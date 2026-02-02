НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас-16°C

Сейчас в Ярославле
Погода-16°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -20

0 м/c,

 745мм 85%
Подробнее
6 Пробки
USD 75,73
EUR 90,47
Боб Хартли похвалил игру «Локомотива»
Качество и комфорт: выбрать квартиру от СЗ «Берега»
Тройное ДТП с пострадавшими
Потратят 110 млн из городского бюджета
Где отдохнуть зимой по-русски
В ДТП пострадали трое взрослых и ребенок
Погода в первую неделю февраля
Большая афиша
Город Кому стоит доверять, а кому — нет? В Ярославской области опубликовали рейтинг управляющих компаний

Кому стоит доверять, а кому — нет? В Ярославской области опубликовали рейтинг управляющих компаний

Проверьте, как оценили работу вашей «управляшки»

858
АО «Центр развития ЖКХ» опубликовал рейтинг управляющих компаний | Источник: Артем Бауман / 76.RUАО «Центр развития ЖКХ» опубликовал рейтинг управляющих компаний | Источник: Артем Бауман / 76.RU

АО «Центр развития ЖКХ» опубликовал рейтинг управляющих компаний

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

В Ярославской области «Центр развития ЖКХ» опубликовал рейтинг управляющих компаний, которые действуют в регионе. Оценивали работу 154 фирм в четвертом квартале 2025 года.

Рейтинг был составлен на основе шести критериев:

  • работа с обращениями (через Единую диспетчерскую службу);

  • отсутствие долгов перед ресурсоснабжающими организациями;

  • минимум нарушений по данным Инспекции административно-технического и государственного жилищного надзора;

  • учет социальной нагрузки;

  • прозрачность (раскрытие информации в системе ГИС ЖКХ);

  • финансовая устойчивость компании.

За каждый из критериев выставляли баллы. Максимальная итоговая оценка составляла десять баллов. Стоит отметить, что среди управляющих компаний Ярославской области никто не заработал высший балл. У некоторых компаний результат оказался даже ниже нуля.

Весь рейтинг разделен на три зоны в зависимости от качества работы компаний: зеленую, оранжевую и красную. Ниже публикуем список всех «управляшек» с результатами оценки их деятельности.

  1. Зелена зона
  2. Желтая зона
  3. Красная зона
1

Зелена зона

В «зеленой зоне» находятся компании, которым, по мнению «Центра развития ЖКХ», можно доверять.

  1. ООО «УК Любим» (Любимский район) — 9 баллов.

  2. ООО «Управляющая жилищная компания» (Гаврилов-Ямский район) — 9 баллов.

  3. ООО «Наш Дом» (Первомайский район) — 9 баллов.

  4. ООО «ЦОР» (Рыбинск) — 8,5 балла.

  5. ООО «УК Ника» (Ярославль, Ярославский район) — 8,5 балла.

  6. ООО «УК «Полесье» (Ярославль, Ярославский район) — 8 баллов.

  7. ООО УК «Рыбинск» (Рыбинск, Рыбинский район) — 8 баллов.

  8. ООО «УК Паритет» (Рыбинский район) — 7 баллов.

  9. ООО «УК Экогород» (Ярославский район) — 6,5 балла.

  10. ООО «УК «ЦЖУ» (Ярославский район) — 6,5 балла.

  11. ООО УК «Зона Комфорта» (Тутаевский район) — 6,5 балла.

  12. ООО «УК МИР» (Рыбинск и Угличский район) — 6 баллов.

  13. ООО СЗ УК «ТЕПЛЫЙ ДОМ» (Тутаевский район) — 6 баллов.

  14. ООО «УК СЕМИБРАТОВО» (Ростовский район) — 5,5 балла.

  15. ООО «УК «Жемчужная» (Ярославль) — 5,5 балла.

  16. ООО «ОДК» (Ярославль) — 5,5 балла.

  17. ООО «УК «Сокольники» (Ярославль) — 5,5 балла.

  18. ООО «УК «Зеленый бор» (Ярославский район) — 5,5 балла.

2

Желтая зона

В «желтой зоне» находятся компании, чья надежность вызывает сомнения и требует внимания.

  1. ООО «Сервис-Партнер» (Угличский район) — 5 баллов.

  2. ООО «Управляющая компания «Пять этажей» (Рыбинский район) — 5 баллов.

  3. ООО «РЕГИОНИНВЕСТ» (г. Ярославль и Ярославский район) — 5 баллов.

  4. ООО «УК «Коалиция» (г. Переславль-Залесский) — 5 баллов.

  5. ООО «Сфера» (Ростовский район) — 5 баллов.

  6. ООО «Клён Сервис» (г. Ярославль) — 5 баллов.

  7. ООО «ПЕРЕБОРЫ» (г. Рыбинск) — 5 баллов.

  8. ООО «УК Ремкос» (г. Переславль-Залесский) — 5 баллов.

  9. ООО «УК Золотое Кольцо» (г. Ярославль) — 5 баллов.

  10. ООО «Волга Гарант» (Некоузский район) — 5 баллов.

  11. ООО «Округ» (Ярославский район) — 5 баллов.

  12. ООО «ЖЭУ» (г. Ярославль) — 5 баллов.

  13. ООО «Дом с лилиями» (г. Ярославль) — 5 баллов.

  14. ООО «Эксперт» (г. Ярославль) — 5 баллов.

  15. АО «Ярославльлифт» (г. Ярославль) — 5 баллов.

  16. ООО «УК «Уютный Дом» (г. Рыбинск и Рыбинский район) — 4,5 балла.

  17. ООО «УК «Новая Волга» (г. Рыбинск) — 4,5 балла.

  18. ООО «УК «ЭСТЕТ» (Тутаевский и Рыбинский районы) — 4,5 балла.

  19. ООО «УК Авангард» (г. Ярославль и Ярославский район) — 4,5 балла.

  20. ООО «Жилэксплуатация» (Тутаевский район) — 4,5 балла.

  21. ООО «УК «Монолит» (г. Ярославль) — 4,5 балла.

  22. МБУ «Центр благоустройства территорий» (Большесельский район) — 4,5 балла.

  23. АО «ЖКХ города Пошехонье» (Пошехонский район) — 4,5 балла.

  24. ООО «Петровская ЖК» (Ростовский район) — 4,5 балла.

  25. ООО «Управленец» (Мышкинский район) — 4 балла.

  26. ООО «ПРАВЛЕНИЕ 1383» (г. Ярославль) — 4 балла.

  27. ООО «Управляющая компания «Сить» (Брейтовский район) — 4 балла.

  28. ООО «УК «Преображение ЖКХ» (г. Рыбинск) — 4 балла.

  29. ООО «УК Ател» (г. Рыбинск и Рыбинский район) — 4 балла.

  30. АО «Управдом Ленинского района» (г. Ярославль) — 4 балла.

  31. АО «Управдом Красноперекопского района» (г. Ярославль) — 4 балла.

  32. ООО «УК ЖКУ «Сатурн» (г. Рыбинск) — 4 балла.

  33. ООО «Жилком» (г. Ярославль) — 4 балла.

  34. ООО «УК «ВУК» (г. Ярославль) — 4 балла.

  35. ООО «ЯРУ «ЖКХ» (Ярославский район) — 4 балла.

  36. ООО «УК «Прайм Сервис» (г. Ярославль) — 3,5 балла.

  37. ООО «Дифференциал» (г. Ярославль) — 3,5 балла.

  38. ООО «Гринвуд» (Ярославский район) — 3,5 балла.

  39. ООО «УК Приоритет» (Некрасовский район) — 3,5 балла.

  40. ООО «УК «Горизонталь» (Ростовский район) — 3 балла.

  41. ООО «РАЙОННАЯ УК» (г. Рыбинск) — 3 балла.

  42. ООО «УК «Территория» (г. Ярославль и Ярославский район) — 3 балла.

  43. ООО «УК «Возрождение» (г. Ярославль) — 3 балла.

  44. ООО «УК «Наш район» (Угличский район) — 3 балла.

  45. ООО «РЭУ № 14» (г. Ярославль) — 3 балла.

  46. ООО «УК «Каменники» (Рыбинский район) — 3 балла;

  47. ООО «УК Яр-Дом» (г. Ярославль) — 3 балла.

  48. ООО «УК «Волга» (г. Ярославль) — 3 балла.

  49. ООО «Волжанин» (г. Ярославль) — 2,5 балла.

  50. ООО «Сервис» (г. Переславль-Залесский) — 2,5 балла.

  51. ООО «УК «Ярсити» (г. Ярославль) — 2,5 балла.

  52. ООО «РСЦ ЯМР» (Ярославский и Ростовский районы) — 2,5 балла.

