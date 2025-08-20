НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Ярославле
Погода+18°

облачно, без осадков

ощущается как +14

8 м/c,

зап.

 743мм 68%
Подробнее
6 Пробки
USD 80,10
EUR 93,48
«Пир на Волге»
Поножовщина в центре
Новый водный маршрут
Ярославский бренд покорил Россию
Отменили маршрутку
Интерес к вторичке
Буланова даст концерт в Ярославле
Блиновскую взломали
Расписание школьных каникул
Город Высотой до трех этажей: в центре Ярославля хотят строить новый административно-спортивный комплекс

Высотой до трех этажей: в центре Ярославля хотят строить новый административно-спортивный комплекс

Что известно о проекте

459
4 комментария
На месте старого здания в Ярославле построят новый комплекс | Источник: «Яндекс. Карты», акт историко-культурной экспертизыНа месте старого здания в Ярославле построят новый комплекс | Источник: «Яндекс. Карты», акт историко-культурной экспертизы

На месте старого здания в Ярославле построят новый комплекс

Источник:

«Яндекс. Карты», акт историко-культурной экспертизы

В центре Ярославля хотят построить новый административно-спортивный комплекс. Он должен появиться на проспекте Октября, 15/40 — на месте здания, стена которого украшена муралами, у остановки общественного транспорта.

Документацию по будущей застройке в Службу охраны объектов культурного наследия Ярославской области предоставил застройщик — компания «Волгастройинвест». Сейчас акт государственной историко-культурной экспертизы проекта в части влияния на находящиеся рядом памятники архитектуры выставлен на общественные обсуждения.

По соседству с будущим комплексом расположены такие объекты культурного наследия, как ансамбль «Усадьба Праведникова» (XIX века), «Дом жилой Жеребцовой-Игумновых (первая четверть XIX века) и другие.

Из документации следует, что новое здание будет состоять из нескольких частей различной высоты — от одного до трех этажей. В трехэтажном блоке расположится административная часть. На первом этаже в ней будут технические помещения, на втором и третьем — кабинеты, санузлы, комнаты уборочного инвентаря.

Так будет выглядеть фасад нового здания с проспекта Октября | Источник: акт историко-культурной экспертизыТак будет выглядеть фасад нового здания с проспекта Октября | Источник: акт историко-культурной экспертизы

Так будет выглядеть фасад нового здания с проспекта Октября

Источник:

акт историко-культурной экспертизы

Еще один эскизный проект будущего объекта | Источник: акт историко-культурной экспертизыЕще один эскизный проект будущего объекта | Источник: акт историко-культурной экспертизы

Еще один эскизный проект будущего объекта

Источник:

акт историко-культурной экспертизы

Спортивная часть здания будет 1-2-х этажной. В двухэтажном планируют разместить борцовский зал, зону для гимнастических снарядов, помещение для настольного тенниса, инвентарные, тренировочный зал, боксерский ринг, душевые и технические помещения. В одноэтажной части здания будет находиться площадка для игровых видов спорта с трибуной на 118 посадочных мест и балконом для зрителей (стоячие места на 49 человек).

«Объемно-планировочное решение административно-спортивного комплекса выдержано в строгой стилистике официального учреждения с использованием традиционных декоративных элементов. Активная пластика фасадов поддерживает архитектуру соседних зданий и не противоречит им. Наружная отделка фасадов здания, выходящих на проспект Октября, выполняется из аналога керамической плитки пастельных тонов, что подчеркивает общее колористическое решение зданий, расположенных на пересечении проспекта Октября и улицы Республиканской», — говорится в документации.

Будущий комплекс будет состоять из нескольких частей различной высоты | Источник: акт историко-культурной экспертизыБудущий комплекс будет состоять из нескольких частей различной высоты | Источник: акт историко-культурной экспертизы

Будущий комплекс будет состоять из нескольких частей различной высоты

Источник:

акт историко-культурной экспертизы

Также уточняется, что административная часть комплекса, ориентированная на проспект Октября, заменит собой глухую стену хозяйственного помещения, оформленную в настоящее время муралами.

В документации делается вывод о том, что негативного влияния на окружающие дома-памятники стройка не окажет.

Сейчас идут общественные обсуждения проекта | Источник: акт историко-культурной экспертизыСейчас идут общественные обсуждения проекта | Источник: акт историко-культурной экспертизы

Сейчас идут общественные обсуждения проекта

Источник:

акт историко-культурной экспертизы

Общественные слушания по проекту начались 19 августа и продлятся по 1 сентября. Документы для ознакомления выложены на сайте Государственной службы охраны объектов культурного наследия Ярославской области.

Схема расположения будущего комплекса | Источник: акт историко-культурной экспертизыСхема расположения будущего комплекса | Источник: акт историко-культурной экспертизы

Схема расположения будущего комплекса

Источник:

акт историко-культурной экспертизы

По данным сервиса «Контур. Фокус», ООО Специализированный застройщик «Волгастройинвест» было образовано в марте 2016 года, зарегистрировано в Ярославле. Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий, ремонтами. Участвует в Госзакупках. Например, в 2023–2024 году компания ремонт учебного корпуса ЯрГУ имени Демидова на улице Матросова, 9, ремонт мест общего пользования в общежитии ЯГПУ на улице Володарского, 1, блока в Ярославской областной больнице, детской поликлиники № 5 на улице Машиностоителей. Чистая прибыль организации в 2024 году составила 1,9 миллиона рублей. Учредитель компании — Александр Цуркан. Также он является индивидуальным предпринимателем, работающим в сфере строительства, владельцем московских строительных компаний «Аврора Групп» и «Гефест».

Поддерживаете строительство комплекса в этом месте?

Да
Нет
Затрудняюсь ответить
ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Строительство Общественные обсуждения
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
1 час
Это колхоз, не позорьтесь, в центре такое строить? на объездной. Выжимают из места все... ни подъехать , ни пройти. Ни сантиметра общественного пространства.
Гость
47 минут
Весь первый этаж опять будет заложен кирпичом ? Довольно странное и спорное решение .
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Шедевр шашлычного искусства»: обувщик поделился секретным рецептом ребрышек по-армянски
Артуш Костанян
Потомственный обувщик из Армении
Мнение
«Они там совсем берега потеряли». Журналист — о поездке в Египет двадцать лет спустя
Артем Краснов
Мнение
«Если рейс задерживают, нам всё равно платят»: стюардесса рассказала, сколько зарабатывает и как тратит
Анонимный автор
Мнение
«Люди в массе своей отвыкли ходить строем»: сельский учитель — о новой школьной форме и попытке всех уравнять
Анонимный автор
Мнение
«Вы играете в русскую рулетку». Стоит ли покупать продукты с бабушкиных лотков и что делать, если отравился — ответ адвоката
Александр Руф
Адвокат
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление