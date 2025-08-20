Высотой до трех этажей: в центре Ярославля хотят строить новый административно-спортивный комплекс

На месте старого здания в Ярославле построят новый комплекс Источник: «Яндекс. Карты», акт историко-культурной экспертизы

В центре Ярославля хотят построить новый административно-спортивный комплекс. Он должен появиться на проспекте Октября, 15/40 — на месте здания, стена которого украшена муралами, у остановки общественного транспорта.

Документацию по будущей застройке в Службу охраны объектов культурного наследия Ярославской области предоставил застройщик — компания «Волгастройинвест». Сейчас акт государственной историко-культурной экспертизы проекта в части влияния на находящиеся рядом памятники архитектуры выставлен на общественные обсуждения.

По соседству с будущим комплексом расположены такие объекты культурного наследия, как ансамбль «Усадьба Праведникова» (XIX века), «Дом жилой Жеребцовой-Игумновых (первая четверть XIX века) и другие.

Из документации следует, что новое здание будет состоять из нескольких частей различной высоты — от одного до трех этажей. В трехэтажном блоке расположится административная часть. На первом этаже в ней будут технические помещения, на втором и третьем — кабинеты, санузлы, комнаты уборочного инвентаря.

Так будет выглядеть фасад нового здания с проспекта Октября Источник: акт историко-культурной экспертизы

Еще один эскизный проект будущего объекта Источник: акт историко-культурной экспертизы

Спортивная часть здания будет 1-2-х этажной. В двухэтажном планируют разместить борцовский зал, зону для гимнастических снарядов, помещение для настольного тенниса, инвентарные, тренировочный зал, боксерский ринг, душевые и технические помещения. В одноэтажной части здания будет находиться площадка для игровых видов спорта с трибуной на 118 посадочных мест и балконом для зрителей (стоячие места на 49 человек).

«Объемно-планировочное решение административно-спортивного комплекса выдержано в строгой стилистике официального учреждения с использованием традиционных декоративных элементов. Активная пластика фасадов поддерживает архитектуру соседних зданий и не противоречит им. Наружная отделка фасадов здания, выходящих на проспект Октября, выполняется из аналога керамической плитки пастельных тонов, что подчеркивает общее колористическое решение зданий, расположенных на пересечении проспекта Октября и улицы Республиканской», — говорится в документации.

Будущий комплекс будет состоять из нескольких частей различной высоты Источник: акт историко-культурной экспертизы

Также уточняется, что административная часть комплекса, ориентированная на проспект Октября, заменит собой глухую стену хозяйственного помещения, оформленную в настоящее время муралами.

В документации делается вывод о том, что негативного влияния на окружающие дома-памятники стройка не окажет.

Сейчас идут общественные обсуждения проекта Источник: акт историко-культурной экспертизы

Общественные слушания по проекту начались 19 августа и продлятся по 1 сентября. Документы для ознакомления выложены на сайте Государственной службы охраны объектов культурного наследия Ярославской области.

Схема расположения будущего комплекса Источник: акт историко-культурной экспертизы

По данным сервиса «Контур. Фокус», ООО Специализированный застройщик «Волгастройинвест» было образовано в марте 2016 года, зарегистрировано в Ярославле. Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий, ремонтами. Участвует в Госзакупках. Например, в 2023–2024 году компания ремонт учебного корпуса ЯрГУ имени Демидова на улице Матросова, 9, ремонт мест общего пользования в общежитии ЯГПУ на улице Володарского, 1, блока в Ярославской областной больнице, детской поликлиники № 5 на улице Машиностоителей. Чистая прибыль организации в 2024 году составила 1,9 миллиона рублей. Учредитель компании — Александр Цуркан. Также он является индивидуальным предпринимателем, работающим в сфере строительства, владельцем московских строительных компаний «Аврора Групп» и «Гефест».