Названы самые популярные каналы и шоу VK Видео в 2025 году

Названы самые популярные каналы и шоу VK Видео в 2025 году

Число авторов на платформе увеличилось вдвое, а приложение установили более 91 млн раз

157
Трансляция VK Феста числа одной из самых популярных за год на платформе | Источник: Анастасия Барашкова Трансляция VK Феста числа одной из самых популярных за год на платформе | Источник: Анастасия Барашкова

Трансляция VK Феста числа одной из самых популярных за год на платформе

Источник:

Анастасия Барашкова

Платформа VК Видео стала лидеров в России по ежедневной и ежемесячной аудитории. Как сообщает Мediascope, в первой неделе декабря ежедневная аудитория превысила 40 млн человек. Ежемесячная аудитория в ноябре составила 77 млн пользователей. Среднесуточное время просмотра выросло на 40%. Рост обусловлен увеличением объема контента и числа авторов.

Количество авторов удвоилось и достигло 331 тысяч человек. Объём загрузок роликов вырос в 4,6 раза.

В топ-5 категорий по охватам за год вошли категории Юмор, Кино и сериалы, Новости и политика, Детский и семейный контент, Авто и транспорт.

Топ-5 каналов по просмотрам составили «Соловьёв LIVE» — 275 млн просмотров, «Азамат Мусагалиев» — 239 млн, «Kuplinov Play» — 202 млн, «Импроком» — 200 млн и «Мэтч — 182 млн». Самыми просматриваемыми оригинальными шоу в VK Видео стали «Звёзды. Новогодний кубок», «VK под шубой 3», «Натальная карта» выпуск с Бастой, «КСТАТИ #66 — Новогодний специальный выпуск» и «Большая прожарка» с Отаром Кушанашвили.

Топ-3 стримов вошли трансляция прибытия делегаций России и Украины в Стамбул, «Интервидение», VK FEST 2025.

Тематика «Новости и политика» стала самой обсуждаемой: в категории собрано 517,6 млн реакций.

— Современные пользователи ожидают мгновенного доступа к контенту и персонализированной ленты, которая точно попадает в их интересы. Именно поэтому ключевым направлением развития VK Видео остаются рекомендации — это инструмент, который помогает зрителям быстрее находить интересный контент, а авторам — свою аудиторию. Поэтому инженеры VK создают решения, которые выдерживают высокие нагрузки, понимают смысл контента, делая рекомендации точнее. Уже сегодня новые технологии Discovery увеличили точность подбора похожих видео — на 60%, — отметил вице-президент по музыкальным и видеосервисам Николай Дуксин. — За год среднее время просмотра увеличилось на 15%, а количество сессий на главной странице — почти на треть.

