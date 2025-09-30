НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+10°C

Сейчас в Ярославле
Погода+10°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +7

3 м/c,

с-з.

 769мм 50%
Подробнее
6 Пробки
USD 82,61
EUR 96,86
Когда изменится погода
Огромный каток на берегу озера
Пожар в десятиэтажке
Ярославский бренд покорил Россию
Репортаж с Центрального рынка
Сокращения в музеях
Разбор матча «Локомотив» — «Динамо-Минск»
Ретроспектива Переславля Залесского
Закроют три трамвайных маршрута
Афиша концертов
Город Завесили фасады баннерами: в центре Ярославля у исторических домов заметили рабочих. Что там происходит

Завесили фасады баннерами: в центре Ярославля у исторических домов заметили рабочих. Что там происходит

Власти дали ответ

152
В центре Ярославля начали ремонт фасадов домов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ центре Ярославля начали ремонт фасадов домов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В центре Ярославля начали ремонт фасадов домов

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В центре Ярославля на улице Свободы заметили рабочих рядом с несколькими домами. Фасады зданий № 10а, 16, 24 и 28/86 перекрыли баннерами и строительными лесами.

В мэрии Ярославля рассказали, что все вышеперечисленные здания, кроме дома № 24, относятся к объектам культурного наследия.

«По информации, полученной из территориальной администрации Кировского и Ленинского районов мэрии Ярославля, работы по ремонту фасадов указанных зданий производятся собственниками в рамках устранения нарушений Правил благоустройства территории города Ярославля», — рассказали 76.RU в городской администрации.

Дом № 24 не является объектом культурного наследия | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДом № 24 не является объектом культурного наследия | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Дом № 24 не является объектом культурного наследия

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Завершить работы планируют в 2025 году, пока температура воздуха не опустилась до минусовой.

В Государственной службе охраны объектов культурного наследия Ярославской области рассказали, что подрядчик получил разрешение на проведение работ на объекте культурного наследия регионального значения «Дом Никитина», середины XIX века на улице Свободы, 10а.

«На период действия разрешения службой запланированы контрольно-надзорные мероприятия. Вопрос сохранения объекта культурного наследия регионального значения „Дом Никитина“, середина XIX в., находится на контроле службы», — указали в ответе.

На фото&nbsp;— дом на улице Свободы, 10а | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа фото&nbsp;— дом на улице Свободы, 10а | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На фото — дом на улице Свободы, 10а

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В бывшем здании кинотеатра «Горн» на улице Свободы, 28 /86, которое является объектом культурного наследия регионального значения, ремонтируют и фасад, и кровлю. Помимо этого рабочие приспосабливают для современного использования помещения первого этажа.

«Работы ведутся в рамках выданного службой разрешения», — уточнили власти.

В здании на улице Свободы, 28/86 обновят фасад | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ здании на улице Свободы, 28/86 обновят фасад | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В здании на улице Свободы, 28/86 обновят фасад

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области существуют штрафы для владельцев зданий, которые не содержат в порядке фасады. Как сообщили в региональном правительстве, штрафы для граждан — от 3 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 20 тысяч, для юридических лиц — от 30 до 50 тысяч.

Например, с января по июнь 2025 года за ненадлежащее содержание фасадов зданий в регионе вынесли почти 3 тысячи постановлений на 30,6 млн рублей.

«В числе наиболее часто встречающихся нарушений — граффити, разрушения штукатурного слоя, расклейка объявлений в неположенных местах», — рассказывали власти 17 июня.

За расклейку объявлений, листовок, нанесение надписей и рисунков в местах, не предназначенных для этих целей тоже можно получить штраф: для граждан — до 4 тысяч рублей, на должностных лиц — до 40 тысяч, на юрлиц — до 100 тысяч.

В случае с содержанием объектов культурного наследия правила строже. Власти могут через суд отобрать здание у собственника, если тот не содержит его в порядке.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Исторические дома Улица Свободы Мэрия Ярославля Объект культурного наследия
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Акул здесь можно не бояться»: туристка оценила новый модный курорт — «египетские Мальдивы»
Валерия Богатырёва
Корреспондент
Мнение
«Не профессия, а форма финансовой ловушки». Таксист честно рассказал, сколько зарабатывает за рулем
Анонимный автор
Мнение
«Потратил три тысячи»: ярославец поделился лайфхаками бюджетного отдыха в Плёсе
Алексей Камкинов
Мнение
«‎Жертвой может стать любой ребенок»‎: психолог — о том, как справиться с буллингом
Светлана Серегина
Мнение
«Будет рубилово»: болельщик «Локомотива» дал прогноз на матч с ЦСКА
Артем Ушков
блогер
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление