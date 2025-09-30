Завесили фасады баннерами: в центре Ярославля у исторических домов заметили рабочих. Что там происходит

В центре Ярославля начали ремонт фасадов домов Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В центре Ярославля на улице Свободы заметили рабочих рядом с несколькими домами. Фасады зданий № 10а, 16, 24 и 28/86 перекрыли баннерами и строительными лесами.

В мэрии Ярославля рассказали, что все вышеперечисленные здания, кроме дома № 24, относятся к объектам культурного наследия.

«По информации, полученной из территориальной администрации Кировского и Ленинского районов мэрии Ярославля, работы по ремонту фасадов указанных зданий производятся собственниками в рамках устранения нарушений Правил благоустройства территории города Ярославля», — рассказали 76.RU в городской администрации.

Дом № 24 не является объектом культурного наследия Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Завершить работы планируют в 2025 году, пока температура воздуха не опустилась до минусовой.

В Государственной службе охраны объектов культурного наследия Ярославской области рассказали, что подрядчик получил разрешение на проведение работ на объекте культурного наследия регионального значения «Дом Никитина», середины XIX века на улице Свободы, 10а.

«На период действия разрешения службой запланированы контрольно-надзорные мероприятия. Вопрос сохранения объекта культурного наследия регионального значения „Дом Никитина“, середина XIX в., находится на контроле службы», — указали в ответе.

На фото — дом на улице Свободы, 10а Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В бывшем здании кинотеатра «Горн» на улице Свободы, 28 /86, которое является объектом культурного наследия регионального значения, ремонтируют и фасад, и кровлю. Помимо этого рабочие приспосабливают для современного использования помещения первого этажа.

«Работы ведутся в рамках выданного службой разрешения», — уточнили власти.

В здании на улице Свободы, 28/86 обновят фасад Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области существуют штрафы для владельцев зданий, которые не содержат в порядке фасады. Как сообщили в региональном правительстве, штрафы для граждан — от 3 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 20 тысяч, для юридических лиц — от 30 до 50 тысяч.

Например, с января по июнь 2025 года за ненадлежащее содержание фасадов зданий в регионе вынесли почти 3 тысячи постановлений на 30,6 млн рублей.

«В числе наиболее часто встречающихся нарушений — граффити, разрушения штукатурного слоя, расклейка объявлений в неположенных местах», — рассказывали власти 17 июня.

За расклейку объявлений, листовок, нанесение надписей и рисунков в местах, не предназначенных для этих целей тоже можно получить штраф: для граждан — до 4 тысяч рублей, на должностных лиц — до 40 тысяч, на юрлиц — до 100 тысяч.