«Хватит и этого»: сколько денег заработал в колонии Евгений Урлашов за 12,5 лет

Публикуем эксклюзивное видео

143
Экс-мэр Ярославля Евгений Урлашов рассказал, сколько заработал в колонии за 12,5 лет. В интервью журналисту MSK1.RU Михаилу Контуеву бывший политик похвастался своими накоплениями.

«Я заработал 3 тысячи 300 рублей. Сейчас с удовольствием угощу вас на честно заработанные деньги. Я думаю, что больше человек и не должен получать, хватит и этого», — поделился Урлашов.

Будучи в колонии, экс-мэр работал в части интендантской службы: выдавал осужденным разные вещи: матрацы, фуфайки, постельное белье, одноразовые станки и прочее.

Бывший градоначальник вышел на свободу 30 декабря 2025 года. Арестовали чиновника в 46-летнем возрасте, сейчас ему 58 лет.

Евгений Урлашов несколько раз подавал прошения об УДО и просил помилования у президента, но в итоге отсидел полный срок.

Все об освобождении Евгения Урлашова — в нашем сюжете.

ПО ТЕМЕ
Алёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Евгений Урлашов Экс-мэр Тюремный срок Освобождение Видео
