Десятки домов в Ярославле останутся без света: в чем причина

Десятки домов в Ярославле останутся без света: в чем причина

Опубликованы адреса, где 19 сентября не будет электричества

310
В десятках домов в Ярославле отключат свет | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ десятках домов в Ярославле отключат свет | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В десятках домов в Ярославле отключат свет

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле в пятницу, 19 сентября, несколько десятков домов останутся без света. Причиной станут плановые отключения электроэнергии для проведения профилактических работ на сетях. У некоторых жителей света не будет почти до вечера.

По информации Единой диспетчерской службы Ярославля, отсутствие коммунального ресурса коснется следующих адресов:

с 9 до 12 часов:

  • ул. Рылеева, 54;

  • ул. Гудованцева, 48а;

  • частный сектор на ул. Хальзунова;

  • ул. 8 Марта;

  • ул. Декабристов;

  • ул. Соловьева;

  • ул. Гудованцева;

  • ул. Крупской;

  • ул. Халтурина;

  • ул. Рылеева;

  • ул. Пестеля.

С 9 до 16 часов:

  • ул. Батова, 1, 3, 3к.2, 5;

  • пр-т Ленинградский, 52б, 52в, 54, 54к.2;

  • частный сектор в Кармановском переулке, 1, 3, 4;

  • ул. Приветная, 1-7, 4-6;

  • ул. Авиационная, 16-24, 25;

  • ул. Тракторная, 3, 4, 5;

  • ул. Авиаторов, 14-46, 46а, 29-59;

  • ул. Магистральная, 80-88;

  • ул. Весенняя, 30а, 32-42, 37-39;

  • ул. Писарева, 1-19, 4-12;

  • пер. Писарева, 1-5, 2-6;

  • ул. Чапаева, 17-33, 27а;

  • ул. Куйбышева, 37-41, 20-30.

Напомним, в Ярославской области с 1 июля повысили тарифы ЖКХ. Предельный рост платы жителей при этом не должен был превысить 17,1%. Эту планку для региона установили на федеральном уровне. Плата за свет взимается в зависимости от объема потребления

Комментарии
3
Гость
15 минут
При царе света не было. Тысячелетиями люди жили без электричества - и ничего! И вообще, без света очень романтично!
Гость
7 минут
А заранее нельзя предупреждать, а то наковыряют. Потом не холодильника, ни телевизора, ни компьютера и.т.д.
Читать все комментарии
