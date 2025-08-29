«Объем инвестиций составит 1,2 млрд рублей»: в Ярославле построят новый медицинский центр

В Ярославле построят новый медицинский центр Источник: Михаил Евраев / Telegram

В Ярославле построят новый консультативно-диагностический и реабилитационный центр. Под стройку выделят участок на Университетской улице в Заволжском районе. Как рассказал губернатор региона Михаил Евраев 29 августа, инициатором и инвестором выступило АО «Ярославский технический углерод имени В. Ю. Орлова».

«Общий объем инвестиций составит 1,2 млрд рублей. Новый медицинский центр появится на улице Университетской и будет оказывать высококвалифицированную помощь по целому ряду направлений: хирургия, терапия, гинекология, урология, дерматология, аллергология, иммунология, офтальмология, оториноларингология, эндокринология, неврология и реабилитация», — рассказал глава Ярославской области.

По планам благодаря строительству центра будет создано 180 новых рабочих мест, за пять лет в бюджет региона должно дополнительно поступить около 210 млн рублей в качестве налогов. Правительство Ярославской области со своей стороны предоставит земельный участок.

«Корпорация развития Ярославской области будет сопровождать и оказывать необходимое содействие на всех этапах реализации инвестпроекта», — рассказал Михаил Евраев.