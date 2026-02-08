Издевались и избивали впятером несколько часов. История девушки, которая выжила после падения с 8-го этажа

Наталья — очень красивая и сильная духом молодая женщина Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Тюменка Наталья Пфайфле получила инвалидность еще в подростковом возрасте. Девочка упала с восьмого этажа и только чудом сумела выжить. Год назад она круто поменяла жизнь, нашла свое истинное призвание и внезапно заговорила о том, что с ней произошло, — впервые публично. Мария Токмакова из 72.RU рассказывает историю Натальи, которая столкнулась с неимоверной детской жестокостью, а сейчас строит новую жизнь.

Историю своей жизни Наталья рассказала на камеру Источник: Илья Чикотин / 72.RU

За внешней красотой скрывается трагедия

В свои 33 года Наталья воспитывает дочку, водит машину, посещает концерты, тусуется в ночных клубах во время отдыха и по работе, успешно строит личную жизнь. Любимый мужчина помогает ей в быту, в работе, в решении вопросов.

Наталья со своим молодым человеком Источник: Ирина Шарова / 72.RU

В инвалидной коляске Наталья передвигается последние 20 лет. В 2006 году она упала с огромной высоты. Реанимация, сложнейшие операции — девочка выжила. За больничными буднями последовала долгая реабилитация в домашних стенах.

Так Наталья выглядела 20 лет назад. Она почти не изменилась, кроме одного но Источник: Наталья Пфайфле

Мама не сразу сказала ей, что она больше не сможет ходить. Этот вопрос вообще не поднимался в их семье. Но девочка понимала, что с ней происходит, она слышала разговоры врачей и их неутешительные прогнозы. На то, чтобы принять себя новую, ушли годы. Молодая женщина признается: принять себя и постараться осознать, что произошло, понять, что нужно жить дальше, было совсем непросто.

В юности Наташа перенесла несколько сложных операций, но приняла себя другую и нашла силы жить Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Заманили на квартиру и били несколько часов

Несмотря на свою популярность, Наташа даже во взрослом возрасте особо не распространялась о случившейся с ней трагедии.

Юная Наталья привлекала внимание сверстников, ее красота вызывала зависть у некоторых Источник: Наталья Пфайфле

— В том году я перешла в новую школу, мне было 13 лет. Я не понравилась своим новым одноклассницам. Они хотели, чтобы я ушла из класса или школы. Я была общительная, дружила со старшеклассниками. Возможно, это их не устраивало. Они пытались меня подставить, вызывали, так скажем, на дуэль. В один день они меня обманом заманили в квартиру. Держали там несколько часов эти девочки, их было пять, — с тяжестью в голосе говорит Наталья.

По словам нашей собеседницы, девочки не только держали ее взаперти, но и били. Эти мучения продолжались несколько часов. Наташа, пытаясь спастись, выбежала на балкон.

— Они меня били везде, в том числе и по голове. Это длилось очень долго. В один прекрасный момент я поняла, что мне нужно бежать, но выхода не было. Двери были закрыты, всё было заперто… Я не видела никакого выхода, кроме балкона. Но я не понимала, что это балкон, я просто видела выход. И уже в каком-то таком шоковом состоянии я просто выбежала туда и не поняла даже, что случилось. Так я и оказалась на больничной койке, — признается молодая женщина.

Наталье пришлось пройти через мучения, больничные стены и принять себя новую. Она с этим справилась и сейчас наслаждается жизнью Источник: Наталья Пфайфле

После этого Наташа пролежала две недели в коме.

— Тогда у меня началась другая жизнь совершенно. Она разделилась на до и после. Поначалу сложно было, конечно, понять это и принять. Но со временем — потихонечку, помаленечку — я начала жить, знакомиться с людьми, общаться. Но потом приняла этот факт и стала жить, родила ребенка. И решила, что чего я буду сидеть? Решила жить и наслаждаться жизнью, — утверждает она.

