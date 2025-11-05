Смертоносный ураган, убивший десятки людей на Карибах, добрался до России: чего ждать от погоды

Так ураган выглядел сверху Источник: Go vision / X (заблокирована в России с марта 2022 года по решению Роскомнадзора)

Ураган «Мелисса», бушевавший в Карибском бассейне и ставший самым сильным в истории Ямайки, прошёл полмира и добрался до России. Но, к счастью, уже не в первоначальном виде: теперь мы можем познакомиться с тем, во что он превратился.

Как сообщает центр «ФОБОС», 5 ноября Санкт-Петербург будет ощущать влияние тёплого сектора циклона, некогда бывшего ураганом «Мелисса». Добравшись до северо-западной оконечности Скандинавии, он закрыл небо над регионом плотными облаками и в течение дня будет вызывать дожди.

При этом будет на 5–6 градусов теплее климатической нормы, не исключено обновление суточного рекорда максимальной температуры воздуха. В Петербурге самое теплое 5 ноября (+11,9 градуса) зафиксировано в 1930 году. Сегодня же воздух может прогреться до +10…+12 градусов в городе и +7…+12 градусов в Ленинградской области. Ветер юго-западный, 5–10 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 760 мм рт. ст., что около нормы.

В Москве сегодня синоптическая ситуация, по данным центра «ФОБОС», формируется под влиянием северной периферии антициклона. Ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, утром туман. Температура воздуха +8…+10 градусов, что на 4–5 градусов выше нормы.