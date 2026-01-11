НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
В Ярославской области падает рождаемость. В чем причина такой тенденции

Публикуем статистику за последние пять лет

682
В Ярославской области падает рождаемость | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUВ Ярославской области падает рождаемость | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославской области падает рождаемость

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

За последние пять лет в Ярославской области, как и в России в целом, наблюдается спад рождаемости. Вместе с этим с 2020 по 2024 год отмечается небольшое снижение смертности, однако естественная убыль населения продолжает сохраняться. Об этом свидетельствуют данные из региональной программы «Охрана материнства и детства» на 2025–2030 годы.

«Демографические процессы, происходящие на территории Ярославской области, не выделяются на фоне демографических процессов Российской Федерации. Отмечается общее снижение числа женщин детородного возраста, уменьшение доли женщин, относящихся к младшим возрастным группам. Вместе с тем фиксируется начало роста численности девушек в возрасте 15–17 лет», — говорится в документе.

Сколько детей родилось за последние пять лет

Стала известна статистика родившихся детей в Ярославской области за последние пять лет&nbsp;— с 2020 по 2024 год | Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиаСтала известна статистика родившихся детей в Ярославской области за последние пять лет&nbsp;— с 2020 по 2024 год | Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Стала известна статистика родившихся детей в Ярославской области за последние пять лет — с 2020 по 2024 год

Источник:

Серафима Пантыкина / Городские медиа

Напомним, что в мае 2025 года в Ярославле закрыли роддом им. Семашко на улице Гагарина из-за сокращения числа родов. На данный момент в городе действуют три роддома: в областном перинатальном центре и в клинических больницах № 2 и 9.

В Ярославской области продолжает уменьшаться количество смертей среди младенцев. В 2024 году зарегистрировано 26 случаев гибели детей в первый год жизни, что на 20 меньше, чем в 2023 году. Однако доля смертей от синдрома внезапной детской смерти остается высокой.

«Показатель младенческой смертности от неточно обозначенных состояний (синдром внезапной смерти) в Ярославской области выше среднего по Российской Федерации. В целом показатель младенческой смертности в регионе в 2024 году самый низкий за последние 5 лет», — уточняется в региональной программе «Охрана материнства и детства» на 2025–2030 годы.

Сколько младенцев погибает ежегодно в Ярославской области | Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиаСколько младенцев погибает ежегодно в Ярославской области | Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Сколько младенцев погибает ежегодно в Ярославской области

Источник:

Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Синдром внезапной смерти младенца — это неожиданная смерть ребенка до одного года, которая наступает во сне и остается необъясненной даже после тщательного медицинского расследования, включая вскрытие и изучение обстоятельств смерти.

Почему женщины откладывают материнство

Снижение рождаемости и старение населения — глобальная общемировая проблема. Регулярно первые лица России говорят о важности создания многодетных семей. Девушек призывают рожать как можно раньше. В Ярославской области даже ввели единоразовую выплату в 100 тысяч рублей для беременных студенток очного отделения.

На государственном уровне часто поднимаются вопросы важности создания семьи и рождения детей. Всё потому, что за последние десятилетия всё увеличивается возраст, когда женщины решаются впервые стать мамами. По данным социолога Сергея Таланова, средний возраст, когда девушки в России выходят замуж, — 27–29 лет, рожают первого ребенка к 30 годам.

«По мнению врачей, оптимальный возраст для рождения первого ребенка — до 24 лет. Если женщина знает, что есть поддержка — выплаты, жилье, — она более мотивирована создавать семью», — ранее пояснил социолог в интервью 76.RU.

Эксперт утверждает, что решение о количестве детей принимает женщина. Чем выше уровень ее образования, тем позже она выходит замуж и меньше планирует детей.

Социолог Сергей Таланов отмечает, что государственные меры поддержки — материнский капитал, пособия, развитие инфраструктуры, детские сады в шаговой доступности — действительно важны. Однако их недостаточно для комплексного решения демографической проблемы. На рождаемость, по мнению Таланова, влияют не столько денежные выплаты, сколько условия жизни, прежде всего жилье.

<p>Сергей Таланов</p><p>Сергей Таланов</p>

Нужно строить не однокомнатные квартиры, а четырех- или пятикомнатные. Если в семье рождается ребенок, ей необходимо предоставить жилье с комнатами для каждого ребенка и родителей.

Сергей Таланов

социолог
Инженер1
37 минут
Сколько необходимо народу в РФ и что этот народ будет делать, кем работать?
Гость
20 минут
Мало получить жилье, его еще надо содержать, цены на ЖКХ растут как на дрожжах, а чем больше площадь жилья, тем больше оплата за ЖКХ. Откуда у женщины в декрете деньги на всё? Как это выплаты не важны? Всё важно! Или как? Родили детей, а дальше как хотите их на ноги ставьте??? Уже тошнит от этих рассуждений типа «почему стали меньше рожать»! Нет условий для этого! Вот почему! Ребенку в школу надо лыжи приносить, а денег их купить - нет, так как я в декрете со вторым. Зарплаты мужа катастрофически на нас всех не хватает, у меня доход уже нулевой, так как младшему 1,5 исполнилось, выплаты прекратились. Для сада еще младший не готов совсем, на работу не выйти, так как оставить не с кем. В едином детском пособии отказывают, потому что считают доходы за предыдущий год, а их было достаточно, как раз выходил прожиточный минимум (так как я до 1,5 лет младшего получала декретные выплаты). Будет у меня мотивация третьего рожать??? Чтобы опять потом попасть в эту финансовую яму??? Нет! Ни за что! Хотя можно было бы, если бы государство реально помогало семьям с детьми и не оставляло без средств к существованию в такой важный момент
