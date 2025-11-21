«Лес и ни одного фонаря»: родители из Ярославской области показали опасный путь детей в школу. Видео

В Ярославской области родители пожаловались, что детям приходится ходить в школу опасным путем. О проблеме сообщили жители села Рогозинино в городском округе Переславль-Залесский. Там проживает четверо учеников.

По словам родителей, чтобы попасть на уроки, ребятам приходится идти в темноте вдоль леса, а затем перебегать федеральную трассу М-8. Школьный автобус в село не заезжает.

«Нам до остановки 1,2 километра. Сплошные деревья, и никакого освещения не будет. Это Солнечная улица, там частные фонари возле чуть-чуть подсвечивают нам здесь дорогу. С левой стороны лес и ни одного фонаря. Зимой очень хорошо видны следы животных. Вот за этими деревьями был фонарь, просили отремонтировать, но никто ничего не делает. Пустые столбы есть, на которые можно эти фонари повесить. Но это никто не делает. К трассе уже поближе чуть-чуть подошли, а здесь пустые столбы стоят. Освещение убрали, остановку перенесли», — рассказала местная жительница, снявшая на видео дорогу школьников до остановки.