С Натальей мы встретились в кофейне. Тюменка рассказывала о себе и о трагедии, которая лишила ее возможности ходить Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Обидчицы не понесли наказания

Никто из обидчиц Натальи строго наказан не был. Во время случившегося им не было 14 лет, поэтому они избежали уголовной ответственности и отделались штрафами.

— Наказания особо никакого не было. Им дали какой-то штраф, компенсацию копеечную, двое вроде бы только из них ее выплатили. Основной долг был 400–450 тысяч со всех: пяти девочек и еще пары человек, причастных к этому, — вспоминает Наталья.

Наталье даже спустя 20 лет сложно вспоминать о том, что произошло, но она искренне это проработала и пережила Источник: Ирина Шарова / 72.RU

За эти годы с извинениями или исповедями повзрослевшие обидчицы не выходили на связь с Натальей. Она говорит, что приняла случившееся и уже почти не вспоминает своих одноклассниц, действия которых стали причиной трагедии.

— Я с ними не общаюсь. За всё это время, может быть, пару раз видела двух девочек. Это были случайные встречи. Никаких разговоров или еще чего-то не было. Конечно, наверное, после произошедшего они задумались, что случилось, но разве стоит об этом думать постоянно? Зачем? Мне кажется, нужно жить дальше. И мне, и им. Я не хочу общения с ними, я об этом всём стараюсь вообще не думать, — подытоживает Наталья.

Работала в такси, но стала диджеем

Ее оптимизм удивляет и вдохновляет, но не всё в жизни у Натальи складывалось гладко. Она искала себя и даже успела поработать в такси. Многие пассажиры удивлялись необычному водителю.

Наташа сама ездит на машине с помощью ручного управления Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Но затем Наталья увлеклась музыкой и попала в мир диджеев. Всё получилось само собой. Она посещала тусовки, познакомилась со специалистами в музыкальной среде и решила попробовать себя в этом направлении. Сейчас набирается опыта и играет на разных площадках.

— Меня всегда тянуло в это. И спустя столько лет я отучилась на диджея. Училась в команде дискотек, которая у нас организует крупные вечеринки. Они обучили разным тонкостям. У меня очень хорошо начало получаться, — говорит Наталья.

Выступает на больших площадках и пишет свои треки

За довольно короткое время Наташа успела выступить на нескольких крупных площадках.

— Я выступала на фестивале «Одиссей» и на других площадках, в том числе и в клубах. Я не хочу быть резидентом всю жизнь, не хочу играть у всех на разогревах. Хочу быть хедлайнером, естественно. Поэтому пошла по своему пути, познакомилась с ребятами-диджеями: кто-то недавно отучился, кто-то уже давно играет. Они свое комьюнити создали, «Фриланс» называется. Сейчас я с ними набираюсь опыта, играю в некоторых заведениях, — рассказывает она.

Научиться нужно было многому: не только обращаться с оборудованием, но и чувствовать себя комфортно за пультом, общаться и двигаться вместе с гостями. В этой же тусовке Наталья познакомилась со своим молодым человеком, тоже диджеем и сценаристом. Мужчина помогает возлюбленной в профессии и в быту.

Мужчина Натальи — настоящий джентльмен. Он говорит, что очень ценит свою любимую Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Наталья признается, что очень хорошо чувствует музыку и ритм.

— Я уже один трек написала, сейчас второй уже почти дописан. Поняла: это всё мое, у меня в груди от музыки загорается. Я готовлюсь к выступлениям, изучаю треки и так далее. От всего этого я получаю колоссальное удовольствие, — с восторгом говорит Наталья.

Яркая внешность и общительность помогают Наталье развиваться в музыкальном направлении Источник: Ирина Шарова / 72.RU

В этом начинании Наталью поддерживает не только ее мужчина, но и другие близкие. Дочка и мама гордятся ею, говорят, что ее ждет большое будущее. В клубах и на тусовках наша героиня тоже производит большое впечатление.