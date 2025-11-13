НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
Город За миллион купите две: судебные приставы устроили распродажу иномарок в Ярославле

За миллион купите две: судебные приставы устроили распродажу иномарок в Ярославле

Какие автомобили предлагают купить на торгах

3 872
В Ярославле продадут арестованные машины должников | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUВ Ярославле продадут арестованные машины должников | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле продадут арестованные машины должников

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Судебные приставы устроят аукцион по продаже автомобилей должников в Ярославской области. Среди вариантов есть, в том числе, иномарки. Некоторые машины можно купить по начальной стоимости меньше миллиона, а то и 500 тысяч рублей.

В этом материале собрали топ-5 недорогих автомобилей, которые выставили на торги.

«Рено Логан» 2017 года

Белый легковой седан «Рено Логан» 2017 года выпуска выставят на торги по начальной стоимости в 344 тысячи 468 рублей. Госномер автомобиля — А051СО76, VIN -X7L4SRAV459038948.

Указано, что машина находится в залоге у банка. Сейчас арестованный автомобиль находится на Промышленной улице, 2 в Ярославле.

Белый «Форд»

За 463 тысячи 400 рублей готовы продать белый «Форд Мондео». Год выпуска автомобиля не указан, госномер — М271ХР76, VIN — WF0EXXGBBEBK60076. Уточняется, что иномарка находится в залоге у банка.

Сейчас машина находится в Ярославле, по адресу: Яковлевский переулок, 3.

«Киа Спортеж»

«Киа Спортеж» 2013 года выпуска продается по цене ощутимо выше, чем предыдущие два варианта — за 889 тысяч 761 рубль. Автомобиль покрашен в белый цвет, госномер — М611СО76, VIN — XWEPC811DD0029440.

Информация о наличии залога не указана. Сейчас автомобиль хранится на Московском проспекте, 112а.

Заявки от потенциальных покупателей по этим трем лотам будут принимать до 1 декабря. Торги проведут 3 декабря.

Вместительный седан

«Шевроле Орландо» 2012 года выпуска продают по начальной цене в 928 тысяч 560 рублей. Государственный номер — Н553ТР76, VIN — KL1YF755JCK762967. Цвет автомобиля не указан.

Сейчас машина находится на Московском проспекте, 1а.

Заявки от желающих поучаствовать в аукционе будут принимать до 28 ноября. Аукцион пройдет 2 декабря.

Компактный минивэн

Легковушку светло-серого цвета «Опель Мерива» 2008 года выпуска выставили на торги за 344 тысячи 500 рублей. Государственный номер — У545ЕО76, VIN — W0L0XCE7594035897.

Машина находится в залоге у микрофинансовой организации. Автомобиль хранится на улице Чайковского, 47а в Ярославле.

Заявку на участие в торгах можно подать до 25 ноября. Аукцион пройдет 27 ноября.

Ранее мы рассказывали, какое жилье должников продают судебные приставы. Среди арестованной недвижимости есть даже просторный жилой дом.

Алина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
