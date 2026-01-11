В Ярославской области падает рождаемость. В чем причина такой тенденции

В Ярославской области падает рождаемость Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

За последние пять лет в Ярославской области, как и в России в целом, наблюдается спад рождаемости. Вместе с этим с 2020 по 2024 год отмечается небольшое снижение смертности, однако естественная убыль населения продолжает сохраняться. Об этом свидетельствуют данные из региональной программы «Охрана материнства и детства» на 2025–2030 годы.

«Демографические процессы, происходящие на территории Ярославской области, не выделяются на фоне демографических процессов Российской Федерации. Отмечается общее снижение числа женщин детородного возраста, уменьшение доли женщин, относящихся к младшим возрастным группам. Вместе с тем фиксируется начало роста численности девушек в возрасте 15–17 лет», — говорится в документе.

Сколько детей родилось за последние пять лет

Стала известна статистика родившихся детей в Ярославской области за последние пять лет — с 2020 по 2024 год Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Напомним, что в мае 2025 года в Ярославле закрыли роддом им. Семашко на улице Гагарина из-за сокращения числа родов. На данный момент в городе действуют три роддома: в областном перинатальном центре и в клинических больницах № 2 и 9.

В Ярославской области продолжает уменьшаться количество смертей среди младенцев. В 2024 году зарегистрировано 26 случаев гибели детей в первый год жизни, что на 20 меньше, чем в 2023 году. Однако доля смертей от синдрома внезапной детской смерти остается высокой.

«Показатель младенческой смертности от неточно обозначенных состояний (синдром внезапной смерти) в Ярославской области выше среднего по Российской Федерации. В целом показатель младенческой смертности в регионе в 2024 году самый низкий за последние 5 лет», — уточняется в региональной программе «Охрана материнства и детства» на 2025–2030 годы.

Сколько младенцев погибает ежегодно в Ярославской области Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Синдром внезапной смерти младенца — это неожиданная смерть ребенка до одного года, которая наступает во сне и остается необъясненной даже после тщательного медицинского расследования, включая вскрытие и изучение обстоятельств смерти.

Почему женщины откладывают материнство

Снижение рождаемости и старение населения — глобальная общемировая проблема. Регулярно первые лица России говорят о важности создания многодетных семей. Девушек призывают рожать как можно раньше. В Ярославской области даже ввели единоразовую выплату в 100 тысяч рублей для беременных студенток очного отделения.

На государственном уровне часто поднимаются вопросы важности создания семьи и рождения детей. Всё потому, что за последние десятилетия всё увеличивается возраст, когда женщины решаются впервые стать мамами. По данным социолога Сергея Таланова, средний возраст, когда девушки в России выходят замуж, — 27–29 лет, рожают первого ребенка к 30 годам.

«По мнению врачей, оптимальный возраст для рождения первого ребенка — до 24 лет. Если женщина знает, что есть поддержка — выплаты, жилье, — она более мотивирована создавать семью», — ранее пояснил социолог в интервью 76.RU.

Эксперт утверждает, что решение о количестве детей принимает женщина. Чем выше уровень ее образования, тем позже она выходит замуж и меньше планирует детей.

Социолог Сергей Таланов отмечает, что государственные меры поддержки — материнский капитал, пособия, развитие инфраструктуры, детские сады в шаговой доступности — действительно важны. Однако их недостаточно для комплексного решения демографической проблемы. На рождаемость, по мнению Таланова, влияют не столько денежные выплаты, сколько условия жизни, прежде всего жилье.