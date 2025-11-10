НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
RU76
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Ярославле
Погода+4°

пасмурно, без осадков

ощущается как 0

0 м/c,

 750мм 100%
Подробнее
3 Пробки
USD 81,23
EUR 93,84
13 фактов про АГПК, которые вы не знали
Какие дороги отремонтируют в 2026-м
«Умные решения» в недвижимости
Причина позднего материнства
Где лечиться этой осенью
Отзыв на путешествие по Африке
Приедет поезд Деда Мороза
Продают квартиру за 120 млн. Фото
Чем опасны капли для носа
Город В спальном районе Ярославля выделили землю под бизнес-центр: где именно

В спальном районе Ярославля выделили землю под бизнес-центр: где именно

Площадку выставили на аукцион

699
В Дзержинском районе Ярославля может появиться бизнес-центр | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Дзержинском районе Ярославля может появиться бизнес-центр | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Дзержинском районе Ярославля может появиться бизнес-центр

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле выставили на торги участок под строительство офисного или бизнес-центра на улице Труфанова в Дзержинском районе. Территория расположена между четной и нечетной сторонами улицы Панина.

Площадь участка — 2000 кв. метров. Вид разрешенного использования — деловое управление. На площадке кроме офисных и бизнес-центров можно строить объекты административного назначения для оказания услуг населению (юридические консультации, нотариальные и риэлтерские конторы, туристические агентства, рекламные агентства, копировальные центры и другие), телерадиокиностудии, студии звукозаписи, редакционно-издательские организации (за исключением типографий).

Участок под застройку обозначен фиолетовым цветом | Источник: Публичная кадастровая карта / РосреестрУчасток под застройку обозначен фиолетовым цветом | Источник: Публичная кадастровая карта / Росреестр

Участок под застройку обозначен фиолетовым цветом

Источник:

Публичная кадастровая карта / Росреестр

Постройка должна занимать не менее 25% и не более 60% территории. При этом количество этажей здесь не ограничено.

«Начальная цена устанавливается в размере ежегодной арендной платы и составляет 1 473 255 рублей», — уточнили в мэрии города.

Участок сдается в аренду на 30 месяцев. После постройки здесь капитального строения земля перейдет в собственность владельца здания. Аукцион назначен на 26 ноября.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Строительство Аукцион Мэрия Ярославля
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Гость
1 час
На Промышленном шоссе сносите заброшенные здания там и стройте .
Гость
17 минут
Сколько ещё бизнес-центров построят в Дзержинском районе?
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Учился 12 лет, чтобы получать копейки»: разочарованная колонка инженера IT с зарплатой 50 тысяч
Сергей
Мнение
Как провести ноябрьские выходные в Санкт-Петербурге: советы туристки
Валерия Богатырёва
Корреспондент
Мнение
«Никаких больше каверов». Почему новая «Алиса в Стране Чудес» — очень странненькое кино
Надежда Губарь
Мнение
Каждого в шутку спрашивала: кто такой мистер Дарси? Как проходят быстрые свидания «для умных» — личный опыт
Екатерина Чижик
Корреспондент
Мнение
«Ситуация хуже катастрофы»: крик боли и отчаяния агрария о судьбе сельского хозяйства в России
Сергей Соловьев
Сельское хозяйство
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление