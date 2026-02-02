Кому стоит доверять, а кому — нет? В Ярославской области опубликовали рейтинг управляющих компаний

АО «Центр развития ЖКХ» опубликовал рейтинг управляющих компаний Источник: Артем Бауман / 76.RU

В Ярославской области «Центр развития ЖКХ» опубликовал рейтинг управляющих компаний, которые действуют в регионе. Оценивали работу 154 фирм в четвертом квартале 2025 года.

Рейтинг был составлен на основе шести критериев: работа с обращениями (через Единую диспетчерскую службу);

отсутствие долгов перед ресурсоснабжающими организациями;

минимум нарушений по данным Инспекции административно-технического и государственного жилищного надзора;

учет социальной нагрузки;

прозрачность (раскрытие информации в системе ГИС ЖКХ);

финансовая устойчивость компании.

За каждый из критериев выставляли баллы. Максимальная итоговая оценка составляла десять баллов. Стоит отметить, что среди управляющих компаний Ярославской области никто не заработал высший балл. У некоторых компаний результат оказался даже ниже нуля.

Весь рейтинг разделен на три зоны в зависимости от качества работы компаний: зеленую, оранжевую и красную. Ниже публикуем список всех «управляшек» с результатами оценки их деятельности.

1 Зелена зона В «зеленой зоне» находятся компании, которым, по мнению «Центра развития ЖКХ», можно доверять. ООО «УК Любим» (Любимский район) — 9 баллов. ООО «Управляющая жилищная компания» (Гаврилов-Ямский район) — 9 баллов. ООО «Наш Дом» (Первомайский район) — 9 баллов. ООО «ЦОР» (Рыбинск) — 8,5 балла. ООО «УК Ника» (Ярославль, Ярославский район) — 8,5 балла. ООО «УК « Полесье » (Ярославль, Ярославский район) — 8 баллов. ООО УК «Рыбинск» (Рыбинск, Рыбинский район) — 8 баллов. ООО «УК Паритет» (Рыбинский район) — 7 баллов. ООО «УК Экогород» (Ярославский район) — 6,5 балла. ООО «УК « ЦЖУ» (Ярославский район) — 6,5 балла. ООО УК «Зона Комфорта» (Тутаевский район) — 6,5 балла. ООО «УК МИР» (Рыбинск и Угличский район) — 6 баллов. ООО СЗ УК «ТЕПЛЫЙ ДОМ» (Тутаевский район) — 6 баллов. ООО «УК СЕМИБРАТОВО» (Ростовский район) — 5,5 балла. ООО «УК « Жемчужная » (Ярославль) — 5,5 балла. ООО «ОДК» (Ярославль) — 5,5 балла. ООО «УК « Сокольники » (Ярославль) — 5,5 балла. ООО «УК « Зеленый бор » (Ярославский район) — 5,5 балла.











2 Желтая зона В «желтой зоне» находятся компании, чья надежность вызывает сомнения и требует внимания. ООО «Сервис-Партнер» (Угличский район) — 5 баллов. ООО «Управляющая компания « Пять этажей» (Рыбинский район) — 5 баллов. ООО «РЕГИОНИНВЕСТ» (г. Ярославль и Ярославский район) — 5 баллов. ООО «УК « Коалиция » (г. Переславль-Залесский) — 5 баллов. ООО «Сфера» (Ростовский район) — 5 баллов. ООО «Клён Сервис» (г. Ярославль) — 5 баллов. ООО «ПЕРЕБОРЫ» (г. Рыбинск) — 5 баллов. ООО «УК Ремкос» (г. Переславль-Залесский) — 5 баллов. ООО «УК Золотое Кольцо» (г. Ярославль) — 5 баллов. ООО «Волга Гарант» (Некоузский район) — 5 баллов. ООО «Округ» (Ярославский район) — 5 баллов. ООО «ЖЭУ» (г. Ярославль) — 5 баллов. ООО «Дом с лилиями» (г. Ярославль) — 5 баллов. ООО «Эксперт» (г. Ярославль) — 5 баллов. АО «Ярославльлифт» (г. Ярославль) — 5 баллов. ООО «УК « Уютный Дом » (г. Рыбинск и Рыбинский район) — 4,5 балла. ООО «УК « Новая Волга » (г. Рыбинск) — 4,5 балла. ООО «УК « ЭСТЕТ » (Тутаевский и Рыбинский районы) — 4,5 балла. ООО «УК Авангард» (г. Ярославль и Ярославский район) — 4,5 балла. ООО «Жилэксплуатация» (Тутаевский район) — 4,5 балла. ООО «УК « Монолит » (г. Ярославль) — 4,5 балла. МБУ «Центр благоустройства территорий» (Большесельский район) — 4,5 балла. АО «ЖКХ города Пошехонье» (Пошехонский район) — 4,5 балла. ООО «Петровская ЖК» (Ростовский район) — 4,5 балла. ООО «Управленец» (Мышкинский район) — 4 балла. ООО «ПРАВЛЕНИЕ 1383» (г. Ярославль) — 4 балла. ООО «Управляющая компания « Сить » (Брейтовский район) — 4 балла. ООО «УК « Преображение ЖКХ » (г. Рыбинск) — 4 балла. ООО «УК Ател» (г. Рыбинск и Рыбинский район) — 4 балла. АО «Управдом Ленинского района» (г. Ярославль) — 4 балла. АО «Управдом Красноперекопского района» (г. Ярославль) — 4 балла. ООО «УК ЖКУ « Сатурн » (г. Рыбинск) — 4 балла. ООО «Жилком» (г. Ярославль) — 4 балла. ООО «УК « ВУК » (г. Ярославль) — 4 балла. ООО «ЯРУ « ЖКХ » (Ярославский район) — 4 балла. ООО «УК « Прайм Сервис » (г. Ярославль) — 3,5 балла. ООО «Дифференциал» (г. Ярославль) — 3,5 балла. ООО «Гринвуд» (Ярославский район) — 3,5 балла. ООО «УК Приоритет» (Некрасовский район) — 3,5 балла. ООО «УК « Горизонталь » (Ростовский район) — 3 балла. ООО «РАЙОННАЯ УК» (г. Рыбинск) — 3 балла. ООО «УК « Территория » (г. Ярославль и Ярославский район) — 3 балла. ООО «УК « Возрождение » (г. Ярославль) — 3 балла. ООО «УК « Наш район » (Угличский район) — 3 балла. ООО «РЭУ № 14» (г. Ярославль) — 3 балла. ООО «УК « Каменники » (Рыбинский район) — 3 балла; ООО «УК Яр-Дом» (г. Ярославль) — 3 балла. ООО «УК « Волга » (г. Ярославль) — 3 балла. ООО «Волжанин» (г. Ярославль) — 2,5 балла. ООО «Сервис» (г. Переславль-Залесский) — 2,5 балла. ООО «УК « Ярсити » (г. Ярославль) — 2,5 балла. ООО «РСЦ ЯМР» (Ярославский и Ростовский районы) — 2,5 балла. ООО «Управдом Некрасовского района» (Некрасовский район) — 2,5 балла. ООО «УК « Рыбинск Жилищник » (г. Рыбинск) — 2,5 балла.











3 Красная зона В «красной зоне» отмечены компании, которые, по мнению «Центра развития ЖКХ», не вызывают доверия. ООО «УК « Эталон» (Тутаевский район) — 2 балла. МУП «РКЦ ЖКУ» (Некрасовский район) — 2 балла. ООО «УК « Жилфонд» (Тутаевский район) — 2 балла. ООО «УКЯР» (г. Ярославль и Ярославский район) — 2 балла. АО «Даниловское ЖКХ» (Даниловский район) — 2 балла. ООО «УК « ЕДИНСТВО» (г. Рыбинск) — 2 балла. ООО «Управляющая компания « КУБ» (г. Ярославль) — 2 балла. ООО «ПИК-Комфорт» (г. Ярославль) — 2 балла. ООО «НУК» (Некоузский район) — 2 балла. ООО «УК « ИВОЛГА» (г. Ярославль) — 2 балла. ООО «Форт» (Ярославский район) — 2 балла. ООО «УК « Альтернатива» (г. Ярославль и Ярославский район) — 2 балла. ООО «УК Альянс» (г. Ярославль и Ярославский район) — 2 балла. ООО «Обслуживающая организация « Родной Район» (г. Ярославль) — 2 балла. АО «Управдом Дзержинского района» (г. Ярославль) — 2 балла. ООО «УК ТЕСТ-А» (Ростовский район) — 2 балла. ООО «УК Ростов-Сити» (Ростовский район) — 2 балла. ООО «УК « Дом Сервис» (г. Ярославль) — 2 балла. ООО «УК « Пчела» (Ярославский, Некоузский, Ростовский и Рыбинский районы) — 1,5 балла. ООО «Норская управляющая компания» (г. Ярославль) — 1,5 балла. ООО «УК « Гудград» (г. Ярославль) — 1,5 балла. ООО «ИТ ФОНД» (г. Ярославль) — 1,5 балла. ООО «УК « Звездная» (г. Ярославль) — 1,5 балла. АО «Управдом Кировского района» (г. Ярославль) — 1,5 балла. ООО «УК Слобода» (г. Ярославль) — 1,5 балла. ООО «УК РЭУ г. Тутаева» (Тутаевский район) — 1 балл. ООО «УК « Жилсервис» (Угличский район) — 1 балл. ООО «УК « Азимут» (г. Переславль-Залесский) — 1 балл. ООО «РЭУ № 11» (г. Ярославль) — 1 балл. ООО «УК « Стимул» (г. Переславль-Залесский) — 1 балл. ООО «УФР» (г. Ярославль) — 1 балл. ООО «ЗАБОТА» (г. Ярославль) — 1 балл. ООО «ЖилКомфорт» (Ростовский район) — 1 балл. ООО «УК Красноперекопский квартал» (г. Ярославль) — 1 балл. ООО «ГУД» (г. Ярославль) — 1 балл. ООО «УК « Борок» (Некоузский район) — 1 балл. АО «СХК « Север-Инвест» (Тутаевский район и г. Ярославль) — 1 балл. ООО «УК « Мой дом» (Ярославский район и г. Ярославль) — 1 балл. ООО «УК Жилстандарт» (г. Ярославль и Ярославский район) — 1 балл. ООО «РУК» (Ростовский район) — 1 балл. ООО «УК « ЖКХ Престиж» (г. Рыбинск) — 0,5 балла. ООО «Ситисервис» (г. Ярославль) — 0,5 балла. ООО «УК ТМР» (Тутаевский район) — 0,5 балла. ООО «ИКЦ « Гарант-инфо» (г. Ярославль) — 0,5 балла. ООО «Строй-Град» (г. Рыбинск) — 0,5 балла. АО «Рыбинская управляющая компания» (г. Рыбинск) — 0,5 балла. ООО «УК « Запад» (г. Рыбинск) — 0,5 балла. ООО «УК Жилищный Фонд» (г. Ярославль) — 0 баллов. ООО «УК ЖКО « Спектр» (г. Рыбинск) — 0 баллов. ООО «УК Заволжский дом» (г. Ярославль) — 0 баллов. ООО «УК « Альфа Групп» (г. Ярославль) — 0 баллов. ООО «УК « Восток» (г. Рыбинск) — 0 баллов. АО «Управдом Заволжского района» (г. Ярославль) — 0 баллов. ООО «УК « Продвижение» (г. Ярославль) — 0 баллов. ЗАО «Верхневолжская управляющая компания» (г. Ярославль) — 0 баллов. ООО «ЛАЙТ СЕРВИС» (г. Ярославль) — −0,5 балла. ООО «ЕУК» (г. Рыбинск) — −0,5 балла. ООО «УК Городская идиллия» (г. Ярославль) — −0,5 балла. ООО «ФП» (г. Рыбинск) — −0,5 балла. ООО «УК « Содружество» (г. Ярославль) — −1 балл. НАО «Управдом Фрунзенского района» (г. Ярославль) — −1 балл. ООО «Управляющая компания города Ярославля» (г. Ярославль) — −1 балл. ООО «РЭУ № 18» (г. Ярославль) — −1 балл. ООО «Новый Дом» (г. Ярославль) — −1 балл. ООО «ПИК-Комфорт Профи» (г. Ярославль) — −1 балл. ООО «УК « Городской Комфорт» (г. Рыбинск) — −1 балл. ООО «Раскат-РОС» (г. Рыбинск) — −1,5 балла. ООО «Управляющая компания « Регион» (г. Рыбинск) — −1,5 балла. ООО «УК « КомСервис» (г. Рыбинск) — −1,5 балла. ООО «УК Надёжный дом» (г. Ярославль) — −1,5 балла. ООО «УК « Центр» (г. Рыбинск) — −1,5 балла. ООО «РЭКОН ПЛЮС» (г. Рыбинск) — −1,5 балла. ООО «УК МКД» (г. Переславль-Залесский) — −2 балла. ООО «УК « Новый Город» (г. Рыбинск) — −2 балла. ООО «УК « Волжский» (г. Рыбинск) — −2 балла. ООО «УК « ВАШ ВЫБОР» (г. Рыбинск) — −2 балла. ООО «УК « Жилкомплекс» (Тутаевский район) — −2 балла. ООО «ЗУК» (Ярославский район) — −2,5 балла. ООО «УК « КОМФОРТСИТИ» (г. Ярославль и Ярославский район) — −3 балла. ООО «Ростовский управдом» (Ростовский район) — −3 балла. ООО «Олимп» (Мышкинский и Некоузский районы) — −3 балла. ООО «Дом Эконом» (г. Переславль-Залесский и Ростовский район) — −4,5 балла.









