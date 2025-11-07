НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
Город «Был строг, но справедлив»: в Ярославле умер известный профессор вуза

Когда и где пройдет прощание с Владимиром Маргазиным

385
Источник:

ЯГПУ им. К. Д. Ушинского / Vk.com

В Ярославле скончался 81-летний профессор факультета физической культуры ЯГПУ имени К. Д. Ушинского Владимир Маргазин. Об этом сообщили представители вуза. По их словам, Владимир Маргазин ушел из жизни 6 ноября.

«В нашем университете Владимир Алексеевич вёл курсы спортивной медицины и лечебной физкультуры. Всю свою жизнь он сам дружил со спортом. Его стихией был бокс. Коллеги и многочисленные выпускники факультета навсегда запомнят Владимира Алексеевича как яркого учёного и талантливого педагога», — говорится в посте официального сообщества «ЯГПУ им. К. Д. Ушинского» во «Вконтакте».

Владимир Маргазин родился в Костромской области. В ЯГПУ имени К. Д. Ушинского работал на протяжении 20 лет, начиная с 2005 года. В 1990 году он защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора медицинских наук. В 1993 году Владимиру Маргазину было присвоено звание профессора. А в 1999 году он получил Почётное звание «Заслуженный врач Российской Федерации».

В комментариях под постом ярославцы пишут теплые слова в память о преподавателе.

«Он был строг, но справедлив, а его научные труды будут вечно хранить его гениальность и память о нем», — написал Никита Кудрявцев.

Прощание с Владимиром Маргазиным состоится в воскресенье 9 ноября в 10:00 в некрополе больницы имени Соловьева, отпевание пройдет в 11:00 на Чурилковском кладбище.

Редакция выражает соболезнования родным и близким Владимира Маргазина.