  53. ООО «Управдом Некрасовского района» (Некрасовский район) — 2,5 балла.

  54. ООО «УК «Рыбинск Жилищник» (г. Рыбинск) — 2,5 балла.

3

Красная зона

В «красной зоне» отмечены компании, которые, по мнению «Центра развития ЖКХ», не вызывают доверия.

  1. ООО «УК «Эталон» (Тутаевский район) — 2 балла.

  2. МУП «РКЦ ЖКУ» (Некрасовский район) — 2 балла.

  3. ООО «УК «Жилфонд» (Тутаевский район) — 2 балла.

  4. ООО «УКЯР» (г. Ярославль и Ярославский район) — 2 балла.

  5. АО «Даниловское ЖКХ» (Даниловский район) — 2 балла.

  6. ООО «УК «ЕДИНСТВО» (г. Рыбинск) — 2 балла.

  7. ООО «Управляющая компания «КУБ» (г. Ярославль) — 2 балла.

  8. ООО «ПИК-Комфорт» (г. Ярославль) — 2 балла.

  9. ООО «НУК» (Некоузский район) — 2 балла.

  10. ООО «УК «ИВОЛГА» (г. Ярославль) — 2 балла.

  11. ООО «Форт» (Ярославский район) — 2 балла.

  12. ООО «УК «Альтернатива» (г. Ярославль и Ярославский район) — 2 балла.

  13. ООО «УК Альянс» (г. Ярославль и Ярославский район) — 2 балла.

  14. ООО «Обслуживающая организация «Родной Район» (г. Ярославль) — 2 балла.

  15. АО «Управдом Дзержинского района» (г. Ярославль) — 2 балла.

  16. ООО «УК ТЕСТ-А» (Ростовский район) — 2 балла.

  17. ООО «УК Ростов-Сити» (Ростовский район) — 2 балла.

  18. ООО «УК «Дом Сервис» (г. Ярославль) — 2 балла.

  19. ООО «УК «Пчела» (Ярославский, Некоузский, Ростовский и Рыбинский районы) — 1,5 балла.

  20. ООО «Норская управляющая компания» (г. Ярославль) — 1,5 балла.

  21. ООО «УК «Гудград» (г. Ярославль) — 1,5 балла.

  22. ООО «ИТ ФОНД» (г. Ярославль) — 1,5 балла.

  23. ООО «УК «Звездная» (г. Ярославль) — 1,5 балла.

  24. АО «Управдом Кировского района» (г. Ярославль) — 1,5 балла.

  25. ООО «УК Слобода» (г. Ярославль) — 1,5 балла.

  26. ООО «УК РЭУ г. Тутаева» (Тутаевский район) — 1 балл.

  27. ООО «УК «Жилсервис» (Угличский район) — 1 балл.

  28. ООО «УК «Азимут» (г. Переславль-Залесский) — 1 балл.

  29. ООО «РЭУ № 11» (г. Ярославль) — 1 балл.

  30. ООО «УК «Стимул» (г. Переславль-Залесский) — 1 балл.

  31. ООО «УФР» (г. Ярославль) — 1 балл.

  32. ООО «ЗАБОТА» (г. Ярославль) — 1 балл.

  33. ООО «ЖилКомфорт» (Ростовский район) — 1 балл.

  34. ООО «УК Красноперекопский квартал» (г. Ярославль) — 1 балл.

  35. ООО «ГУД» (г. Ярославль) — 1 балл.

  36. ООО «УК «Борок» (Некоузский район) — 1 балл.

  37. АО «СХК «Север-Инвест» (Тутаевский район и г. Ярославль) — 1 балл.

  38. ООО «УК «Мой дом» (Ярославский район и г. Ярославль) — 1 балл.

  39. ООО «УК Жилстандарт» (г. Ярославль и Ярославский район) — 1 балл.

  40. ООО «РУК» (Ростовский район) — 1 балл.

  41. ООО «УК «ЖКХ Престиж» (г. Рыбинск) — 0,5 балла.

  42. ООО «Ситисервис» (г. Ярославль) — 0,5 балла.

  43. ООО «УК ТМР» (Тутаевский район) — 0,5 балла.

  44. ООО «ИКЦ «Гарант-инфо» (г. Ярославль) — 0,5 балла.

  45. ООО «Строй-Град» (г. Рыбинск) — 0,5 балла.

  46. АО «Рыбинская управляющая компания» (г. Рыбинск) — 0,5 балла.

  47. ООО «УК «Запад» (г. Рыбинск) — 0,5 балла.

  48. ООО «УК Жилищный Фонд» (г. Ярославль) — 0 баллов.

  49. ООО «УК ЖКО «Спектр» (г. Рыбинск) — 0 баллов.

  50. ООО «УК Заволжский дом» (г. Ярославль) — 0 баллов.

  51. ООО «УК «Альфа Групп» (г. Ярославль) — 0 баллов.

  52. ООО «УК «Восток» (г. Рыбинск) — 0 баллов.

  53. АО «Управдом Заволжского района» (г. Ярославль) — 0 баллов.

  54. ООО «УК «Продвижение» (г. Ярославль) — 0 баллов.

  55. ЗАО «Верхневолжская управляющая компания» (г. Ярославль) — 0 баллов.

  56. ООО «ЛАЙТ СЕРВИС» (г. Ярославль) — −0,5 балла.

  57. ООО «ЕУК» (г. Рыбинск) — −0,5 балла.

  58. ООО «УК Городская идиллия» (г. Ярославль) — −0,5 балла.

  59. ООО «ФП» (г. Рыбинск) — −0,5 балла.

  60. ООО «УК «Содружество» (г. Ярославль) — −1 балл.

  61. НАО «Управдом Фрунзенского района» (г. Ярославль) — −1 балл.

  62. ООО «Управляющая компания города Ярославля» (г. Ярославль) — −1 балл.

  63. ООО «РЭУ № 18» (г. Ярославль) — −1 балл.

  64. ООО «Новый Дом» (г. Ярославль) — −1 балл.

  65. ООО «ПИК-Комфорт Профи» (г. Ярославль) — −1 балл.

  66. ООО «УК «Городской Комфорт» (г. Рыбинск) — −1 балл.

  67. ООО «Раскат-РОС» (г. Рыбинск) — −1,5 балла.

  68. ООО «Управляющая компания «Регион» (г. Рыбинск) — −1,5 балла.

  69. ООО «УК «КомСервис» (г. Рыбинск) — −1,5 балла.

  70. ООО «УК Надёжный дом» (г. Ярославль) — −1,5 балла.

  71. ООО «УК «Центр» (г. Рыбинск) — −1,5 балла.

  72. ООО «РЭКОН ПЛЮС» (г. Рыбинск) — −1,5 балла.

  73. ООО «УК МКД» (г. Переславль-Залесский) — −2 балла.

  74. ООО «УК «Новый Город» (г. Рыбинск) — −2 балла.

  75. ООО «УК «Волжский» (г. Рыбинск) — −2 балла.

  76. ООО «УК «ВАШ ВЫБОР» (г. Рыбинск) — −2 балла.

  77. ООО «УК «Жилкомплекс» (Тутаевский район) — −2 балла.

  78. ООО «ЗУК» (Ярославский район) — −2,5 балла.

  79. ООО «УК «КОМФОРТСИТИ» (г. Ярославль и Ярославский район) — −3 балла.

  80. ООО «Ростовский управдом» (Ростовский район) — −3 балла.

  81. ООО «Олимп» (Мышкинский и Некоузский районы) — −3 балла.

  82. ООО «Дом Эконом» (г. Переславль-Залесский и Ростовский район) — −4,5 балла.

Согласны с результатами рейтинга?

Да
Нет
Не совсем
Напишу в комментариях
ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Рейтинг управляющих компаний
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
53 минуты
Дзержинский район-это вообще мрак. Стоит проверить ее директора и посадить. Надолго.
Гость
21 минута
Бардак, обман, ворье под прикрытием
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Что это вообще такое? Откуда это взялось?»: стоит ли тратить свое время на «Рыцаря семи королевств»
Анна Колотова
Мнение
Тут вам не Москва: секс-колумнистка — о тайном предназначении туалетов в заведениях и столичных причудах
Светлана Гладкова
Переводчик-фрилансер
Мнение
«Молодость терпит, но расплачивается»: эксперт по подбору белья — о «сложных размерах», циничном массмаркете и опасных топах
Юлия Думнова
Мнение
Кому из россиян вернут налоги: можно получить по 100 тысяч рублей и больше
Анна Ермакова
Мнение
Ловушка для зрителя. Как режиссер комедий снял жуткий глянец, от которого тошнит, — честный отзыв о «Горничной» с Сидни Суини
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Рекомендуем