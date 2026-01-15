Праздники прошли, а штрафы остались: как не лишиться денег за неправильную утилизацию новогодних елок

Сумма штрафа может достигать 5 тысяч рублей Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Жителям России может грозить штраф до пяти тысяч рублей, если они оставят живую или искусственную елку в подъезде. Также за неправильную утилизацию зеленых красавиц штраф до 400 тысяч рублей могут выписать и управляющей компании. Об этом сообщил депутат Госдумы Владимир Кошелев.

«Елка считается крупногабаритным мусором. Ель, оставленная в подъезде, может быть расценена как нарушение санитарных требований к эксплуатации жилых помещений, за что грозит штраф от 500 до 1000 рублей. Также такой случай может быть признан нарушением правил обращения с отходами. Тогда по статье 8.2 КоАП РФ для граждан штраф составляет от 2 тысяч до 5 тысяч рублей», — рассказал РИА Новости Кошелев.

По его словам, если кто-то из жильцов выставил старую елку в подъезд, то УК сначала вносит предупреждение и просит убрать дерево. Если же «хозяина» зеленой красавицы найти не получается, то тогда утилизировать ее должна управляющая компания.

«Если УК не убрала ель в разумный срок, ее могут оштрафовать по статье 7.22 КоАП РФ за ненадлежащее содержание общего имущества. Штраф может достигать от 50 тысяч и до 400 тысяч рублей, который УК будет вынуждена включить в смету расходов на содержание общего имущества многоквартирного дома», — пояснил парламентарий.