Велосипеды и коляски вне закона: что грозит россиянам за оставленные в подъезде вещи

В современных домах для колясок и велосипедов есть специальные комнаты для хранения Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Жильцам дома могут выписать штраф, если они будут оставлять коляски, санки, велосипеды и прочее имущество в подъездах. Об этом предупредил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР) в интервью ТАСС.

По словам Кошелева, в новых домах специальные места для хранения такого инвентаря есть, однако в старых домах они зачастую отсутствуют.

«А значит, оставлять в их подъездах коляски, детские санки, велосипеды и другие личные вещи нельзя. Этот запрет регулируется положениями правил противопожарного режима и техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности», — сказал депутат.

Кошелев напомнил, что такие действия подпадают под статью 20.4 Кодекса России об административных правонарушениях. За захламление путей эвакуации граждане могут получить предупреждение или штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей.