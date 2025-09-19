Десятки домов в Ярославле останутся без света: в чем причина

В Ярославле в пятницу, 19 сентября, несколько десятков домов останутся без света. Причиной станут плановые отключения электроэнергии для проведения профилактических работ на сетях. У некоторых жителей света не будет почти до вечера.
По информации Единой диспетчерской службы Ярославля, отсутствие коммунального ресурса коснется следующих адресов:
с 9 до 12 часов:
ул. Рылеева, 54;
ул. Гудованцева, 48а;
частный сектор на ул. Хальзунова;
ул. 8 Марта;
ул. Декабристов;
ул. Соловьева;
ул. Гудованцева;
ул. Крупской;
ул. Халтурина;
ул. Рылеева;
ул. Пестеля.
С 9 до 16 часов:
ул. Батова, 1, 3, 3к.2, 5;
пр-т Ленинградский, 52б, 52в, 54, 54к.2;
частный сектор в Кармановском переулке, 1, 3, 4;
ул. Приветная, 1-7, 4-6;
ул. Авиационная, 16-24, 25;
ул. Тракторная, 3, 4, 5;
ул. Авиаторов, 14-46, 46а, 29-59;
ул. Магистральная, 80-88;
ул. Весенняя, 30а, 32-42, 37-39;
ул. Писарева, 1-19, 4-12;
пер. Писарева, 1-5, 2-6;
ул. Чапаева, 17-33, 27а;
ул. Куйбышева, 37-41, 20-30.
Напомним, в Ярославской области с 1 июля повысили тарифы ЖКХ. Предельный рост платы жителей при этом не должен был превысить 17,1%. Эту планку для региона установили на федеральном уровне. Плата за свет взимается в зависимости от объема потребления