НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+15°C

Сейчас в Ярославле
Погода+15°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +13

0 м/c,

 749мм 72%
Подробнее
0 Пробки
USD 84,02
EUR 98,96
ДТП со скорой
Вспышки в небе
Закрыли аэропорт
Ярославский бренд покорил Россию
Смягчили приговор
Когда дадут отопление
Очередь из фур у «Озона»
Что будет с «панельками»
Сбили украинские БПЛА
Хотят отдать полигон в концессию
Город Велосипеды и коляски вне закона: что грозит россиянам за оставленные в подъезде вещи

Велосипеды и коляски вне закона: что грозит россиянам за оставленные в подъезде вещи

Личные вещи в подъезде нарушают технику пожарной эвакуации

195
В современных домах для колясок и велосипедов есть специальные комнаты для хранения | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUВ современных домах для колясок и велосипедов есть специальные комнаты для хранения | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

В современных домах для колясок и велосипедов есть специальные комнаты для хранения

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

Жильцам дома могут выписать штраф, если они будут оставлять коляски, санки, велосипеды и прочее имущество в подъездах. Об этом предупредил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР) в интервью ТАСС.

По словам Кошелева, в новых домах специальные места для хранения такого инвентаря есть, однако в старых домах они зачастую отсутствуют.

«А значит, оставлять в их подъездах коляски, детские санки, велосипеды и другие личные вещи нельзя. Этот запрет регулируется положениями правил противопожарного режима и техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности», — сказал депутат.

Кошелев напомнил, что такие действия подпадают под статью 20.4 Кодекса России об административных правонарушениях. За захламление путей эвакуации граждане могут получить предупреждение или штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей.

По данным сайта Роскачества, хранить личные вещи в подъездах запрещено, так как это нарушает правила пожарной безопасности и технической эксплуатации жилья. Независимо от того, горючие предметы или нет — это считается правонарушением. С жалобой можно обратиться в управляющую компанию и МЧС.

ПО ТЕМЕ
Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент
Штраф Пожарная безопасность Подъезд Коляска Велосипед
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
poschehon
40 минут
это норма закона введена давным-давно
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Отдых без туалета, бензин за наличку и шикарные виды. Бывалый автомобилист проехал весь «путинский автобан» и дал честный отзыв
Артем Устюжанин
Мнение
Куда девать 20 тысяч семилетних детей мигрантов, которых отказались принимать в российские школы. Решения нет
Денис Лебедев
Мнение
«Съездить, конечно, можно, но жить бы я здесь не стал». Российский тренер рассказал о стажировке в Канаде
Даниил Бабенко
Мнение
О чем никогда не нужно спрашивать ChatGPT, а то будет только хуже. Объясняет эксперт
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Мнение
«Не скажешь, что ему под 60»: журналистка побывала на концерте Мэрилина Мэнсона. Что ее удивило
Алина Ромашова
Корреспондент
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление