Кому стоит доверять, а кому — нет? В Ярославской области опубликовали рейтинг управляющих компаний

В Ярославской области «Центр развития ЖКХ» опубликовал рейтинг управляющих компаний, которые действуют в регионе. Оценивали работу 154 фирм в четвертом квартале 2025 года.
Рейтинг был составлен на основе шести критериев:
работа с обращениями (через Единую диспетчерскую службу);
отсутствие долгов перед ресурсоснабжающими организациями;
минимум нарушений по данным Инспекции административно-технического и государственного жилищного надзора;
учет социальной нагрузки;
прозрачность (раскрытие информации в системе ГИС ЖКХ);
финансовая устойчивость компании.
За каждый из критериев выставляли баллы. Максимальная итоговая оценка составляла десять баллов. Стоит отметить, что среди управляющих компаний Ярославской области никто не заработал высший балл. У некоторых компаний результат оказался даже ниже нуля.
Весь рейтинг разделен на три зоны в зависимости от качества работы компаний: зеленую, оранжевую и красную. Ниже публикуем список всех «управляшек» с результатами оценки их деятельности.
Зелена зона
В «зеленой зоне» находятся компании, которым, по мнению «Центра развития ЖКХ», можно доверять.
ООО «УК Любим» (Любимский район) — 9 баллов.
ООО «Управляющая жилищная компания» (Гаврилов-Ямский район) — 9 баллов.
ООО «Наш Дом» (Первомайский район) — 9 баллов.
ООО «ЦОР» (Рыбинск) — 8,5 балла.
ООО «УК Ника» (Ярославль, Ярославский район) — 8,5 балла.
ООО «УК
«Полесье »(Ярославль, Ярославский район) — 8 баллов.
ООО УК «Рыбинск» (Рыбинск, Рыбинский район) — 8 баллов.
ООО «УК Паритет» (Рыбинский район) — 7 баллов.
ООО «УК Экогород» (Ярославский район) — 6,5 балла.
ООО «УК
«ЦЖУ» (Ярославский район) — 6,5 балла.
ООО УК «Зона Комфорта» (Тутаевский район) — 6,5 балла.
ООО «УК МИР» (Рыбинск и Угличский район) — 6 баллов.
ООО СЗ УК «ТЕПЛЫЙ ДОМ» (Тутаевский район) — 6 баллов.
ООО «УК СЕМИБРАТОВО» (Ростовский район) — 5,5 балла.
ООО «УК
«Жемчужная »(Ярославль) — 5,5 балла.
ООО «ОДК» (Ярославль) — 5,5 балла.
ООО «УК
«Сокольники »(Ярославль) — 5,5 балла.
ООО «УК
«Зеленый бор »(Ярославский район) — 5,5 балла.
Желтая зона
В «желтой зоне» находятся компании, чья надежность вызывает сомнения и требует внимания.
ООО «Сервис-Партнер» (Угличский район) — 5 баллов.
ООО «Управляющая компания
«Пять этажей» (Рыбинский район) — 5 баллов.
ООО «РЕГИОНИНВЕСТ» (г. Ярославль и Ярославский район) — 5 баллов.
ООО «УК
«Коалиция »(г. Переславль-Залесский) — 5 баллов.
ООО «Сфера» (Ростовский район) — 5 баллов.
ООО «Клён Сервис» (г. Ярославль) — 5 баллов.
ООО «ПЕРЕБОРЫ» (г. Рыбинск) — 5 баллов.
ООО «УК Ремкос» (г. Переславль-Залесский) — 5 баллов.
ООО «УК Золотое Кольцо» (г. Ярославль) — 5 баллов.
ООО «Волга Гарант» (Некоузский район) — 5 баллов.
ООО «Округ» (Ярославский район) — 5 баллов.
ООО «ЖЭУ» (г. Ярославль) — 5 баллов.
ООО «Дом с лилиями» (г. Ярославль) — 5 баллов.
ООО «Эксперт» (г. Ярославль) — 5 баллов.
АО «Ярославльлифт» (г. Ярославль) — 5 баллов.
ООО «УК
«Уютный Дом »(г. Рыбинск и Рыбинский район) — 4,5 балла.
ООО «УК
«Новая Волга »(г. Рыбинск) — 4,5 балла.
ООО «УК
«ЭСТЕТ »(Тутаевский и Рыбинский районы) — 4,5 балла.
ООО «УК Авангард» (г. Ярославль и Ярославский район) — 4,5 балла.
ООО «Жилэксплуатация» (Тутаевский район) — 4,5 балла.
ООО «УК
«Монолит »(г. Ярославль) — 4,5 балла.
МБУ «Центр благоустройства территорий» (Большесельский район) — 4,5 балла.
АО «ЖКХ города Пошехонье» (Пошехонский район) — 4,5 балла.
ООО «Петровская ЖК» (Ростовский район) — 4,5 балла.
ООО «Управленец» (Мышкинский район) — 4 балла.
ООО «ПРАВЛЕНИЕ 1383» (г. Ярославль) — 4 балла.
ООО «Управляющая компания
«Сить »(Брейтовский район) — 4 балла.
ООО «УК
«Преображение ЖКХ »(г. Рыбинск) — 4 балла.
ООО «УК Ател» (г. Рыбинск и Рыбинский район) — 4 балла.
АО «Управдом Ленинского района» (г. Ярославль) — 4 балла.
АО «Управдом Красноперекопского района» (г. Ярославль) — 4 балла.
ООО «УК ЖКУ
«Сатурн »(г. Рыбинск) — 4 балла.
ООО «Жилком» (г. Ярославль) — 4 балла.
ООО «УК
«ВУК »(г. Ярославль) — 4 балла.
ООО «ЯРУ
«ЖКХ »(Ярославский район) — 4 балла.
ООО «УК
«Прайм Сервис »(г. Ярославль) — 3,5 балла.
ООО «Дифференциал» (г. Ярославль) — 3,5 балла.
ООО «Гринвуд» (Ярославский район) — 3,5 балла.
ООО «УК Приоритет» (Некрасовский район) — 3,5 балла.
ООО «УК
«Горизонталь »(Ростовский район) — 3 балла.
ООО «РАЙОННАЯ УК» (г. Рыбинск) — 3 балла.
ООО «УК
«Территория »(г. Ярославль и Ярославский район) — 3 балла.
ООО «УК
«Возрождение »(г. Ярославль) — 3 балла.
ООО «УК
«Наш район »(Угличский район) — 3 балла.
ООО «РЭУ № 14» (г. Ярославль) — 3 балла.
ООО «УК
«Каменники »(Рыбинский район) — 3 балла;
ООО «УК Яр-Дом» (г. Ярославль) — 3 балла.
ООО «УК
«Волга »(г. Ярославль) — 3 балла.
ООО «Волжанин» (г. Ярославль) — 2,5 балла.
ООО «Сервис» (г. Переславль-Залесский) — 2,5 балла.
ООО «УК
«Ярсити »(г. Ярославль) — 2,5 балла.
ООО «РСЦ ЯМР» (Ярославский и Ростовский районы) — 2,5 балла.
ООО «Управдом Некрасовского района» (Некрасовский район) — 2,5 балла.
ООО «УК
«Рыбинск Жилищник »(г. Рыбинск) — 2,5 балла.
Красная зона
В «красной зоне» отмечены компании, которые, по мнению «Центра развития ЖКХ», не вызывают доверия.
ООО «УК
«Эталон» (Тутаевский район) — 2 балла.
МУП «РКЦ ЖКУ» (Некрасовский район) — 2 балла.
ООО «УК
«Жилфонд» (Тутаевский район) — 2 балла.
ООО «УКЯР» (г. Ярославль и Ярославский район) — 2 балла.
АО «Даниловское ЖКХ» (Даниловский район) — 2 балла.
ООО «УК
«ЕДИНСТВО» (г. Рыбинск) — 2 балла.
ООО «Управляющая компания
«КУБ» (г. Ярославль) — 2 балла.
ООО «ПИК-Комфорт» (г. Ярославль) — 2 балла.
ООО «НУК» (Некоузский район) — 2 балла.
ООО «УК
«ИВОЛГА» (г. Ярославль) — 2 балла.
ООО «Форт» (Ярославский район) — 2 балла.
ООО «УК
«Альтернатива» (г. Ярославль и Ярославский район) — 2 балла.
ООО «УК Альянс» (г. Ярославль и Ярославский район) — 2 балла.
ООО «Обслуживающая организация
«Родной Район» (г. Ярославль) — 2 балла.
АО «Управдом Дзержинского района» (г. Ярославль) — 2 балла.
ООО «УК ТЕСТ-А» (Ростовский район) — 2 балла.
ООО «УК Ростов-Сити» (Ростовский район) — 2 балла.
ООО «УК
«Дом Сервис» (г. Ярославль) — 2 балла.
ООО «УК
«Пчела» (Ярославский, Некоузский, Ростовский и Рыбинский районы) — 1,5 балла.
ООО «Норская управляющая компания» (г. Ярославль) — 1,5 балла.
ООО «УК
«Гудград» (г. Ярославль) — 1,5 балла.
ООО «ИТ ФОНД» (г. Ярославль) — 1,5 балла.
ООО «УК
«Звездная» (г. Ярославль) — 1,5 балла.
АО «Управдом Кировского района» (г. Ярославль) — 1,5 балла.
ООО «УК Слобода» (г. Ярославль) — 1,5 балла.
ООО «УК РЭУ г. Тутаева» (Тутаевский район) — 1 балл.
ООО «УК
«Жилсервис» (Угличский район) — 1 балл.
ООО «УК
«Азимут» (г. Переславль-Залесский) — 1 балл.
ООО «РЭУ № 11» (г. Ярославль) — 1 балл.
ООО «УК
«Стимул» (г. Переславль-Залесский) — 1 балл.
ООО «УФР» (г. Ярославль) — 1 балл.
ООО «ЗАБОТА» (г. Ярославль) — 1 балл.
ООО «ЖилКомфорт» (Ростовский район) — 1 балл.
ООО «УК Красноперекопский квартал» (г. Ярославль) — 1 балл.
ООО «ГУД» (г. Ярославль) — 1 балл.
ООО «УК
«Борок» (Некоузский район) — 1 балл.
АО «СХК
«Север-Инвест» (Тутаевский район и г. Ярославль) — 1 балл.
ООО «УК
«Мой дом» (Ярославский район и г. Ярославль) — 1 балл.
ООО «УК Жилстандарт» (г. Ярославль и Ярославский район) — 1 балл.
ООО «РУК» (Ростовский район) — 1 балл.
ООО «УК
«ЖКХ Престиж» (г. Рыбинск) — 0,5 балла.
ООО «Ситисервис» (г. Ярославль) — 0,5 балла.
ООО «УК ТМР» (Тутаевский район) — 0,5 балла.
ООО «ИКЦ
«Гарант-инфо» (г. Ярославль) — 0,5 балла.
ООО «Строй-Град» (г. Рыбинск) — 0,5 балла.
АО «Рыбинская управляющая компания» (г. Рыбинск) — 0,5 балла.
ООО «УК
«Запад» (г. Рыбинск) — 0,5 балла.
ООО «УК Жилищный Фонд» (г. Ярославль) — 0 баллов.
ООО «УК ЖКО
«Спектр» (г. Рыбинск) — 0 баллов.
ООО «УК Заволжский дом» (г. Ярославль) — 0 баллов.
ООО «УК
«Альфа Групп» (г. Ярославль) — 0 баллов.
ООО «УК
«Восток» (г. Рыбинск) — 0 баллов.
АО «Управдом Заволжского района» (г. Ярославль) — 0 баллов.
ООО «УК
«Продвижение» (г. Ярославль) — 0 баллов.
ЗАО «Верхневолжская управляющая компания» (г. Ярославль) — 0 баллов.
ООО «ЛАЙТ СЕРВИС» (г. Ярославль) — −0,5 балла.
ООО «ЕУК» (г. Рыбинск) — −0,5 балла.
ООО «УК Городская идиллия» (г. Ярославль) — −0,5 балла.
ООО «ФП» (г. Рыбинск) — −0,5 балла.
ООО «УК
«Содружество» (г. Ярославль) — −1 балл.
НАО «Управдом Фрунзенского района» (г. Ярославль) — −1 балл.
ООО «Управляющая компания города Ярославля» (г. Ярославль) — −1 балл.
ООО «РЭУ № 18» (г. Ярославль) — −1 балл.
ООО «Новый Дом» (г. Ярославль) — −1 балл.
ООО «ПИК-Комфорт Профи» (г. Ярославль) — −1 балл.
ООО «УК
«Городской Комфорт» (г. Рыбинск) — −1 балл.
ООО «Раскат-РОС» (г. Рыбинск) — −1,5 балла.
ООО «Управляющая компания
«Регион» (г. Рыбинск) — −1,5 балла.
ООО «УК
«КомСервис» (г. Рыбинск) — −1,5 балла.
ООО «УК Надёжный дом» (г. Ярославль) — −1,5 балла.
ООО «УК
«Центр» (г. Рыбинск) — −1,5 балла.
ООО «РЭКОН ПЛЮС» (г. Рыбинск) — −1,5 балла.
ООО «УК МКД» (г. Переславль-Залесский) — −2 балла.
ООО «УК
«Новый Город» (г. Рыбинск) — −2 балла.
ООО «УК
«Волжский» (г. Рыбинск) — −2 балла.
ООО «УК
«ВАШ ВЫБОР» (г. Рыбинск) — −2 балла.
ООО «УК
«Жилкомплекс» (Тутаевский район) — −2 балла.
ООО «ЗУК» (Ярославский район) — −2,5 балла.
ООО «УК
«КОМФОРТСИТИ» (г. Ярославль и Ярославский район) — −3 балла.
ООО «Ростовский управдом» (Ростовский район) — −3 балла.
ООО «Олимп» (Мышкинский и Некоузский районы) — −3 балла.
ООО «Дом Эконом» (г. Переславль-Залесский и Ростовский район) — −4,5 балла.
Согласны с результатами рейтинга?