Москву завалило снегом — 30 сантиметров за сутки. На дорогах метель, задержана сотня самолетов

На Москву и область обрушился сильнейший снегопад Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Москву и Подмосковье завалило снегом: порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду, городские службы работают в усиленном режиме. Из-за метели водители на дорогах буксуют, а в аэропортах задержаны десятки рейсов.

Как столица переживает непогоду, показали наши коллеги из MSK1.RU.

К 10 января в Москве может выпасть до 30 сантиметров снега — это две трети от месячной нормы осадков. Снегопад усилился в столичном регионе вечером, 8 января. А вот так снег чистят в центре города.

Набережная в центре Москвы во время снегопада Источник: читатель MSK1.RU

Снег не помешал москвичам и гостям города гулять. Правда, Красную площадь закрыли — предварительно, до 10 утра пятницы.

Окрестности Красной площади Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Метель не мешает отдыху и на Воробьевых горах — в объективе нашего фотокорреспондента все выглядит просто обворожительно.

А так выглядит Москва-Сити на фоне метели.

Москву-Сити почти не видно Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Впрочем, совсем некрасиво сейчас на дорогах. Особенно сложно большегрузам. В Москве из-за буксующих грузовиков затруднено движение на МКАД.

Столичный дептранс советует водителям большегрузов учитывать погодные условия при планировании поездок по городу. А всем москвичам лучше пересесть на городской транспорт, чтобы коммунальщики смогли очистить дороги от снега.

О затруднениях сообщали и другие жители Подмосковья. Так, пробки образовывались на трассе М-4 «Дон» и других магистралях: автомобили ехали крайне медленно из-за снегопада, особенно сложно было, разумеется, водителям грузовиков.

Заснеженная трасса М-4 «Дон» в Подмосковье Источник: Подмосква / T.me

На фоне непогоды в столичных аэропортах задержали свыше сотни рейсов, большинство — на прилет. Это подсчитали MSK1.RU с помощью онлайн-табло.

В «Шереметьево» на вылет задерживаются 14 самолетов: в Хабаровск (на 2 часа 10 минут), Владивосток, Барнаул (на 1 час 40 минут), Казань (2 часа 10 минут), Санкт-Петербург (на 3 часа 15 минут), Новосибирск (примерно на 2 часа) и в другие города.

Смотрим на ситуацию в аэропортах на фоне непогоды в Москве (фото иллюстративное) Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Куда больше задержек в «Шереметьево» у прибывающих самолетов: их число, по нашим подсчетам, достигло 40. Сильнее всего задерживаются рейсы из Минеральных Вод (примерно на 2 часа), Антальи (на 2,5 часа), Красноярска (на 1 час 45 минут), Саратова (2,5 часа), Махачкалы (на 3 часа 20 минут). В пресс-службе аэропорта заявили, что «Шереметьево» работает штатно, рейсы обслуживаются по расписанию, задержки возможны из-за обработки самолетов и взлетно-посадочных полос.