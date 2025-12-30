«Хватит и этого»: сколько денег заработал в колонии Евгений Урлашов за 12,5 лет

Бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов рассказал, сколько ему удалось заработать в тюрьме Источник: Михаил Контуев / MSK1.RU

Экс-мэр Ярославля Евгений Урлашов рассказал, сколько заработал в колонии за 12,5 лет. В интервью журналисту MSK1.RU Михаилу Контуеву бывший политик похвастался своими накоплениями.

«Я заработал 3 тысячи 300 рублей. Сейчас с удовольствием угощу вас на честно заработанные деньги. Я думаю, что больше человек и не должен получать, хватит и этого», — поделился Урлашов.

Будучи в колонии, экс-мэр работал в части интендантской службы: выдавал осужденным разные вещи: матрацы, фуфайки, постельное белье, одноразовые станки и прочее.

Бывший градоначальник вышел на свободу 30 декабря 2025 года. Арестовали чиновника в 46-летнем возрасте, сейчас ему 58 лет.

Евгений Урлашов несколько раз подавал прошения об УДО и просил помилования у президента, но в итоге отсидел полный срок.