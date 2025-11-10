В спальном районе Ярославля выделили землю под бизнес-центр: где именно

В Дзержинском районе Ярославля может появиться бизнес-центр Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле выставили на торги участок под строительство офисного или бизнес-центра на улице Труфанова в Дзержинском районе. Территория расположена между четной и нечетной сторонами улицы Панина.

Площадь участка — 2000 кв. метров. Вид разрешенного использования — деловое управление. На площадке кроме офисных и бизнес-центров можно строить объекты административного назначения для оказания услуг населению (юридические консультации, нотариальные и риэлтерские конторы, туристические агентства, рекламные агентства, копировальные центры и другие), телерадиокиностудии, студии звукозаписи, редакционно-издательские организации (за исключением типографий).

Участок под застройку обозначен фиолетовым цветом Источник: Публичная кадастровая карта / Росреестр

Постройка должна занимать не менее 25% и не более 60% территории. При этом количество этажей здесь не ограничено.

«Начальная цена устанавливается в размере ежегодной арендной платы и составляет 1 473 255 рублей», — уточнили в мэрии города .