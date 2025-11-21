НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
«Лес и ни одного фонаря»: родители из Ярославской области показали опасный путь детей в школу. Видео

«Лес и ни одного фонаря»: родители из Ярославской области показали опасный путь детей в школу. Видео

Ребятам приходится ходить в темноте и перебегать проезжую часть

375
Детям приходится ходить в школу в темноте | Источник: «Народный фронт | Ярославская область»Детям приходится ходить в школу в темноте | Источник: «Народный фронт | Ярославская область»

Детям приходится ходить в школу в темноте

Источник:

«Народный фронт | Ярославская область»

В Ярославской области родители пожаловались, что детям приходится ходить в школу опасным путем. О проблеме сообщили жители села Рогозинино в городском округе Переславль-Залесский. Там проживает четверо учеников.

По словам родителей, чтобы попасть на уроки, ребятам приходится идти в темноте вдоль леса, а затем перебегать федеральную трассу М-8. Школьный автобус в село не заезжает.

«Нам до остановки 1,2 километра. Сплошные деревья, и никакого освещения не будет. Это Солнечная улица, там частные фонари возле чуть-чуть подсвечивают нам здесь дорогу. С левой стороны лес и ни одного фонаря. Зимой очень хорошо видны следы животных. Вот за этими деревьями был фонарь, просили отремонтировать, но никто ничего не делает. Пустые столбы есть, на которые можно эти фонари повесить. Но это никто не делает. К трассе уже поближе чуть-чуть подошли, а здесь пустые столбы стоят. Освещение убрали, остановку перенесли», — рассказала местная жительница, снявшая на видео дорогу школьников до остановки.

Жительница села рассказала, что детям приходится ходить на остановку вдоль леса

Источник:

«Народный фронт | Ярославская область» / Telegram

Активисты ярославского отделения «Народного фронта» рассказали, что год назад после обращения родителей на прямую линию с президентом и в «Народный фронт» администрация взялась за решение вопроса, но проблема не решилась.

«НФ попросил руководство области принять меры, чтобы образование не стоило детям из Рогозинино жизни или здоровья. Тем временем суд по иску прокуратуры обязал местные власти до конца апреля 2026 года организовать освещение на участке маршрута в границах села», — рассказали в «Народном фронте».

Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Дорога в школу Народный фронт Жалоба родителей
