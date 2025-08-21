НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
1500 км за месяц: как российский космонавт путешествует на каяке — видео

Сложный маршрут по северным рекам закончится в Белом море

126
Написать комментарий

С космического корабля пересел на каяк: Иван Вагнер рассказал о путешествие по рекам Русского Севера

Источник:

Кристина Полевая / 29.RU

Космонавт Иван Вагнер повторит путь предков от Великого Новгорода до Белого моря. Вместе с двоюродным братом Дмитрием Барабановым он пройдет 1500 километров на каяке за месяц. Экспедиция-реконструкция стартовала 26 июля, за спинами у напарников уже треть пути. Путешествие оказалось не из простых даже для человека с космической подготовкой. Все подробности — в видео выше.

Путь братьев на карте | Источник: материалы из дневника экспедицииПуть братьев на карте | Источник: материалы из дневника экспедиции

Путь братьев на карте

Источник:

материалы из дневника экспедиции

Свой путь Иван Вагнер и Дмитрий Барабанов начали от реки Волхов. Почти тысячу лет назад по этому маршруту новгородцы осваивали Север. Каждый день братья проходят десятки километров на веслах.

— Ветер периодически дует и нас притормаживает, поэтому темп упал. Свирь мы прошли против течения. Физически это было сложнее, чем Волхов или Ладогу. Сейчас пересмотрели график, и, надеюсь, дальше будет чуть-чуть попроще, — поделился Иван Вагнер.

Из-за сбитого режима энтузиасты спят меньше семи часов. Ночуют по пути на берегу в палатках или спальниках под открытым небом. С собой набор для выживания: теплая одежда, еда, грелки, топор и даже накомарники — всё везут на каяке.

Космонавт признается, что маршрут сложный для человека с любым уровнем подготовки.

— Усталости много накопилось. Но и также много моментов, которые вдохновляют. Места красивые, интересные. Мы на днях остановились перекусить на маленьком острове. Он выглядит как в мультиках. Только если на экране показывают, что две пальмы торчат, на нем растут две березки. Такой необитаемый остров в русском стиле, получился, — поделился космонавт.

К месячному заплыву на байдарке Иван начал готовиться год назад. Еще на орбите читал историческую часть и даже фотографировал из космоса маршрут. Весной Иван Вагнер вернулся на Землю после семи месяцев на МКС, и пошла активная стадия подготовки.

Кристина Полевая
Кристина Полевая
Видеоредактор
