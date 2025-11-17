НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
Город Начальником Северного ЛУ МВД на транспорте стал ярославец

Начальником Северного ЛУ МВД на транспорте стал ярославец

Что известно о Романе Митине

380
Новым начальником Северного ЛУ МВД на транспорте стал Роман Митин | Источник: Северное линейное управление МВД России на транспортеНовым начальником Северного ЛУ МВД на транспорте стал Роман Митин | Источник: Северное линейное управление МВД России на транспорте

Новым начальником Северного ЛУ МВД на транспорте стал Роман Митин

Источник:

Северное линейное управление МВД России на транспорте

10 ноября на должность начальника Северного линейного управления МВД России на транспорте назначен полковник юстиции Роман Митин. Соответствующий приказ подписали в Управлении на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

Известно, что Роману Митину 44 года. Он родился в Ярославле 10 ноября 1981 года. В 2004 году окончил юридический факультет Ярославского государственного университета имени П. Г. Демидова.

В органах внутренних дел служит с 2004 года. Начинал с должности следователя следственного отдела при линейном отделе внутренних дел на станции Ярославль-Главный. С 2006 года занимал руководящие должности в следственных подразделениях Северного УВД на транспорте.

В 2011 году Роман Митин был назначен на должность начальника следственного управления Северного линейного управления МВД России на транспорте. В 2012 году он стал заместителем начальника линейного управления.

Неоднократно награждался руководством МВД России, УТ МВД России по СЗФО, правительством Ярославской области и мэрией Ярославля.

Северное линейное управление МВД России на транспорте обеспечивает охрану общественного порядка, транспортную безопасность на объектах железнодорожного, водного и воздушного транспорта расположенных на территории Ярославской и Владимирской областей.

Ранее, с 2019 года, начальником Северного линейного управления МВД России на транспорте был Роман Гурылев. В сентябре 2025 года он был назначен федеральным инспектором по Ярославской области.

