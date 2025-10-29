«В связи с возросшей угрозой»: в Ярославской области набирают добровольцев для охраны НПЗ

В Ярославской области набирают добровольцев для охраны НПЗ Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области начали набор добровольцев для охраны нефтеперерабатывающего завода в Ярославле. Сообщение об этом появилось на сайте администрации Даниловского муниципального района 28 октября.

«В связи с возросшей угрозой поражения объектов критической инфраструктуры и жилых массивов регионов РФ из-за всё более частых ударов дальнобойных беспилотников Украины, министерством обороны РФ открыт набор подготовленных и патриотически настроенных граждан в мобильные огневые группы для защиты и охраны нефтеперерабатывающего завода на территории города Ярославля. Непосредственно в задачу будет входить охрана топлива, завода от атак БПЛА», — говорится в официальном сообщении администрации.

Указано, что трудоустройство официальное, заключается контракт с Министерством обороны на 3 года в качестве резервиста.

«Резервисты проходят профессиональную переподготовку на полигоне в течение 15 дней, далее убывают непосредственно на территорию завода. Первое дежурство 45 дней. По окончанию сборов все резервисты убывают на места постоянного проживания», — говорится в сообщении.

Власти уточнили, что на период сборов за резервистами сохраняются рабочие места и средняя зарплата. Людей будут обеспечивать необходимым продовольствием и обмундированием.

Резервистам также будет выплачиваться денежное довольствие: по 3 тысячи ежемесячно за пребывание в резерве, и по 40 тысяч от Министерства обороны и не меньше 50 тысяч рублей от завода за участие в сборах.

«Важно! Участия в специальной военной операции резервисты не принимают, направляться в зону СВО не будут», — говорится в сообщении на сайте администрации Даниловского района.

Требования: мужчины до 52 лет, гражданство РФ, отсутствие судимости, хорошее состояние здоровья.