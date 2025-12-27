В школу-интернат в Ярославской области под Новый год привезли Кубок Гагарина. Фото

Прокуратура Ярославской области под Новый год привезла Кубок Гагарина в Багряниковскую школу-интернат Источник: прокуратура Ярославской области

Под конец декабря Кубок Гагарина привезли к воспитанникам Багряниковской школы-интерната в Первомайском районе Ярославской области. Учреждение является подшефным прокуратуры.

«Новый год — время чудес. Одним из них стал сюрприз, который приготовили для ребят прокурор области Климент Юрздицкий и президент хоккейного клуба „Локомотив“ Юрий Яковлев. В актовом зале школы-интерната побывал главный трофей Континентальной хоккейной лиги — Кубок Гагарина», — рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

По традиции после торжественной части воспитанники школы-интерната совместно с сотрудниками прокуратуры провели товарищеский матч по волейболу.

«Светящиеся лица детей и взрослых, бурные аплодисменты и восхищенные трепетные возгласы выражали эмоции, которые невозможно передать словами», — добавили в прокуратуре.