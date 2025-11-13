За миллион купите две: судебные приставы устроили распродажу иномарок в Ярославле

В Ярославле продадут арестованные машины должников Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Судебные приставы устроят аукцион по продаже автомобилей должников в Ярославской области. Среди вариантов есть, в том числе, иномарки. Некоторые машины можно купить по начальной стоимости меньше миллиона, а то и 500 тысяч рублей.

В этом материале собрали топ-5 недорогих автомобилей, которые выставили на торги.

«Рено Логан» 2017 года

Белый легковой седан «Рено Логан» 2017 года выпуска выставят на торги по начальной стоимости в 344 тысячи 468 рублей. Госномер автомобиля — А051СО76, VIN -X7L4SRAV459038948.

Указано, что машина находится в залоге у банка. Сейчас арестованный автомобиль находится на Промышленной улице, 2 в Ярославле.

Белый «Форд»

За 463 тысячи 400 рублей готовы продать белый «Форд Мондео». Год выпуска автомобиля не указан, госномер — М271ХР76, VIN — WF0EXXGBBEBK60076. Уточняется, что иномарка находится в залоге у банка.

Сейчас машина находится в Ярославле, по адресу: Яковлевский переулок, 3.

«Киа Спортеж»

«Киа Спортеж» 2013 года выпуска продается по цене ощутимо выше, чем предыдущие два варианта — за 889 тысяч 761 рубль. Автомобиль покрашен в белый цвет, госномер — М611СО76, VIN — XWEPC811DD0029440.

Информация о наличии залога не указана. Сейчас автомобиль хранится на Московском проспекте, 112а.

Заявки от потенциальных покупателей по этим трем лотам будут принимать до 1 декабря. Торги проведут 3 декабря.

Вместительный седан

«Шевроле Орландо» 2012 года выпуска продают по начальной цене в 928 тысяч 560 рублей. Государственный номер — Н553ТР76, VIN — KL1YF755JCK762967. Цвет автомобиля не указан.

Сейчас машина находится на Московском проспекте, 1а.

Заявки от желающих поучаствовать в аукционе будут принимать до 28 ноября. Аукцион пройдет 2 декабря.

Компактный минивэн

Легковушку светло-серого цвета «Опель Мерива» 2008 года выпуска выставили на торги за 344 тысячи 500 рублей. Государственный номер — У545ЕО76, VIN — W0L0XCE7594035897.

Машина находится в залоге у микрофинансовой организации. Автомобиль хранится на улице Чайковского, 47а в Ярославле.

Заявку на участие в торгах можно подать до 25 ноября. Аукцион пройдет 27 ноября.