В спальном районе Ярославля выделили землю под бизнес-центр: где именно

В Ярославле выставили на торги участок под строительство офисного или бизнес-центра на улице Труфанова в Дзержинском районе. Территория расположена между четной и нечетной сторонами улицы Панина.
Площадь участка — 2000 кв. метров. Вид разрешенного использования — деловое управление. На площадке кроме офисных и бизнес-центров можно строить объекты административного назначения для оказания услуг населению (юридические консультации, нотариальные и риэлтерские конторы, туристические агентства, рекламные агентства, копировальные центры и другие), телерадиокиностудии, студии звукозаписи, редакционно-издательские организации (за исключением типографий).
Постройка должна занимать не менее 25% и не более 60% территории. При этом количество этажей здесь не ограничено.
«Начальная цена устанавливается в размере ежегодной арендной платы и составляет 1 473 255 рублей», — уточнили в мэрии города.
Участок сдается в аренду на 30 месяцев. После постройки здесь капитального строения земля перейдет в собственность владельца здания. Аукцион назначен на 26 ноября.