболи, красивыми и аккуратными стали получаться не сразу. Всё методом проб и ошибок.

— Мы около 1,5 месяца экспериментировали с покраской: у нас то грунт не подходил, то краска с лаком не дружила. Потратили на это много денег и времени. Фигурки было сложно обработать, чтобы они стали гладкие. Начали изучать технологии, как нам делать [соболей] быстрее и качественнее. Так пришли к заливным формам из литьевого полиуретанового пластика, — продолжает основатель проекта.

Первыми были соболи высотой всего 11 сантиметров. Они сразу всех покорили: маленькие и миленькие Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Так они выглядят до покраски, которой предшествует много подготовительных этапов Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Помочь заявить о своем проекте Орловым помогло участие в форуме креативных предпринимателей «КПД», где они не только обзавелись полезными контактами, но и обрели первых поклонников своего творчества. Чуть позже появилось сообщество в Telegram, совсем недавно — сайт-одностраничник. Но самой мощной движущей силой по-прежнему остается старое доброе сарафанное радио.

Рабочие будни: разделение обязанностей и бесценные запасы

Хоть «×Соболь Соболь×» история и семейная, но у каждого в мастерской есть свои задачи. Так, Александр отвечает за разработку дизайна, покраску фигурок, маркетинг и продажи. Анна запускает и контролирует печать фигурок на 3D-принтере, обрабатывает фигурки и упаковывает уже готовые.

Под каждый из трех основных цветов мини-соболей — коробочка в цвет. Примечательно, что упаковку Орловы заказали еще до того, как началось активное производство фигурок Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Столица не деревень, а соболей. Как вам такой слоган? Источник: Ирина Шарова / 72.RU

— Дочь у нас больше как консультант, она очень хорошо чувствует цвет. Всегда зову ее посоветоваться, когда делаю какие-то подборки цветовых гамм, рендеры новых моделей. София подходит и говорит: «Вот это хорошо, и это хорошо», и наши мнения практически всегда совпадают. Иногда она подсказывает, что где-то цвет нужно сделать темнее или ярче, и это очень помогает, — признается Александр.

Сейчас в мастерской создают соболей разного роста: 11, 16, 25 и даже 50 сантиметров. Один из самых высоких участвовал во всероссийской выставке, где произвел фурор Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Несмотря на то, что создание соболей пока не основной вид деятельности, семейный дуэт трудится в мастерской ежедневно, иногда без выходных. На январских, например, Анна и Александр приступили к работе уже со второго числа: нужно было успеть сделать соболя, которого увезли в Москву на подарок.

Процесс создания фигурок на первый взгляд может показаться простым, но на самом деле это не так. Это многоэтапная работа, которая требует усидчивости и внимательности. Например, если оставить 3D-принтер без присмотра, он может случайно превратить пластик в запутанный клубок из тонких «ниточек» — такое однажды уже случалось.

По словам Александра, 3D-принтеры в мастерской у них работают практически круглосуточно Источник: Ирина Шарова / 72.RU

На то, чтобы напечатать большого соболя, нужно больше 6 часов. На фото — практически самое начало Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Немножко (много) терпения, ожидания — и вот он, соболь. Теперь его нужно шлифовать, грунтовать, красить и покрывать лаком Источник: Ирина Шарова / 72.RU

— У нас есть базовая модель, которую мы как придумали, так она не меняется. Далее придумываем дизайн. Если авторский, я разрабатываю на компьютере эскиз, отрисовываю лекала, графику, паттерны. У нас на большинстве фигурок наклейки, которые не стираются и не выгорают. Но есть и соболи одноцветные [без декора], — продолжает Александр Орлов.

В некоторых случаях фигурки соболей расписывают вручную: для этого привлекают местных талантливых художников. Это увеличивает время работы над фигуркой, ее стоимость, зато в итоге получается уникальный зверек, которого нет больше ни у кого.

Так выглядят специальные наклейки (одни из), созданные на базе иллюстраций Александра Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Без отсылки к легендарному ковру дело не обошлось. Красота! Источник: Ирина Шарова / 72.RU

— Напечатанную фигурку супруга обрабатывает: отшлифовывает все неровности, наносит шпатлевку, если есть огрехи в печати. После этого грунтуем в три-четыре слоя, каждый из которых перед нанесением следующего сушится сутки. Далее идут покраска в базовый цвет, нанесение графики и лакировка. Еще сутки сушки — и соболь готов, — говорит наш собеседник.

