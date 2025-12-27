НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-1°C

Сейчас в Ярославле
Погода-1°

облачно, без осадков

ощущается как -5

3 м/c,

зап.

 739мм 86%
Подробнее
3 Пробки
USD 77,69
EUR 91,21
ПСБ: главные события года
Ярославский педагог стал жюри в программе
«Умные решения»
Ярославль посетил Роман Ротенберг
Как отметить праздники
Простые рецепты новогодних салатов
Чек-лист важных обследований
В Ярославле снесли незаконное кафе в парке
Упражнения для спины от ортопеда
Город Мнение «Билет в затяжное судебное путешествие». Адвокат — о том, почему опасно брать расписки с должников

«Билет в затяжное судебное путешествие». Адвокат — о том, почему опасно брать расписки с должников

Юрист объяснил, как обезопасить себя, если вы дали взаймы крупную сумму

301
Даже если вы «выбили» с кого-то расписку за долг, не факт, что вы окажетесь в выигрышной позиции | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUДаже если вы «выбили» с кого-то расписку за долг, не факт, что вы окажетесь в выигрышной позиции | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Даже если вы «выбили» с кого-то расписку за долг, не факт, что вы окажетесь в выигрышной позиции

Источник:

Артем Устюжанин / E1.RU

Часто ли друзья просят у вас в долг? А может, вам задолжали подрядчики, например за строительство дома или ремонт машины?

Если вы доверяете человеку, то обычно просто ждете, когда он вернет вам деньги. В крайнем случае просите расписку. Вот только такой документ может не сработать — даже суд не всегда принимает во внимание подобные бумажки.

Адвокат Андрей Саунин на примере решения Верховного суда объяснил E1.RU, почему очень опасно надеяться на расписку. Далее — в колонке от первого лица.

Андрей СаунинАндрей Саунин
Андрей Саунин
адвокатЛичный сайт

Пример конфликтной ситуации

История, от которой у любого кредитора похолодеет внутри. Автовладелец обратился к подрядчику за ремонтом своего автомобиля. В ходе ремонта автомобиль сгорел. Как утверждает подрядчик, клиент заставил его подписать расписку на 800 000 рублей в качестве компенсации причиненного ущерба. Подрядчик не вернул деньги. Поэтому потребитель пошел с иском в суд.

Сначала всё шло идеально. Расписка получена, первая инстанция поддержала требования: долг есть, взыскивать можно. Автовладелец расслабился — документ сработал, правда на его стороне, дело почти закрыто.

Что пошло не так?

А потом наступила апелляция. И там суд заявил: денег не передавали, значит, заем «безденежный», обязательство недействительное, в иске — отказ. Уверенность сменилась тревогой. Как так? Бумага есть, подпись стоит, первая инстанция всё признала — а теперь всё обнулили одним движением.

Но самое неприятное ждало дальше. Верховный суд вмешался и сказал: никакой «безденежности» тут вообще обсуждать нельзя. Если расписка дана в счет прежнего обязательства — это новация, и предполагаемый должник не обязан платить. Вместе с этим Верховный суд отправил стороны разбираться по сути: а был ли вообще ущерб? Есть ли вина? Есть ли причинно-следственная связь?

То есть автовладелец, который изначально думал, что расписка решила всё, внезапно оказался в самой тяжелой позиции: теперь именно он должен доказывать то, что не зафиксировал вовремя. Ущерб, его размер, обстоятельства, факт виновности — всё, что должно было быть оформлено документально, всплывает уже после трех кругов судов.

<p>Андрей Саунин </p><p>Андрей Саунин </p>

Расписка без правильной подготовки не всегда защищает. Иногда это билет в дорогое и затяжное судебное путешествие.

Андрей Саунин

адвокат

Поэтому, когда люди пытаются решить конфликт «на коленке» — быстрее, проще, без юристов, — они сильно рискуют. Им кажется: зачем тратить время на фиксацию ущерба, акты оценки, когда можно взять с человека расписку и «поставить его на счетчик»? Вот детали уже описанной ситуации, которая разобрана в свежей практике Верховного суда.

