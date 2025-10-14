«Никак уже не исправить»: мэр Ярославля резко высказался про юных вандалов

Мэр Ярославля резко высказался о вандалах Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Мэр Ярославля Артем Молчанов резко высказался о юных вандалах, которые портят городское имущество. Тему подняли 14 октября на общегородском совещании.

«Размеры штрафов высоки и технические средства позволяют установить и привлечь нарушителей к ответственности. Это важно. Меры ответственности должны быть жестки и неотвратимы. Мы неоднократно сталкиваемся с ситуациями, когда привлекают к административной и имущественной ответственности за порчу городского имущества, за вандализм. И когда родители потом узнают, что их ребенок находится в отделении полиции и его ставят на учет в комиссии по делам несовершеннолетних за факт вандализма, начинают задавать вопросы: „А как это исправить?“. Да никак уже не исправить. Пусть родители обратят на это внимание. Ребенок будет стоять на учете, если он несовершеннолетний. Если совершеннолетний — будет привлечен к уголовной ответственности. За то, что показалось ему веселым», — прокомментировал проблему глава города.

Он добавил, что власти и предприятия тратят на восстановление объектов после актов вандализма большие средства вместо того, чтобы направлять их на развитие и благоустройство.

«Если родители этого не понимают, не надо приходить и упрашивать, чтобы ребенка не ставили на учет в комиссии по делам несовершеннолетних. Пусть постоит, а потом поймет, какова его судьба будет, когда в его истории будет записано, что он стоял на учете. Это крест на всю жизнь в работе, в службе — где угодно», — негодовал мэр.

Мэр акцентировал внимание на том, что у подрастающего поколения есть другие способы проявить себя.

«Понятно, мальчикам перед девочкам хочется выглядеть смелыми. Так идите, пожалуйста, занимайтесь спортом. Выйдите на ринг, покажите себя. На футбольное поле выйдите. Выиграйте чемпионат городской. Что мешает этим заниматься?» — отметил Артем Молчанов.

Мэр также обратил внимание, что нужно уделять больше внимания профилактике.

«Это надо рассказывать. А то мы как-то к этому, мне кажется, легко относимся», — подытожил Артем Молчанов.