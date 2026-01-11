В Ярославской области падает рождаемость. В чем причина такой тенденции

За последние пять лет в Ярославской области, как и в России в целом, наблюдается спад рождаемости. Вместе с этим с 2020 по 2024 год отмечается небольшое снижение смертности, однако естественная убыль населения продолжает сохраняться. Об этом свидетельствуют данные из региональной программы «Охрана материнства и детства» на 2025–2030 годы.
«Демографические процессы, происходящие на территории Ярославской области, не выделяются на фоне демографических процессов Российской Федерации. Отмечается общее снижение числа женщин детородного возраста, уменьшение доли женщин, относящихся к младшим возрастным группам. Вместе с тем фиксируется начало роста численности девушек в возрасте 15–17 лет», — говорится в документе.
Сколько детей родилось за последние пять лет
Напомним, что в мае 2025 года в Ярославле закрыли роддом им. Семашко на улице Гагарина из-за сокращения числа родов. На данный момент в городе действуют три роддома: в областном перинатальном центре и в клинических больницах № 2 и 9.
В Ярославской области продолжает уменьшаться количество смертей среди младенцев. В 2024 году зарегистрировано 26 случаев гибели детей в первый год жизни, что на 20 меньше, чем в 2023 году. Однако доля смертей от синдрома внезапной детской смерти остается высокой.
«Показатель младенческой смертности от неточно обозначенных состояний (синдром внезапной смерти) в Ярославской области выше среднего по Российской Федерации. В целом показатель младенческой смертности в регионе в 2024 году самый низкий за последние 5 лет», — уточняется в региональной программе «Охрана материнства и детства» на 2025–2030 годы.
Синдром внезапной смерти младенца — это неожиданная смерть ребенка до одного года, которая наступает во сне и остается необъясненной даже после тщательного медицинского расследования, включая вскрытие и изучение обстоятельств смерти.
Почему женщины откладывают материнство
Снижение рождаемости и старение населения — глобальная общемировая проблема. Регулярно первые лица России говорят о важности создания многодетных семей. Девушек призывают рожать как можно раньше. В Ярославской области даже ввели единоразовую выплату в 100 тысяч рублей для беременных студенток очного отделения.
На государственном уровне часто поднимаются вопросы важности создания семьи и рождения детей. Всё потому, что за последние десятилетия всё увеличивается возраст, когда женщины решаются впервые стать мамами. По данным социолога Сергея Таланова, средний возраст, когда девушки в России выходят замуж, — 27–29 лет, рожают первого ребенка к 30 годам.
«По мнению врачей, оптимальный возраст для рождения первого ребенка — до 24 лет. Если женщина знает, что есть поддержка — выплаты, жилье, — она более мотивирована создавать семью», — ранее пояснил социолог в интервью 76.RU.
Эксперт утверждает, что решение о количестве детей принимает женщина. Чем выше уровень ее образования, тем позже она выходит замуж и меньше планирует детей.
Социолог Сергей Таланов отмечает, что государственные меры поддержки — материнский капитал, пособия, развитие инфраструктуры, детские сады в шаговой доступности — действительно важны. Однако их недостаточно для комплексного решения демографической проблемы. На рождаемость, по мнению Таланова, влияют не столько денежные выплаты, сколько условия жизни, прежде всего жилье.
Нужно строить не однокомнатные квартиры, а четырех- или пятикомнатные. Если в семье рождается ребенок, ей необходимо предоставить жилье с комнатами для каждого ребенка и родителей.