В школу-интернат в Ярославской области под Новый год привезли Кубок Гагарина. Фото

В школу-интернат в Ярославской области под Новый год привезли Кубок Гагарина. Фото

Это стало сюрпризом для воспитанников

256
Прокуратура Ярославской области под Новый год привезла Кубок Гагарина в Багряниковскую школу-интернат

Прокуратура Ярославской области под Новый год привезла Кубок Гагарина в Багряниковскую школу-интернат

Источник:

прокуратура Ярославской области

Под конец декабря Кубок Гагарина привезли к воспитанникам Багряниковской школы-интерната в Первомайском районе Ярославской области. Учреждение является подшефным прокуратуры.

«Новый год — время чудес. Одним из них стал сюрприз, который приготовили для ребят прокурор области Климент Юрздицкий и президент хоккейного клуба „Локомотив“ Юрий Яковлев. В актовом зале школы-интерната побывал главный трофей Континентальной хоккейной лиги — Кубок Гагарина», — рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

По традиции после торжественной части воспитанники школы-интерната совместно с сотрудниками прокуратуры провели товарищеский матч по волейболу.

Под Новый год в школу-интернат привезли Кубок Гагарина | Источник: прокуратура Ярославской областиПод Новый год в школу-интернат привезли Кубок Гагарина | Источник: прокуратура Ярославской области
Главный трофей КХЛ стал сюрпризом для детей | Источник: прокуратура Ярославской областиГлавный трофей КХЛ стал сюрпризом для детей | Источник: прокуратура Ярославской области
Школу-интернат также посетил прокурор области Климент Юрздицкий | Источник: прокуратура Ярославской областиШколу-интернат также посетил прокурор области Климент Юрздицкий | Источник: прокуратура Ярославской области
+1
Воспитанники школы-интерната провели концерт | Источник: прокуратура Ярославской областиВоспитанники школы-интерната провели концерт | Источник: прокуратура Ярославской области

«Светящиеся лица детей и взрослых, бурные аплодисменты и восхищенные трепетные возгласы выражали эмоции, которые невозможно передать словами», — добавили в прокуратуре.

Напомним, в мае 2025 года ярославская хоккейная команда «Локомотив» в финале плей-офф обыграла челябинский «Трактор», завоевав Кубок Гагарина. Мы показывали, как это было.

Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
2
Гость
46 минут
Мультфильм Простоквашино новые серии теперь с Его Превосходительством, обязательно нужно показать во всех детских учреждениях!
Гость
47 минут
Духовных ценностей хватит на всех и это радует!