Для безупречного вида соболей их перед покраской нужно тщательно отшлифовать, и не раз — на промежуточных этапах это тоже необходимо Источник: Ирина Шарова / 72.RU

В работе отлично помогают маникюрный аппарат и вытяжка, которые используют в своей работе мастера ногтевого сервиса Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Запас расходников Орловы пополняют по мере необходимости. Самый важный — филамент, специальный пластик для 3D-печати. Его обычно берут даже с запасом. На личном складе в мастерской хранятся также салфетки, губки, кисти и краски. Используют в работе и довольно неожиданные предметы.

Помимо акриловых красок, Александр использует и краску-эмаль для граффити Источник: Ирина Шарова / 72.RU А еще, конечно, нужен лак — финишное покрытие. Это только малая часть запасов Источник: Ирина Шарова / 72.RU

— У нас есть маникюрный аппарат. Хорошо, что там есть регулировка оборотов, потому что на больших пластик начинает плавиться. Удобно обрабатывать фигурки. Пилочки обычно покупаем в автомалярных магазинах, еще абразивные губки, чтобы сбивать огрехи печати, — уточнил Александр.

Источники вдохновения, легенда про соболя и заветная мечта

Сейчас семья дизайнеров справляется со всем потоком задач (но в будущем не прочь обзавестись помощниками). Помимо непосредственно самого процесса создания фигурок, они их упаковывают, отправляют посылки и постоянно находятся в поиске новых идей, и не только в плане дизайна своих уже узнаваемых фигурок.

Пришла новая идея — нужно сразу ее зафиксировать, чтобы не упустить. А еще можно и нужно экспериментировать — с цветами и линиями Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Помимо стандартных соболей, есть и несколько иные, сделанные на заказ. Этот, в шлеме, для местной команды игроков по американскому футболу «Черные Соболи» Источник: Ирина Шарова / 72.RU

— Источники вдохновения? Мой недосып, — в шутку говорит наш собеседник. — У меня очень большая насмотренность. Идеи в голове соединяются, и получается что-то новое. Все дизайны я вижу образами в голове. Если понимаю, что, о, вот это будет круто, сразу бегу за компьютер — делать. Кстати, у нас есть легенда про соболя, соединение исторических фактов с вымыслом. Этот зверек помог основать Тюмень, построить острог и найти горячие источники, — говорит основатель проекта.

По словам Александра, вопрос ценообразования удалось решить довольно быстро и легко: на самом старте продавали соболей практически по себестоимости. Наработав опыт и получив определенное признание, цены повысили. Сейчас милых тюменских соболей гости города увозят с собой в разные уголки России и отправляют бандеролями. В списке, например, Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Тверь. Дальше — больше. Но планов выходить на маркетплейсы нет: это принципиальный момент.

Тюменских соболей вручают как подарок важным персонам: чиновникам, артистам. Один такой сейчас находится в частной коллекции галериста из Москвы Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Лимонного соболя Александр решил украсить наклейкой: она крепится на уже высохший слой финишного покрытия фигурки Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Считаные секунды — и готово. Можно складывать соболя в коробку, а потом отправлять тому, кто его уже очень ждет Источник: Ирина Шарова / 72.RU

— Мы хотим быть эксклюзивными и индивидуальными, а маркетплейсы — это потоки, массовость, в которую не хотелось бы уходить. Хочется, чтобы к соболям относились как к предмету искусства, а не просто сувенирной фигурке. Попасть в крупные галереи. Есть у нас мечта по поводу помещения, где были бы и шоурум, и производство. Там же можно проводить мастер-классы, это интересно, — рассуждает Александр Орлов.

Из десятков уже сделанных соболей дома он оставил одного, которого никогда никому не отдаст. Кстати, соболь — флагман, но вскоре появятся и другие персонажи. Но это уже совсем другая история.

Не фигурками едиными! Есть и вот такие совершенно очаровательные наклейки — под разное настроение Источник: Ирина Шарова / 72.RU