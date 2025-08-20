В Ярославле пройдет гастрономический фестиваль «Пир на Волге»: что поесть и как развлечься

В Ярославле 23–24 августа пройдет фестиваль «Пир на Волге» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

23-24 августа в Ярославле на Стрелке в девятый раз пройдет масштабный гастрономический фестиваль «Пир на Волге» (6+).

Известно, что участниками события станут шеф-повар и исследователь русской кухни Максим Сырников, шеф-повар, телеведущий и блогер Григорий Мосин, известный ресторатор и телеведущий Дмитрий Левицкий, телеведущая, эксперт в кулинарии, автор гастрономических путеводителей по России и миру Ника Ганич.

Что поесть

Гости праздника смогут попробовать блюда из разных регионов России. В том числе, ярославскую шаурму с локальными продуктами, кулебяки и жареный фермерский сыр, пончики с мясом, ребрышки из смокера (специального коптильного устройства), окрошку по-шебекински со слабосоленой рыбой, запеченный на гриле ананас. Традиционно можно будет отведать чурросы, пян-се, дагестанские пироги, вафли, морепродукты, кофе и лимонады в самых разных вариантах. На фудкорте зоны 18+ предусмотрены алкогольные напитки.

Как развлечься

На «Пире на Волге» можно будет поучаствовать в мастер-классах, размяться в спортивных локациях (будут представлены площадки кудо, воздушной гимнастики, пилонного спорта, шашек, йоги, керлинга и другое). Для детей организуют игры, творческие мастер-классы, дегустацию сладостей, подарки, викторины, анимацию.

Также подготовлена насыщенная музыкальная программа с городским караоке, школой диджеинга, выступлениями современных команд и концертом-перформансом группы «Волков Бэнд» с использованием искусственного интеллекта и участием хоровой капеллы. 23 августа на сцене выступит группа «Странное исполнение», 24 августа — группы «Такой Макар» из Рыбинска, «Вlack lama» и «The bist» из Ярославля.

Также в программе предусмотрен показ короткометражного кино под открытым небом, спектакль-променад «Театральный хронограф» (иммерсивное путешествие в историю первого русского театра в исполнении артистов театра имени Волкова).

Изюминкой мероприятия станет совместное создание ярославского ковра, поучаствовать в котором смогут все желающие.