Верховный суд отправил автовладельца и подрядчика разбираться по существу и не принял во внимание наличие расписки | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUВерховный суд отправил автовладельца и подрядчика разбираться по существу и не принял во внимание наличие расписки | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Верховный суд отправил автовладельца и подрядчика разбираться по существу и не принял во внимание наличие расписки

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

В этом деле человек выдал расписку не потому, что получил деньги, а потому что от него требовали возместить «предполагаемый ущерб» после возгорания автомобиля. Никаких переданных денег не было — расписка стала инструментом давления: подпиши и компенсируй.

Это разрушает сразу два опасных мифа:

  • первый — со стороны «кредитора», что можно «выбить» расписку и этим зафиксировать выигрышную позицию;

  • второй — со стороны «должника», что потом легко будет отказаться от нее фразой: «Раз я денег не брал, займу не быть».

У должника, конечно, остаются пути защиты: можно оспорить саму новацию как сделку — если была ошибка, давление, заблуждение. Можно оспаривать и то обязательство, которое лежало в основе расписки. Но это уже полноценный судебный процесс, а не договор «на словах».

<p>Андрей Саунин </p><p>Андрей Саунин </p>

По сути, та самая попытка обойти нормальную процедуру — зафиксировать ущерб, собрать документы, провести оценку — приводит к тому, что стороны оказываются в еще более запутанной истории.

Андрей Саунин

адвокат

Один подписывает расписку под давлением ожиданий или страха, другой считает, что теперь всё надежно оформлено, и только суд потом объясняет, что на самом деле произошло.

Как правильно зафиксировать долг

Такие ситуации — ровно то, чего можно избежать, когда спор ведется правильно: сначала фиксация фактов, затем — оценка ущерба, затем — юридически корректные документы. Рассказываю об этом, чтобы никто не оказался в ловушке собственных иллюзий. Когда всё оформлено правильно, никто не пытается ставить другого «на счетчик», а каждая сторона понимает, что именно она подписывает.

Если вы оказались в похожей ситуации — вам настойчиво предлагают «быстро подписать», требуют расписку, намекают на ущерб, но документы никто не оформляет — лучше не гадать, чем это закончится, а действовать по следующему алгоритму:

  1. Немедленно зафиксировать событие: фото, видео, осмотр автомобиля при обеих сторонах, дата, время, VIN, пробег, составить акт осмотра.

  2. Установить причину происшествия: отделить сам факт поломки или возгорания от вопроса вины — дефект, эксплуатация, стороннее вмешательство, предыдущий ремонт.

  3. Провести независимую экспертизу: установить наличие ущерба, его размер, причинно-следственную связь.

  4. Все требования и договоренности вести только письменно: претензии, переговоры, соглашения, возвраты, оплата — без устных договоренностей.

Часто ли вы даете людям в долг?

Никогда, это принцип
Изредка бывает
Да, часто даю в долг
ПО ТЕМЕ
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции
Андрей СаунинАндрей Саунин
Андрей Саунин
адвокат
Долг Расписка Суд Автомобиль Адвокат
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
1 час
Конституция наглядно показывает отношение к закону
Гость
1 час
Кода публи не деньги то и расписки не документ.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«На маткапитал купишь только хижину»: крик души молодой мамы о ценах на жилье
Анонимный автор
Мнение
Управление супергеройским сбродом. Почему интернет влюбился в игру Dispatch и стоит ли она вашего внимания
Кирилл Митин
Корреспондент
Мнение
«Билет в затяжное судебное путешествие». Адвокат — о том, почему опасно брать расписки с должников
Андрей Саунин
адвокат
Мнение
Выбираем осторожно: что нельзя дарить на год Красной Огненной Лошади — список от астролога
Юлия Тарантина
Автор мнения
Мнение
Зумеру надоело, что все ругают зумеров. Он ответил старшим — и разнес их претензии по всем пунктам
Демьян Бильданов
Рекомендуем